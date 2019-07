FL: Senica získala na ročné hosťovanie Brazílčana Madisona

Rodák z Caldas Novas strávil svoju doterajšiu hráčsku kariéru v rodnej krajine. S futbalom začal v Goias Esporte, neskôr bol na hosťovaní v mužstve Gremio Novorizontino.

Senica 30. júla (TASR) - Novou posilou FK Senica sa stal brazílsky futbalista Madison. Dvadsaťjedenročný stredopoliar prišiel do fortunaligového klubu na ročné hosťovanie z tímu Goias Esporte.



"Som veľmi šťastný, že som dostal šancu hrať za FK Senica, je to môj prvý klub v Európe. Moje ambície sú veľké, chcem tu byť úspešný a urobím pre to všetko," uviedol pre web senického klubu Madison, celým menom Madison Araujo Costa.



Madisona zastupuje hráčsky agent Gilberto Silva, bývalý hráč Arsenalu Londýn či Panathinaikosu Atény. "Je to pre neho skvelá príležitosť, začať svoju futbalovú kariéru v Európe. Je to kvalitný a veľmi pracovitý hráč. Prajem mu veľa šťastia, aby dokázal pomôcť Senici," povedal na adresu Madisona majster sveta z roku 2002 Gilberto Silva.