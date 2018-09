FL: AS Trenčín zdolal ViOn Zlaté Moravce

Čatakovič skúšal nepresnou strelou spoza pokutového územia. Ten istý hráč však o čosi neskôr napriahol presne.

Myjava 22. septembra (TASR) -



AS Trenčín - ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (1:0)



Gól: 28. Čatakovič. Rozhodovali: Kružliak – Štrbo, Jenčura, ŽK: Šulek, Paur, Bukari - Ľupták, Casado, 723 divákov



Trenčín: Šemrinec – Šulek, Paur, Kleščík, Yem – Zubairu, El Mahdioui – Ubbink (75. Bukari), Čataković – Mance, Sleegers



ViOn: Krnáč – Čögley, Karlík, Banovič, Chren – Orávik (69. Casado), Dimitrijevič (60. Richtárech), Ľupták, Brašeň – Paixao da Silva – Švec (73. Duga)





Domáci odštartovali podľa očakávania tlakom a Krnáč musel prvýkrát zasiahnuť v 6. minúte po strele Manceho. na opačnej strane hýril aktivitou najmä Švec, no prevaha a držanie lopty patrili Trenčanom. Súper ich ale do vyložených šancí nepúšťal a tak to po štvrťhodine hry skúšal Čatakovič nepresnou strelou spoza pokutového územia. Ten istý hráč však o čosi neskôr napriahol presne a AS viedol 1:0. Vyrovnať mohol vzápätí Dimitrijevič, ale svoju šancu trestuhodne zmaril.



V druhom polčase pokračoval Trenčín v načatom trende, držal loptu na svojich kopačkách. Prvú veľkú šancu si vypracoval v 60. minúte, Sleegers v nej však neuspel. Tréner Zlatých Moraviec Juraj Jarábek sa snažil hru tímu oživiť striedaniami, ale domáca obrana stála na pevných nohách a všetky snahy súpera likvidovala už v zárodku. Divákov na myjavskom štadióne ešte roztlieskal v 83. minúte Mance, ale brankár Krnáč jeho strelu zlikvidoval. Trenčín záver zápasu pohodlne kontroloval a napokon si pripísal do tabuľky tri body.



Ricardo Moniz, tréner Trenčína: "Bol to veľmi emotívny zápas. Som rád za tri body. Súpera musím pochváliť, má veľmi kvalitný tím, dobre organizovanú hru a množstvo talentov. Hral výborne v strede poľa, napriek tomu, že sme ich dokázali vykombinovať, naše šance neprichádzali. Začali sme hrať systémom 4-2-2-2, neskôr sme to zmenili. Gól padol po fantastickej práci Šuleka a Čatakoviča. Súper na nás vyvíjal tlak, som rád, že nás preveril. Odteraz myslíme už na najbližší zápas s Nitrou."



Juraj Jarábek, tréner Zlatých Moraviec: "Chystali sme chalanov na to, že nastúpime proti veľmi silnému súperovi. V zápase bolo na šance 2:2 a ak chceme s Trenčínom bodovať, musíme také, aké mal Dimitrievič premieňať. Rešpektujem silu súpera, má kvalitný káder. Premenil svoju príležitosť. My sme spokojní s výkonom, s výsledkom nie."