Fínsky obranca Erving bude pokračovať v Poprade

Poprad 3. mája (TASR) - Účastník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HK Poprad si poistil služby Joonu Ervinga. Dvadsaťštyriročný fínsky obranca odohral v Tipsport Lige 50 zápasov, v ktorých nazbieral tri góly a sedem asistencií. V play off pridal dvanásť štartov s bilanciou 1+1.



"Na podpis tejto zmluvy sme sa maximálne sústredili. Z pohľadu našej ligy ide o kvalitného obrancu so skvelým korčuľovaním. Stále si však myslíme, že môže svoje výkony ešte posunúť o úroveň vyššie. Už teraz to však vyzerá, že by mal byť opäť prínosom," uviedol riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi na oficiálnej stránke HK Poprad.