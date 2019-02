FORTUNA LIGA: Derby nie je ohrozené, Slovan poskytol Trnave vstupenky

Vedenie Slovana v pondelok na svojom oficiálnom webe ubezpečilo fanúšikov, že zápas 21. kola sa odohrá v nedeľu 3. marca o 18.00 na novom Tehelnom poli.

Bratislava 25. februára (TASR) - Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava pred nedeľňajším derby Fortuna ligy 2018/2019 so Spartakom Trnava zvýšil počet vstupeniek pre fanúšikov hostí. Reagoval tak na sťažnosť Trnavy, ktorá na Úniu ligových klubov (ÚLK) poslala vyjadrenie s nespokojnosťou organizácie zápasu.



Vedenie Slovana v pondelok na svojom oficiálnom webe ubezpečilo fanúšikov, že zápas 21. kola sa odohrá v nedeľu 3. marca o 18.00 na novom Tehelnom poli. "Klub aj v priebehu víkendu riešil vzniknutú situáciu a snažil sa nájsť riešenie, ktoré by uspokojilo všetky strany a zároveň zabezpečilo dostatočnú bezpečnosť pre všetkých návštevníkov zápasu. Na piatkovej bezpečnostnej porade bolo fanúšikom Spartaka Trnava ponúknutých 400 vstupeniek, čo zohľadňovalo aktuálny stav sektora hostí. Tieto vstupenky budú trnavskému klubu doručené v priebehu utorka. V sektore hostí prebiehajú úpravy, a po ich dokončení ponúkneme trnavským fanúšikom ďalšie vstupenky. Kontaktovali sme dodávateľa, aby zabezpečil potrebné úpravy v sektore hostí pri zachovaní bezpečnosti všetkých fanúšikov. Do zápasu poskytneme priaznivcom hostí aj zvyšné vstupenky do výšky piatich percent z celkovej kapacity štadióna," povedal generálny riaditeľ ŠK Slovan Ivan Kmotrík ml.



Sektor hostí bude v budúcnosti od ostatných tribún oddeľovať bezpečnostné sklo. Z dôvodu omeškania na strane dodávateľa však na zápase s Trnavou bude inštalované ochranné pletivo a sektor bude v dočasnom režime. Znamená to, že v sektore hostí budú v prevádzke bufetové zariadenia, avšak bude zakázané vstupovať na tribúnu s občerstvením.



"Štadión nie je stavenisko a dôrazne odmietame tvrdenia o tom, že by bola akokoľvek ohrozená bezpečnosť aktérov stretnutia. Tribúny štadióna sú skolaudované v rámci predčasného užívania podľa platnej legislatívy SR. Tvrdenia o tom, že by mala byť ohrozená bezpečnosť fanúšikov, sú nepravdivé a považujeme ich za nepodložené, zavádzajúce a neférové. Na sektore hostí neprebiehajú hrubé stavebné práce, ale nevyhnutné úpravy na to, aby bola zaručená bezpečnosť pre všetkých fanúšikov na štadióne. ŠK Slovan bol a vždy bude orientovaný v prospech fanúšikov a nikdy nerobil napriek priaznivcom hostí. Na zápasoch, ktoré sa hrali na štadióne Pasienky, sme priaznivcom hostí poskytovali osem percent z celkovej kapacity štadióna. Ani výstup z bezpečnostnej porady nebol mierený voči trnavskému klubu. Mrzí ma, ako bola celá situácia interpretovaná, a že niektorí naši fanúšikovia sa dostali do neistoty, či sa zápas vôbec uskutoční. Nebol na to pritom jediný relevantný dôvod. O akýchkoľvek zmenách v programe zápasov predsa rozhoduje riadiaci orgán súťaže, a nie klub v otvorenom liste. Takže všetkých slovanistov môžem ubezpečiť, že zápas s Trnavou odohráme v nedeľu večer na novom Tehelnom poli. Verím, že oddnes sa už budeme venovať len futbalu, a že nedeľa bude dôstojným futbalovým sviatkom pri otvorení nového Tehelného poľa," dodal Ivan Kmotrík ml, ktorý zároveň vyjadril presvedčenie, že aj trnavský klub, ktorý zodpovedá za správanie fanúšikov v sektore hostí, pretaví slová o bezpečnosti do reality, a že zápas prebehne bez akýchkoľvek negatívnych incidentov.