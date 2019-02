FL: Trnavčania budú na Slovane bojovať bez fanúšikov, myslia na body

Bratislavčania suverénne vedú tabuľku so ziskom 52 bodov. Úradujúci majster bojuje o účasť v nadstavbovej skupine o titul, momentálne figuruje na šiestej priečke.

Trnava 28. februára (TASR) - Futbalistov FC Spartak Trnava mrzí, že v nedeľňajšom derby nebudú mať na štadióne ŠK Slovan Bratislava podporu vlastných fanúšikov. Ich absencia na zápase 21. kola Fortuna ligy na novom Tehelnom poli vyplynula z nespokojnosti s podmienkami v sektore hostí. Hráči Spartaka sa postavili za priaznivcov a situáciou sa už počas prípravy nezaoberajú.



Dejisko po utorňajšej kontrole odobrila Únia ligových klubov (ÚLK). "Nemáme na to vplyv, žiaľ, bez našich fanúšikov to bude ťažšie, zostaneme tam jedenásti a nikto nám nepomôže. Bude to nezvyčajná atmosféra pre celé Slovensko, toľko ľudí na ligovom futbale tu dlho nebolo. Snáď sa to bude opakovať nielen tu, ale aj v Trnave," uviedol na štvrtkovej predzápasovej tlačovej konferencii trnavský stredopoliar Erik Grendel, ktorý si v minulosti obliekal aj dres Slovana: "Veľa hráčov nezažilo staré Tehelné poli, ja to vnímam troška ináč, keďže som tam hral za Slovan. Bude to pre mňa o to väčší zážitok, nevieme sa dočkať, kým to vypukne. Snáď prispejeme k dobrému zážitku pre všetkých. Domáci sú natoľko sebavedomí, že si myslia, že zdolajú každého nielen na Slovensku. To nás musí motivovať, aby sme im ukázali, že s Trnavou treba rátať."







Bratislavčania suverénne vedú tabuľku so ziskom 52 bodov. Úradujúci majster bojuje o účasť v nadstavbovej skupine o titul, momentálne figuruje na šiestej priečke, keď nazbieral 25 bodov rovnako ako Nitra a Sereď na miestach za ním. "Je to ďalší zápas, ktorý potrebujeme tímovo zvládnuť, aby sme sa udržali v prvej šestke. Slovan nechce prehrať, my sa chceme ukázať, určite to bude o veľkom počte súbojov a taktike. Nemajú radi tvrdosť v osobných súbojoch, ideme to odbojovať. Sme pripravení, ešte niečo doladíme na tréningu," povedal trnavský obranca Tomáš Košút.







Hosťujúci tréner Michal Ščasný má s výnimkou stredopoliara Jakuba Radu k dispozícii kompletný káder. Ten prešiel počas zimnej prestávky veľkou obmenou. Vo vzájomnom zápase jesennej časti uspel Slovan v Trnave 2:1. "Naše mužstvo je iné ako na jeseň. Niektoré herné situácie však zverencom ukážem, boli tam chybičky, ktoré sa môžu preniesť, čo by som nechcel. Odovzdáme maximum tak ako doteraz a uvidíme, čo prinesie zápas. Môžeme hrať na protiútoky aj do plných," povedal Ščasný, ktorý ocenil silu v zostave súperovho kouča Martina Ševelu: "Majú extra kvalitu na slovenskú ligu, fantastických hráčov, individuality, ktoré dokážu rozhodnúť zápas. Jedna strana, druhá strana, hrotový útočník, stredopoliari... V porovnaní s tým, čo im predtým chýbalo, majú teraz kvalitu aj v defenzíve."











Spartak na jar remizoval v Žiline 1:1 a doma zdolal Dunajskú Stredu 3:1, oba tímy sú v tabuľke nad ním. Teraz naň čaká fortunaligový líder a zároveň najväčší rival. "Nálada je dobrá tak ako minulý týždeň. Zažil som v Česku Spartu proti Slavii, na Slovensku je najväčšie derby toto, určite cítiť pnutie. Pripravujeme sa však štandardne, ako pred každým zápasom. Pre nás sú dôležité body, nachystáme sa a uvidíme, čo z toho vzíde v nedeľu," dodal Ščasný. Výkop je na programe 3. marca o 18.00 h.