FORTUNA LIGA: Trnava zvíťazila v Trenčíne

Góly: 81. Čatakovič - 22. Jirka, 65. Yilmaz. Rozhodovali: Marhefka - D. Hrčka, Ádám, ŽK: Paur - Pehlivan, divákov



AS Trenčín: Šemrinec – Skovajsa (80. Kadák), Kleščík, Lawrence, Šulek – Gong, Omar (46. Sleegers), Ubbink, Paur (67. Čatakovič) – Mance, Azango



FC Spartak Trnava: Vantruba – Kadlec, Godál, Tóth, Čanturišvili – Čivič, Vlasko (70. Oravec), Pehlivan Greššák, Jirka (90. Ofosu) – Egho (57. Yilmaz).



Vladimír Cifranič, tréner Trenčína: "Som nespokojný s výsledkom, ale hráčov chválim. Presne to, čo sme si povedali pred zápasom, sme aj predvádzali na ihrisku, hrali sme rýchlo a kombinačne, nevyužili sme ale gólové šance, ktoré sa nám naskytli. Z ojedinelej akcie súpera sme dostali gól. Druhý polčas sme inkasovali zbytočný gól. Stiahli sme z hry obrancu, zariskovali a postavili sme ešte ďalšieho útočníka, ale už sme nemali ďalšie šance."





Nestor El Maestro, tréner Trnavy: "Mám rešpekt pred AS Trenčín, pred jeho koncepciu a pred jeho hráčmi. AS hrá pekne a efektívne. Prvý polčas sme mali šťastie. Trenčín hral výborne, mohol dať góly. V druhom polčase sa prejavili naše skúsenosti. Bránili sme do hĺbky, využili čistú príležitosť a dali sme druhý gól."







FK Senica - FC Nitra 0:1 (0:0)



Gól: 61. Šimončič. Rozhodovali: Očenáš – Bednár, Lieskovský, ŽK: Celis - Šimončič, Steinhübel, Charizopulos, ČK: 88. Celis po druhej ŽK, 584 divákov



Senica: Holec - Ranko, Práznovský, Podhorin – Herrera, Zezinho, Cuadros, Sarpei (80. Krč), Brašeň (72. Ďungel) – Chacón (65. Celis), Vaščák



Nitra: Hroššo – Fabiš, Križan, Niba, Vencl – Šimončič, Kóňa - Charizopulos (85. M. Fábry), Kotrík (72. A. Fábry), Steinhübel (50. Machovec) – Militosjan

Na snímke zľava Diego Cuadros, Oliver Práznovský (obaja FK Senica), Vahagn Militosjan (FC Nitra), Oliver Podhorin (FK Senica) a brankár FC Nitra Dominik Holec v zápase 1. kola skupiny o záchranu Fortuna ligy vo futbale FK Senica - FC Nitra v Senici v sobotu 10. marca 2018. Foto: TASR - Martin Palkovič

Ton Caanen, tréner Senice: "Chcel by som v prvom rade pogratulovať súperovi. Prvých dvadsať minút sme nezačali dobre, nemali sme také držanie lopty, aké by sme chceli mať. V druhej časti prvého polčasu tak ako aj v druhom polčase sme dominovali, ale všetko sa to skončilo vo finálnej zóne kde sme nedokázali spraviť dobré rozhodnutie a dostať loptu medzi tri tyče, čo je najdôležitejšie. Možno by zápasu svedčala viac remíza, ale taký je futbal. V druhom zápase zo štyroch sme dostali gól z veľkej diaľky. Hráči sú veľmi sklamaný, pretože sme cítili, že zo zápasu sme mohli vyťažiť viac. Je veľmi ťažké brániť takúto strelu. S tým sa nedá ale nič robiť. Ak si zachováme pozitívny prístup a budeme hrať takto, tak to bude dobré."







Ivan Galád, tréner Nitry: "Zápas sa odohral vo veľmi priateľskom a komornom prostredí a mal taký scenár ako celá naša sezóna, úporne bránime a snažíme sa udržať nulu a streliť jeden gól, čo sa nám aj dnes poradilo. Za víťazstvo sme radi, súper ukázal veľa futbalového, máme k nim rešpekt. Moje mužstvo sa konečne potešilo z výhry a dúfam, že to takto bude pokračovať aj ďalej. Chceli by sme zlepšiť našu ofenzívu, budeme sa o to snažiť v ďalších zápasoch."





