FL: MŠK Žilina hladko pokorila FK Senica

MŠK Žilina – FK Senica 5:0 (1:0)



Góly: 45.+ Holúbek, 48. Anang, 60. Boženík, 64. Diaz, 75. Škvarka. Rozhodovali: Sedlák – Roszbeck, Barenčík, ŽK: Fazlagič – Petschi, Mendes, 1818 divákov



Žilina: Holec – Anang, Kaša, Králik, Sluka – Fazlagič – Káčer, Škvarka – Holúbek (73. Tomič), Boženík (78. Balaj), Diaz (66. Pečovský)



Senica: Taborda – Herrera (71. Krč), Dias, Kotula, Asmah – Petschi (52. Klapan) – Deretti, Mendes, Tešija (77. Celis), Castaneda – Azankpo

Žilina 22. septembra (TASR) -Od začiatku to bol súboj žilinskej ofenzívy so senickým obranným blokom. Prvú strelu na bránu mal v 8. min. kapitán Škvarka, ale spoza 16-tky mieril iba do stredu brány, kde bol nachystaný Taborda. Po štvrťhodine hry sa domácim podarilo skórovať, ale gól Boženíka pre ofsajd neplatil. Aj ďalšie minúty sa niesli v aktivite Žilinčanov, ale v 20. min. sa ukázali aj hostia, keď Azankpovi chýbalo málo, aby pred Holecom trafil loptu do siete. V 24. min. mali domáci veľkú šancu na prvý gól zápasu, no Taborda proti Boženíkovi výborne zasiahol. V 27. min. mal ďalšiu šancu na gól Škvarka, ale pokus z hranice 16-tky skončil tesne nad brvnom Senice. Gólom sa neskončila ani skrumáž pred bránou hostí, keď lopta nakoniec putovala iba na ďalší rohový kop domácich. Žilinčania sa tlačili do zakončenia, hrali aktívne a mali jasne navrch, ale výraznejšie šance si z tlaku nevedeli vypracovať. Keď už sa zdalo, že na prestávku pôjdu mužstvá za bezgólového stavu, faulovali hostia pár metrov pred šestnástkou Škvarku a z priameho kopu sa ľavačkou presadil do ľavého rohu Holúbek.Žilinčania vstúpili do polčasu ďalším gólom z ofsajdu, ale potom sa presadili aj regulérne. Škvarka vybojoval naľavo loptu, poslal center na Boženíka, ktorý Taborda stihol dostať iba pred šestnástku, kde hosťujúci gólman zasiahol ešte pred jedným z nabiehajúcich domácich. Lopta sa však dostala napravo k Anangovi, mladý ghanský obranca poslal z diaľky loptu od brvna do brány a svojím premiérovým gólom za MŠK zvýšil na 2:0. Šošoni úplne ovládli hru a po hodine hry viedli už o triedu. Diaz nacentroval zľava a Boženík tečom prekonal Tabordu. O štyri minúty vysunul zase Škvarka do šance Diaza, ten poslal loptu ponad Tabordu a domáci viedli už 4:0. V 66. min. prišiel na trávnik za potlesku divákov v stoji Viktor Pečovský a svojím 405. štartom v najvyššej slovenskej súťaži sa osamostatnil na čele tejto štatistiky. Žilinčania potom trochu poľavili v aktivite dopredu, a takmer ich vytrestal Mendes, ktorého pokus v 16-tke reflexívne vyrazil pozorný Holec. Žilinčania potom opäť zapli a výsledkom aktivity bol gól kapitána Škvarku, ktorý po prihrávke od Káčera v 16-tke prestrelil Tabordu. Zápas sa dohrával v pokojnom tempe a Žilina pokorila Senicu hladko 5:0.