FORTUNA LIGA: Ďalší Slovák v Serii A, Mráz prestúpil do FC Empoli

Žilina 3. júla (TASR) - Samuel Mráz prestúpil z MŠK Žilina do najvyššej talianskej futbalovej súťaže. Mládežnícky reprezentant Slovenska a najlepší strelec uplynulého ročníka Fortuna ligy podpísal s nováčikom FC Empoli zmluvu do 30. júna 2022.



Odchovanec senickej futbalovej akadémie prišiel pod Dubeň počas zimnej prípravy v roku 2017. Za Žilinu nastúpil na 52 stretnutí, v ktorých strelil 25 gólov a v sezóne 2016/2017 získal titul. V uplynulom ročníku zaznamenal 21 gólov a získal streleckú korunu.



"Kluby sa po vzájomných rozhovoroch dohodli na prestupe Samuela Mráza k nováčikovi Serie A. Empoli, ktoré má históriu a v minulosti pôsobilo v najvyššej súťaži, ho skautovalo už dlhšie. Už ako hráč Senice tam bol na mládežníckej skúške. Samo spravil výrazný progres, stal sa najlepším strelcom Fortuna ligy, dostal konkrétne ponuky. Samotný hráč prejavil záujem posunúť sa ďalej, napredovať, preto sme sa spoločne rozhodli ho uvoľniť. Načasovanie bolo optimálne, Samo sa posunie do jednej z najkvalitnejších líg a ďalej môže rozvíjať svoj potenciál. Má veľké predpoklady, záleží iba na ňom, ako sa popasuje s konkurenciou," povedal pre oficiálnu stránku klubu športový manažér Karol Belaník.



Pred pár týždňami zamieril do ACF Fiorentina ďalší Žilinčan Dávid Hancko.