FL: Slovan Bratislava angažoval holandského obrancu Abenu

Bratislava 5. júna (TASR) - Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava ohlásil prvú posilu pred novou sezónou. Vedenie fortunaligového klubu podpísalo štvorročný kontrakt so stredným obrancom Myentym Abenom, ktorý dosiaľ pôsobil v konkurenčnom Spartaku Trnava. V stredu sa zapojil do letnej prípravy "belasých".



"Posilnenie defenzívnej formácie patrí medzi naše priority v rámci letného prestupového obdobia. Teším sa, že sme získali Myentyho Abenu," povedal pre web Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.: "Sledovali sme ho už v priebehu jesennej časti, keď podával veľmi dobré výkony v Eredivisie. Aj výkonmi v slovenskej lige nás presvedčil o svojich kvalitách, preto sme po sezóne neváhali a oslovili sme ho s ponukou na spoluprácu. Absolvoval záťažové testy, v ktorých len potvrdil svoje schopnosti. Je veľmi zaujímavý typ hráča. Využíva svoje fyzické predpoklady, je dôrazný v osobných súbojoch a má dobrú rozohrávku. Zároveň je vo veľmi dobrom futbalovom veku s potenciálom ďalej sa zlepšovať a túži po úspechoch. V priebehu letnej prípravy má šancu zabojovať o svoje miesto v zostave a som presvedčený, že pre nás bude prínosom."



Abena sa narodil na Suriname, ako desaťročný sa však s rodinou presťahoval do Holandska a má aj tamojšie občianstvo. Je odchovanec FC Utrecht, s ktorým v sezóne 2015/2016 triumfoval v holandskej lige do 21 rokov. V sezóne 2017/2018 sa stal hráčom De Graafschapu a prispel k postupu do Eredivisie. Následne odohral v najvyššej holandskej súťaži 12 zápasov. Jarnú časť ročníka 2018/2019 už absolvoval na Slovensku, za Spartak Trnava si pripísal 14 štartov. "Chápem, že niektorí fanúšikovia môžu citlivo vnímať, v akom klube naposledy pôsobil. Chcem však zdôrazniť niekoľko skutočností. V minulosti sme sa vyjadrili, že angažovanie hráča s trnavskou minulosťou si vieme predstaviť len v prípade, že je futbalista európskych parametrov. Som presvedčený, že Myenty tieto parametre spĺňa, čo ukázal aj počas pôsobenia v Holandsku. Zároveň som sa vyjadril, že si neviem predstaviť angažovanie ktoréhokoľvek hráča z trnavského kádra z jesene 2018. Nikoho z nich sme neangažovali. A je rozdiel, ak niekto strávi v Trnave niekoľko sezón, alebo príde v zime z Holandska na Slovensko bez povedomia o rivalite medzi klubmi. Polročné pôsobenie v drese najväčšieho rivala ho pri vysokých hráčskych kvalitách nemôže diskvalifikovať pre angažmán v Slovane. Navyše, počas rokovaní sme s ním viedli veľa rozhovorov na túto tému a Myenty sám prejavil túžbu nosiť belasý dres, pričom už plne chápe všetky okolnosti. Verím, že ho fanúšikovia prijmú pozitívne a uľahčia mu prvé chvíle v novom klube," dodal Kmotrík ml.



Pre 24-ročného obrancu je to štvrtý angažmán v doterajšej kariére. "Som veľmi šťastný, že som dostal šancu stať sa súčasťou Slovana Bratislava. Vnímam to ako doteraz najvýznamnejší krok v mojej kariére. Prichádzam totiž do klubu, ktorý je aktuálne majstrom a má túžbu po ďalších métach a úspechoch. Teraz už viem o rivalite medzi Slovanom a mojím bývalým klubom, no úprimne hovorím, že v zime som o tom nemal ani tušenia. Takže verím, že to pochopia aj naši fanúšikovia. Chcem bojovať za belasé farby, teším sa na silnú konkurenciu a nové výzvy, ktoré nás spoločne čakajú v novej sezóne. Na Slovensku som si už zvykol, páči sa mi aj úroveň tunajšej ligy, hrá sa v dobrom tempe a zápasy majú svoju kvalitu," povedal Abena.