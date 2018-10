FL: FK Senica s ŠKF iClinic Sereď nerozhodne

FK Senica - ŠKF iClinic Sereď 0:0



Rozhodovali: Dohál - Hancko, Vitko, ŽK: Asmah - Ba, Pankaričan, Sus, 856 divákov.



Senica: Taborda – Kotula, da Graca, Otrísal (59. Tesija), Dias, Asmah - Petshi, Zezinho (71. Krč) - Deretti, Castaňeda, Azankpo (87. Nirennold)



Sereď: Nwolokor – Loduha, Ba, Menich, Sus – Ventúra, Adekuoroye - Gatarič (80. Richnák), Pankarićan (58. Baéz), Ulrich (74. Ondong-Mba) – Morong

Senica 27. októbra (TASR) - Seničania po úspešnom osemfinálovom pohárovom zápase nastúpili proti nováčikovi zo Serede. Úvod mali lepší Záhoráci a už v 3. minúte mohli kopať pokutový kop po faule na Derettiho, hlavný rozhodca však nepískal. Od 10. minúty prevzali opraty hry hostia, loptu mali častejšie na kopačkách, Záhorákom chýbal väčší pohyb bez lopty. Hostia sa snažili o častú streľbu, ale Ulrich, Gatarič a Morong našli vždy pripraveného brankára Tabordu. Do vedenia mohli ísť Seničania v 24. minúte, keď po centri Kotulu zakončoval Azankpo, no proti bol brankár Nwolokor, ktorý loptu vyrazil na roh. V 33. minúte tvrdo pálil zvnútra šestnástky Otrísal, brankár hostí bol však na svojom mieste. V nadstavenom čase mal ešte dobrú streleckú pozíciu spoza pokutového územia Pankaričan, ale minul.V druhom polčase bol futbal sotva priemerný, hralo sa v strede poľa, prevažovali súboje a zakončenia absentovali. V 56. minúte sa Seničania dožadovali dalšieho pokutového kopu po zákroku na Derettiho, ale opäť sa nepískalo. Do ojediného zakončenia sa hostia dostali v 67. minúte, keď z dobrej pozície zvnútra pokutového územia mieril Baéz vedľa. Domáci mohli streliť gól v 75. minúte, keď z priameho kopa Asmaha hlavičkoval Dias, našiel však pripraveného brankára.