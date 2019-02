FORTUNA LIGA: Ultras Trnavy na derby so Slovanom nepocestujú

Fanúšikovia si zabezpečili špeciálny vlak na výjazd, špeciálne šále a choreografiu.

Trnava 26. februára (TASR) - Derby 21. kola futbalovej Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava sa uskutoční podľa plánu v nedeľu 3. marca o 18.00 h na novom Tehelnom poli. Dejisko stretnutia po utorkovej kontrole odobrila Únia ligových klubov (ÚLK).



Trnavskí ultras však svoju účasť na zápase zrušili. Vyhlásili to na svojom konte na sociálnej sieti. "Po prehliadke vytvoreného provizória v sektore hostí a informáciách o okamžitom vyprataní celého sektora pri čo len najmenšom dôvode, sme sa rozhodli zotrvať v našom postoji a nezúčastniť sa na tejto fraške, ktorá je podľa našich informácií vopred plánovaná. V našej slobode fandenia sa odmietame nechať obmedzovať nezmyselnými zákazmi a pravidlami a ešte k tomu vystaviť ľudí vopred plánovanej šikane, keďže podľa našich informácií nám dokonca nebude umožnený ani včasný vstup do sektoru (tak cca pol hodinu pred)," píšu vo svojom stanovisku Ultras Spartaka.



Fanúšikovia si zabezpečili špeciálny vlak na výjazd, špeciálne šále a choreografiu. "Len vďaka doslova amatérskemu prístupu zo strany usporiadateľa sme museli všetko odvolať a zrušiť. Protichodné a mätúce vyhlásenia o zákaze konania zápasu, potom o zlomku vstupeniek z predpísanej kvóty, o nedokončenosti nášho sektoru, znechucujú množstvo športových nadšencov," tvrdia ultras Spartaka.



Ocenili však postoj trnavského klubu. "Chceme verejne a úprimne poďakovať vedeniu Spartaka Trnava, ako aj všetkým, ktorí sa snažili spomínanú situáciu vyriešiť. Žiaľ, podmienky, za akých nám je „umožnené“ sa na danom zápase zúčastniť, sú pre nás neakceptovateľné a veríme, že to pochopia nielen všetci fanúšikovia, uznávajúci základné princípy ultras a kotla, ale hlavne aj samotní hráči a realizačný tím. Verte, že aj keď nebudeme osobne prítomní, našu podporu máte a aj naďalej ju budete mať. A pevne veríme, že sa čoskoro vidíme na Tehelnom poli v súboji prvej šestky," dodávajú fanúšikovia Spartaka.