ViOn Zlaté Moravce - FK Železiarne Podbrezová 0:1 (0:0)



Gól: 82. Leško (z 11 m). Rozhodovali: Smolák - Mokoš, Jankovič, ŽK: Nikolič, Bariš - Sedláček, ČK: 81. Bariš po druhej ŽK, 752 divákov



Zlaté Moravce: Kováč – Duga, Kotula, Nikolić, Chren – Orávik, Bariš, Šašinka (80. Rigo), Everton – Bartolomeu (69. Cleber) - Harba



Podbrezová: Kuciak – Viazanko, Bilič, Djordjevič, Turňa – Bernardina (90.+ Lepieš), Kostelný, Sedláček, Leško – Mikuš (31. Mojžiš, 76. Tereščenko), Więzik





Juraj Jarábek, tréner Zlatých Moraviec: "Dnes sme chceli zabrať, nemám chlapcom čo vyčítať. Hostia mali navrch v osobných súbojoch. Dnes Kováč ukázal aký je brankár. Myslím, že penalta bola veľmi prísna, po červenej karte Bariša sa súper dostal do výhody. Mlieko je rozliate, ale plakať nám nepomôže."



Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "Sme veľmi radi za tri body, ktoré sme získali u súpera, ktorý je v domácom prostredí veľmi nepríjemný. Mohli sme rozhodnúť už v prvom polčase, ale brankár Kováč ukázal svoje kvality. Mrzí ma čierna škvrna v podobe zranenia Mikuša, taký súboj by sa v našej lige nemal objaviť."





FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok 3:0 (1:0)



Góly: 2. Černák, 50. Pačinda, 66. Šatka. Rozhodovali: Kráľovič – Ferenc, Galo, ŽK: Koštrna - Qose, ČK: 39. Macík (Ružomberok), 5111 divákov



DAC: Macej – Koštrna (70. Blackman), Huk, Šatka, Záhumenský – Herc, Simon, Kalmár – Černák (67. Divković) Pačinda, Davis (61. Vida)



Ružomberok: Macík – Jonec, Maslo, Menich, Pikk – Qose, Ľupták, Gešnábel (73. Gerec) – Daniel (81. Kupec), Haskič (42. Urminský), Gál-Andrezly



Marco Rossi, tréner DAC-u: "Dali sme prvý gól, mali sme aj šance, ale súper bol naozaj nebezpečný. Ružomberok je z taktického hľadiska najnáročnejší súper. Snažili sme sa vypojiť najnebezpečnejšieho hráča Daniela, preto sme pristúpili k variantu Záhumenský s Davisom. Do červenej karty bol zápas otvorený a vyrovnaný, ale po vylúčení sme ďalšiu fázu zápasu výborne zvládli."



Nobert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Zápas by som rozdelil do dvoch fáz: do vylúčenia a po ňom. Do vylúčenia to bol obojstranne útočný futbal, mal dobré tempo. Domáci to nemali s nami jednoduché, aj napriek tomu, že išli rýchlo do vedenia. Po vylúčení prišiel v druhom polčase rýchly gól a domáci hru potom kontrolovali."

MFK Zemplín Michalovce - 1. FC Tatran Prešov 0:0



Rozhodoval: Vlk, ŽK: Bartek (Preš.), 752 divákov.



MFK Zemplín Michalovce: Kira - Kavka, Carillo, Bednár (76. Jankauskas) - Žofčák, Turík - Koscelník, Niši, Kolesár (57. Danko), Regáli - Sulley



1. FC Tatran Prešov: Slančík - Dzurík, Udeh, Luberda, Bartek - Sedlák (62. Prikryl) - Gatarič, Keresteš, Micheda (83. Petko) - Katona, Hošek (77. Trapanovski)



Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Vedeli sme, že k nám príde tím, ktorý je v defenzíve dobre organizovaný. V druhom polčase sme vystupňovali tempo, prišli aj šance, ale neskórovali sme. Myslím si, že keby sme skórovali zo situácie v druhom polčase, z ktorej bol napokon ofsajd, vyhrali by sme. Súper hrozil, ale nejaké veľké šance nemal. Z pohľadu defenzívy to bolo z našej strany v poriadku, ale v ofenzíve musíme byť lepší, efektívnejší. Verím, že góly prídu v ďalších zápasoch."



