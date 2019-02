FORTUNA LIGA: Z Notts County prichádza pod Zobor Branislav Pindroch

Dvadsaťsedemročný Pindroch je odchovancom Banskej Bystrice a už ako 19-ročný sa stal súčasťou seniorského tímu Dukly.

Nitra 3. februára (TASR) - Slovenský futbalový klub FC Nitra angažoval brankára Branislava Pindrocha, ktorý naposledy pôsobil v štvrtoligovom anglickom FC Notts County.



Dvadsaťsedemročný Pindroch je odchovancom Banskej Bystrice a už ako 19-ročný sa stal súčasťou seniorského tímu Dukly. Krátko na to putovali jeho kroky do Česka, kde sa mu v prvej sezóne s mužstvom MFK Karviná podarilo postúpiť do najvyššej súťaže. V Karvinej pôsobil takmer štyri roky a pravidelne nastupoval na zápasy. Následne sa rozhodol svoju kariéru posunúť na Britské ostrovy do klubu štvrtej najvyššej súťaže. S Nitrou sa dohodol na 1,5 ročnej zmluve. "Braňo Pindroch prichádza na prestup z anglického Notts County. Sme radi, že k nám prichádza brankár, ktorý vytvorí dobrú dvojičku s Dávidom Šípošom. Som presvedčení, že opäť budú patriť medzi najlepšie dvojičky v lige," povedal pre klubový web Nitry športový riaditeľ Marián Süttö.



Na prestupe má nemalú zásluhu hlavný tréner Nitry. "Oslovil ma pán tréner Galád, ktorému ďakujem, lebo keby nebolo jeho iniciatívy, dnes tu možno nie som. V Nitre ma čaká najvyššia súťaž a ja sa na to teším. Ligu som sledoval aj počas môjho pôsobenia v zahraničí. Viem, že Nitra je na šiestej priečke, bojuje o účasť v boji o titul a taktiež o finále Slovenského pohára na domácej pôde. Je to veľké lákadlo a stále je o čo hrať. Chcel by som tu reštartovať svoju kariéru a svojimi výkonmi prispieť k víťazstvám Nitry," povedal Pindroch.