Firmino predĺžil zmluvu s Liverpoolom

Liverpool 29. apríla (TASR) – Brazílsky futbalový útočník v službách anglického FC Liverpool Roberto Firmino podpísal novú dlhodobú zmluvu so svojim doterajším zamestnávateľom. O predĺžení kontraktu informovali "The Reds" v nedeľu.



"Bolo to ľahké rozhodnutie. V klube ma prijali s otvorenou náručou a spravili zo mňa lepšieho hráča," uviedol 26-ročný hráč po podpise zmluvy.



Brazílčan prišiel do kádra semifinalistu tohtoročnej Ligy majstrov v roku 2015 a postupne sa vypracoval na dôležitého člena Kloppovho tímu. V doterajších 140 zápasoch za "červených" strelil 50 gólov. V aktuálnej sezóne má na konte už 27 presných zásahov, na ktoré mu stačilo 50 zápasov.