Anton Mišovec, tréner 1. FC Tatran Prešov: "Vedeli sme o kvalite michalovského tímu, ktorý doma potrápil silné tímy. Pripravili sme sa na ich silné stránky. V prvých 15-tich minútach sme mohli skórovať, Hošek bol v jasnej gólovej šanci, ale netrafil bránku. Iniciatívu potom prevzal súper, ale prvý polčas bol obojstranne hlavne o bojovnosti. Žiaľ, opäť sme nestrelili gól, ale spokojný som s nasadením i s tým, že sme v tomto zápase získali bod."



Trenčín 10. marca (TASR) - V 1. kole skupiny o titul Trenčín podľahol Trnave 1:2.Od začiatku sa hral v Trenčíne svižný futbal. Domáci hráči boli aktívnejší, no v prvej desaťminútovke nevyužili svoje veľké šance Paur ani Mance. Gól tak padol na opačnej strane, keď sa presadil v 22. minúte peknou strelou z voleja Erik Jirka. Počas celého prvého polčasu mali optickú prevahu Trenčania, no strelecky sa presadiť nedokázali. V druhom dejstve pokračoval zaujímavý zápas vo veľmi dobrej atmosfére. Vedúce mužstvo Fortunaligy sa dostalo do dvojgólového vedenia v 65. minúte, keď rýchlu akciu Trnavy presne zakončil striedajúci Kubilay Yilmaz. Aktívni domáci futbalisti sa dočkali gólu v 81. minúte, keď skóroval Čatakovič, no Trnava si napokon odviezla z Trenčína dôležité tri body a na čele ligovej tabuľky má pred aktuálne druhou Dunajskou Stredou 11-bodový náskok.V prvom zápase nadstavbovej časti skupiny o záchranu privítala Senica Nitru. Do brány hostí sa vrátil uzdravený Hroššo. Obe mužstvá sa od začiatku stretnutia snažili kombinovať, ale v ich hre bolo dosť nepresností. O niečo viac sa v ofenzíve snažili Záhoráci. V 10. minúte po Brašeňovom centri zle trafil loptu na päťke Chacon. V 18. minúte strieľal z asi 23 metrov nepríjemne Cuadros, Hrošščo loptu vyrazil. Na druhej strane pohrozili po brejku Nitrania, s Fabišovou strelou z rohu 16-ky si Holec poradil. Azda najväčšiu šancu mali Seničania v 31. minúte, kedy sa po rohu Zezinha dostal k odrazenej lopte Cuadros, jeho umiestnenú strelu k žrdi Hroššo zneškodnil.V úvode druhého polčasu bola Senica aktívna a chcela streliť gól. Šťastenu však urazili v 48. minúte, keď zahodili obrovskú možnosť. Kapitán Vaščák išiel sám na brankára, ale dlho váhal so zakončením a loptu vystrelil vedľa brány. Na druhej strane nepríjemne vystrelil v 53. minúte Kóňa, Holec loptu vyrazil. V 57. minúte sa po peknej kombinácii domácich dostal do zakončenia Sarpei, mieril však vedľa brány. V čase senickej aktivity prišiel jediný gól stretnutia, ktorý strelili Nitrania. V 61. minúte Šimončič krásnou strelou z 25 metrov vymietol ľavú šibenicu Holecovej brány. Záhorákmi tento gól veľmi otriasol a hoci sa snažili nevedeli sa dostať cez nitriansku defenzívu. Strely Charizopulosa a Zezinha ku gólu neviedli. V 79. minúte mohli zvýšiť Nitrania, keď sa v 16-ke presadil Militosjan, jeho strelu z otočky vyrazil Holec. V samom závere videl úplne zbytočne po dvoch žltých kartách aj červenú striedajúci Celis a Seničanom sa už vyrovnať nepodarilo.