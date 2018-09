FL: Slovan Bratislava zdolal ŠKF iClinic Sereď

Potvrdili pozíciu lídra, sú stále bez prehry a na konte majú 23 bodov.

Bratislava 22. septembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotňajšom 9. kole Fortuna ligy 2018/2019 na Pasienkoch nad nováčikom ŠKF iClinic Sereď 2:1. Potvrdili pozíciu lídra, sú stále bez prehry a na konte majú 23 bodov.





Slovan Bratislava - ŠKF iClinic Sereď 2:1 (2:1)



Góly: 11. Saláta, 21. Čavrič - 23. Gatarič, ŽK: Mečiar, Menich, Michalík, Sus (všetci Sereď). Rozhodovali: Ochotnický - Vorel, Hrmo, 1031 divákov.



Slovan: Greif - Apau, Saláta, Bajrič, Suchockij - De Kamps - Nono (72. Holman), Dražič (90.+1 Cmiljanič) - Čavrič, Šporar, Moha (77. Savičevič)



Sereď: Nwolokor – Menich (78. Loduha), Ba, Michalík, Mečiar – Adekuoroye, Ventúra (83. Baez) – Sus, Pankaričan (73. Richnák), Gatarič - Ulrich







Nováčik začal bojovne a koncentrovane, inkasoval ale hneď z prvej vážnejšej akcie zápasu. Po priamom kope Nona z pravej strany hlavičkou otvoril skóre Saláta v 11. minúte. Aj druhá strela v zápase smerovala do priestoru troch žrdí a bola gólová, po rýchlej akcii a centri z ľavej strany sa v šestnástke dostal do zakončenia v 21. minúte Čavrič - 2:0. Pokles koncentrácie domácich hneď o dve minúty využil Gatarič, na hranici pokutového územia si kľučkou vylepšil pozíciu a presnou strelou k ľavej tyčke prekonal Greifa. Bola to tretia strela v zápase. Slovan v následných fázach držal loptu v moci a bránu súpera ohrozoval najmä zo vzduchu, Salátove hlavičky, resp. Šporarova ale išli mimo. V závere prvého polčasu ešte Šporar po centri na zadnú tyč trafil len bočnú sieť.



Prvé poriadne futbalové vzrušenie v druhom polčase priniesla až pekná technická strela Mohu v 55. minúte, jeho obaľovačku ale Nwolokor efektne vyrazil. Sereď mohla vyrovnať v 58. minúte, Sus pekne oklamal Suchockého, ale jeho jemný center Pankarinčan hlavou trafil iba slabo a lopta išla tesne vedľa tyčky. Hostia stále dobre bránili v mohutnom bloku a Slovanu chýbala kreativita. Profesorský výkon Slovana mohol potrestať Gatarič, keď sa dostal do nájazdu, po zákroku obrancu spadol v šestnástke, ale penalta sa nepískala. V 76. minúte sa už dral do zakončenia slovanista Dražič, ale zakončil slabo. V 87. minúte to ešte skúsil striedajúci domáci Holman, ale ani jeho obstrel nebol presný. "Belasí" tak po rozpačitom výkone predsa len potvrdili pozíciu favorita a pripísali si všetky tri body.



Peter Lérant, asistent trénera Serede: "Myslím si, že sme celkovo odohrali dobrý zápas. V prvom polčase ukázali domáci veľkú kvalitu. Ale postupne sme videli, že sa tu dá hrať a každou minútou to bolo lepšie a lepšie. Ukázali sme, že sme v druhom polčase boli Slovanu vyrovnaným súperom. Mali sme tam aj nejaké náznaky. Bohužiaľ, dopadlo to našou prehrou."



Vladimir Radenkovič, zastupujúci tréner Slovana: "Tento zápas bol typický po derby stretnutí. Chýbala nám na ihrisku emócia. V prvom polčase súper hral len na svojej polovici. Nemali sme tak priestor. Sereď hrala veľmi dobre v defenzíve a mala dobrý blok. V posledných 15 minútach sme nepanikárili. Okolo Slovana sa utvorila atmosféra, že každý zápas musí vyhrať 4:0 alebo 5:0. Toto ale nie je možné proti súperovi, ktorý hrá takto v obrane. Máme tri dôležité body a už sa chystáme na derby v Trnave."