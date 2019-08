Fiorentina sníva o príchode Ribéryho

Tridsaťšesťročný ofenzívny stredopoliar ukončil v lete svoje pôsobenie v Bayerne Mníchov po dlhých 12 rokoch.

Florencia 19. augusta (TASR) - Taliansky futbalový flub ACF Fiorentina sa snaží získať do svojich radov francúzskeho veterána Francka Ribéryho. Tridsaťšesťročný ofenzívny stredopoliar ukončil v lete svoje pôsobenie v Bayerne Mníchov po dlhých 12 rokoch.



Fiorentina skončila v uplynulej sezóne na 16. mieste Serie A. "Chceli by sme ho mať, no nemôžeme mu dať desiatky miliónov ako arabské a ruské tímy," povedal v nedeľu športový riaditeľ toskánskeho klubu Daniele Prade. "Ak si ale chce ešte zahrať na najvyššej úrovni, privítame ho s otvorenou náručou," dodal. Správu priniesla agentúra AFP.