Úvodné dejstvo stretnutia prinieslo typický medzišestnástkový futbal, s množstvom osobných súbojov a nedovolených zákrokov. Prvý strelecký pokus priniesla 19. minúta, keď Harba napriahol z hranice 16-ky a len tesne minul pravú šibenicu Kuciakovej bránky. Na opačnej strane sa po polhodine hry v dobrej pozícii ocitol Leško, ktorého strela prešla do autu. V 38. minúte sa skóre mohlo meniť, v čistej šanci sa ocitol Bernardina, ale zoči-voči Kováčovi mieril iba do neho. V závere prvého dejstva Orávik vysunul Evertona, s ktorého strelou si Kuciak poľahky poradil.Nesúrodý a rozháraný futbal pokračoval aj po zmene strán. V 65. minúte skúšal šťastie Leško, z uhla však mieril vedľa ľavej žrde. V 77. minúte mal tutovku na kopačke Bernardina, ktorý sa rútil sám na Kováča, ten skokom pod nohy skvele zachránil. V 81. minúte sa po druhej žltej karte porúčal z ihriska Bariš. Už o minútu Kostelného stiahol v pokutovom území jeden z domácich obrancov a z nariadeného pokutového kopu Leško poslal hostí do vedenia. V zábere mohol zvýšiť vedenie hostí Leško, ale jeho lob skončil na brvne Kováčovej brány. Záverečný nápor domácich zmenu skóre nepreniesol a tak sa z víťazstva radovali hostia.Úvod bol pre Dunajskú Stredu ako z rozprávky. V 2. minúte po chybe hosťujúcej obrany sa dostal pred bránku Černák, ktorý poslal loptu popri Macíkovi do siete – 1:0. Na druhej strane pohrozil strelou Gešnábel. V 24. minúte to z priameho kopu skúšal Kalmár, ale Macík bol na mieste. Po góle zvádzali obe mužstvá na ihrisku tvrdý boj, hralo sa prevažne medzi šestnástkami. Peknú akciu predviedol v 38. minúte Kalmár, keď obišiel až troch hráčov Ružomberka, ale jeho strelu z hranice pokutového územia Macík chytil. V 39. minúte dostal loptu do behu Pačinda, ktorý chcel prelobovať vybiehajúceho Macíka, brankár Ružomberka však loptu vyrazil rukou mimo pokutového územia, za čo videl červenú kartu. V 45. minúte Dunajská Streda rozohrala krátky rohový kop, po centri Simona hlavičkoval Pačinda tesne vedľa.Druhý polčas sa začal so šancou Dunajskej Stredy, Koštrnovu delovku z pravej strany Urminský vyrazil na roh. V 50. minúte Kalmár prihral voľnému Pačindovi, ktorý šancu bezpečne premenil – 2:0. Naďalej sa hral útočný futbal, aktívnejší boli domáci, vďaka čomu prišiel aj tretí gól zápasu. V 66. minúte po presnom centri Kalmára umiestnil hlavou loptu do siete Šatka – 3:0. V 73. minúte sa peknou strelou blysol Pačinda, Urminský stihol loptu vytlačiť na roh.Už v 2. minúte mohli Prešovčania šokovať domácich, ale Hošekova hlavička minula bránku. V ďalších minútach prvého polčasu diváci videli skôr medzišestnástkový futbal s minimom gólových príležitostí. Otvoriť skóre sa nepodarilo ani michalovskému obrancovi Carillovi, ktorý strelou spoza šestnástky v 21. minúte netrafil Slančíkovu bránku. Na skutočnosti, že prvý polčas nepriniesol ani jednu strelu na bránku, nič nezmenil ani pokus domáceho Turíka v 40. minúte.Po zmene strán sa vo výhodnej pozícii pred Slančíkom ocitol domáci Niši, ale zle trafil loptu a gól domácich neprinieslo ani akrobatické zakončenie Koscelníka. Druhý polčas sa herne podobal na prvý a s pribúdajúcimi minútami bolo jasné, že dosiahnutý gól by jeho autorov nasmeroval k víťazstvu. V 75. minúte sa z neho už tešili domáci hráči, ale Sulleyov zásah neplatil pre ofsajd. Ďalšie minúty priniesli bojovný futbal na ťažkom teréne. Gólu sa diváci nedočkali ani v ďalších minútach.