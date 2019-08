FORTUNALIGA: Žilina získala talentovaného stopéra Kiwiora

Devätnásťočný obranca podpísal zmluvu do 30. júna 2023 a v tíme by mal nahradiť Luku Lochošviliho.

Žilina 2. augusta (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista MŠK Žilina získal z Podbrezovej Jakuba Piotra Kiwiora. Devätnásťočný obranca podpísal zmluvu do 30. júna 2023 a v tíme by mal nahradiť Luku Lochošviliho.



Kiwior pôsobil v Podbrezovej od zimy, keď prišiel z Anderlechtu Brusel. V minulej sezóne odohral 14 ligových zápasov a strelil jeden gól. "So Žilinou som debatoval už počas jarnej časti, potom sme sa s celou rodinou zhodli, že to bude dobrý krok. Som veľmi rád, že budem môcť zabojovať o miesto v tíme. Je to výborný klub na rozvoj mladého hráča, navyše na vysokej úrovni," povedal Kiwior na oficiálnom webe Žiliny.