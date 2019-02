FORTUNA LIGA: Do Senice prišiel z Karvinej na hosťovanie Ramirez

Dvadsaťročný futbalista bude na Záhorí hosťovať do konca sezóny.

Senica 8. februára (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista FK Senica získal na hosťovanie z Karvinej venezuelského útočníka Erica Ramireza. Dvadsaťročný futbalista bude na Záhorí hosťovať do konca sezóny.



"Prišiel som hlavne preto, pretože tu mám možnosť odohrať viac minút. Som šťastný, že tu môžem byť a tímu chcem pomôcť k záchrane v najvyššej súťaži," povedal pre klubový web. Kmeňový hráč MFK Karviná odohral v tejto sezóne v najvyššej českej lige tristo minút, počas ktorých zasiahol do trinástich zápasov a strelecky sa presadil dvakrát. Rovnaký počet gólov pridal aj v MOL Cupe v troch zápasoch. Mladý futbalista prišiel do Karvinej v lete roku 2017, odvtedy si pripísal v českej najvyššej súťaží tridsať štartov.



Do Senice prichádza s cieľom pomôcť gólmi k záchrane vo Fortuna lige. Podobnú situáciu už zažil aj v Karvinej, ktorá sa v minulej sezóne zachránila v poslednom kole po víťazstve na ihrisku Jihlavy: “Áno, v minulej sezóne som bol s Karvinou v rovnakej pozícii. Ligu sa nám nakoniec podarilo zachrániť. Verím, že moje skúsenosti v tomto smere pomôžu tímu k záchrane."