Kuzminová skončila v stíhacích pretekoch 8. kola SP druhá

Výsledky:



stíhacie preteky na 10 km: 1. Darja Domračevová (Biel.) 30:37,4 (2 tr. okr.), 2. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) +9,2 (4), 3. Susan Dunkleeová (USA) 29,5 (2), 4. Fujuko Tačizakiová (Jap.) 37,4 (1), 5. Julija Džimová (Ukr.) 46,8 (2), 6. Anna Frolinová (Kór.) 49,2 (2), 7. Laura Dahlmeierová (Nem.) 50,2 (2), 8. Uliana Kaiševová (Rus.) 52,8 (2), 9. Veronika Vítková (ČR) 53,5 (2), 10. Vanessa Hinzová (Nem.) 54,5 (2), ... 39. Paulína Fialková 3:08,5 (4), 47. Ivona FIALKOVÁ (obe SR) 4:16,5 (7)



Priebežné hodnotenie SP (19 z 22 pretekov): 1. KUZMINOVÁ 727 bodov, 2. Mäkäräinenová 686, 3. Domračevová 641, 4. Dahlmeierová 615, 5. Wiererová 600, 6. Vítková 545, ... 41. P. FIALKOVÁ 139, 57. I. FIALKOVÁ 65



poradie SP v stíhacích pretekoch (6 zo 7): 1. KUZMINOVÁ 263, 2. Wiererová 239, 3. Dahlmeierová 223, 4. Mäkäräinenová 220, 5. Domračevová 194, 6. Herrmannová 183, ... 53. P. FIALKOVÁ 21

Holmenkollen 18. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová v stíhacích pretekoch 8. kola Svetového pohára obsadila druhé miesto. Na 10 km trati zvíťazila v nórskom Holmenkollene Bieloruska Darja Domračevová s náskokom 9,2 sekundy, tretia priečka patrila Američanke Susan Dunkleeovej (+29,5). Paulíne Fialkovej patrilo v cieli 39. miesto (+3:08,5), 47. dobehla Ivona Fialková (+4:16,5).Kuzminová sa už po víťazstve v holmenkollenskom šprinte vyšvihla na čelo poradia SP so šesťbodovým náskokom pred Mäkäräinenovou. V stíhacích pretekoch sa ponúkala možnosť výraznejšie sa od Fínky odpútať a aj sa jej to podarilo. Na trať vyštartovali za Kuzminovou Domračevová (+9) a Džimová (+29). Slovenský biatlon sa spoliehal aj na 9. v šprinte I. Fialkovú (+1:00) a na 52. P. Fialkovú (+2:20).V Holmenkollene opäť svietilo slnko a na strelnici nemuseli bojovať biatlonistky ani s vetrom. Kuzminová už pred prvou streľbou zvýšila náskok a po nej, keď Domračevová netrafila piaty terč, sa zväčšil až na 45,4. Rovnako presne zastrieľala I. Fialková a už bola šiesta, chybu neurobila ani P. Fialková.Na druhú streľbu zaľahla Kuzminová takmer s minútovým náskokom (59,5), prvé dva terče netrafila, no napriek tomu zostala prvá, 8,1 s pred Domračevovou a 12,3 pred Hildebrandovou. Istú ruku si zachovala I. Fialková so 6. priečkou, P. Fialková netrafila tretí terč.V druhej polovici trate sa strieľalo na stojkové terče a na Kuzminovú tlak zo súperiek narástol. Tretí a piaty terč nevybielila, na jednom trestnom okruhu sa ocitla Domračevová a poradie sa úplne pomenilo, so 6. miestom Kuzminovej. Tri chyby sprevádzali na 'stojke' I. Fialkovú, jej staršiu sestru jedna.Na záverečnú 'stojku' dokorčuľovali za sebou Hildebrandová, Dahhmeierová, Domračevová a Kuzminová, no jedine slovenská biatlonistka a Bieloruska boli bezchybné. Vo finiši mala Domračevová viac síl a pripísala si na konto 32. víťazstvo v kariére, štvrté v sezóne. Spokojná mohla byť aj Kuzminová s 32. umiestením na pódiu v kariére, z toho 14. na 2. priečke. A keďže Fínka Mäkäräinenová (+1:52,6) obsadila až 22. priečku, rozdiel v celkovom hodnotení SP sa pre Nasťu výrazne zvýšil na 41 bodov.Trénerka ženskej reprezentácie Anna Murínová rozdelila stíhačku na dve časti, vydarenú viac i menej.Kuzminová vybojovala dva súboje, s Domračevovou prehrala, s Mäkäräinenovou však na diaľku bola suverénna a jej náskok od Fínky pred záverečnými tromi pretekmi v ruskom Ťumeni narástol na 41 bodov.myslí si trénerka Murínová.