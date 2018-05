Slovenskí hokejisti zdolali na záver skupiny Bielorusko 7:4

Bielorusko - Slovensko 4:7 (0:2, 2:0, 2:5)

Góly: 33. Kitarov (Drozd, Falkovskij), 35. Linglet (Levša, Platt), 49. Kovyršin (Suško, Pavlovič), 51. Vorobej (Šarangovič, Platt) - 1. Bakoš (Nagy, Sekera), 11. Jurčo (Bakoš, Nagy), 48. Bakoš (Nagy), 52. Jurčo (Bakoš, Nagy), 55. Hovorka (Krištof), 56. Ďaloga (tr. strieľanie), 60. Krištof (Jurčo, Nagy). Rozhodcovia: Hribik (ČR), Lemelin (Rak.) - Kilian (Nór.), Oliver (USA), vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 4857 divákov.



Bielorusko: Trus - Falkovskij, Vorobej, Chenkel, Lisovec, Korobov, Ustinenko - Linglet, Šarangovič, Platt - Pavlovič, Kovyršin, Suško - Levša, Razvadovskij, Kislij - Drozd, Kitarov, Gavrus - Materuchin

Slovensko: Rybár (od 21. minúty Čiliak) – Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš, Fehérváry, Grman, Jánošík – Jurčo, Nagy, Bakoš – Hovorka, Krištof, Haščák – Svitana, Buc, Bondra – Kudrna, Marcinko, Cingel

Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 6 5 1 0 0 28:8 17*

2. Rusko 6 5 0 1 0 31:7 16*

3. Česko 7 3 3 0 1 27:15 15*

4. Švajčiarsko 7 3 1 1 2 25:19 12*

_________________________________

5. SLOVENSKO 7 3 0 2 2 19:20 11

6. Francúzsko 7 2 0 0 5 13:29 6

7. Rakúsko 7 1 0 1 5 13:30 4

8. Bielorusko 7 0 0 0 7 8:36 0**

* - postup do štvrťfinále

** - zostup do A-skupiny I. divízie MS

/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Kodaň 15. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa rozlúčili so svetovým šampionátom v Dánsku víťazne. V záverečnom skupinovom zápase zdolali v prestrelke Bielorusko 7:4, no už pred ním nemali šancu postúpiť do štvrťfinále. Rozhodol o tom triumf Švajčiarska nad Francúzskom 5:1 v poludňajšom stretnutí. Slováci sa predstavili medzi najlepšou osmičkou naposledy v Helsinkách 2013.Zverenci trénera Craiga Ramsayho vstúpili do zápasu výborne a už po 18 sekundách viedli zásluhou Martina Bakoša, o desať minút neskôr pridal druhý gól Tomáš Jurčo, no Bielorusi v druhej tretine vyrovnali. V treťom dejstve sa roztrhlo vrece s gólmi. Na presné zásahy Bakoša a Jurča odpovedali Kovyršin a Vorobej, no o výhre Slovákov rozhodli v závere Marek Hovorka, Marek Ďaloga z trestného strieľania a Michal Krištof v presilovke.Slováci obsadili v skupine so ziskom 11 bodov piate miesto. Na šampionáte skončia na 9. alebo 10. priečke, definitívne o tom rozhodne večerný záverečný zápas B-skupiny medzi domácim Dánskom a Lotyšskom. Bielorusi zakončili turnaj bez jediného bodu a so skóre 8:36 a po štrnástich rokoch zostúpili do A-skupiny I. divízie MS.Slovenskí hokejisti nastúpili na svoj záverečný zápas na MS v Dánsku vo veľkom štýle a už po 18 sekundách sa ujali vedenia. Nagy prihral do jazdy Bakošovi, ktorý namieril spoza hráča do šibenice. Pre slovenského útočníka to bol vôbec prvý bod na turnaji. V 3. minúte dostal tvrdý hit Jurčo a skončil na ľade, ale na striedačku dokorčuľoval sám a po pár minútach pokračoval v zápase. Bielorusi si v 6. minúte zahrali presilovku, ale nič výrazné nevymysleli. Krátko na to mali početnú výhodu aj ich súperi a darilo sa im v nej podstatne lepšie. Nagy poslal krížnu prihrávku na Bakoša, ten vypálil z prvej a Jurčo tečoval puk za Trusa - 2:0. V 14. minúte sa zaskvel Rybár, keď vychytal tutovku Šarangoviča a vzápätí aj šancu Levšu počas ďalšej presilovky Bieloruska.Do druhého dejstva nastúpil do slovenskej bránky Marek Čiliak, pričom na striedačke nebol žiadny náhradný brankár. Rybár sa totiž zranil a tak sa musel rýchlo prezliecť do výstroja Denis Godla. Medzičasom si Bielorusi zahrali ďalšiu presilovku, ale ani tá gól nepriniesla. Krátko po polovici zápasu prvý slovenský útok zamkol súpera v jeho obrannom pásme a vyzeralo to akoby hral presilovku, vypracoval si niekoľko šancí a tlak vyústil do vylúčenia Lisovca. Slováci však inkasovali počas početnej výhody, keď im ušiel Kitarov a svoj nájazd premenil - 1:2. Vzápätí si zahrali presilovku aj Bielorusi a Linglet vyrovnal na 2:2, keď tečoval strelu Platta. V 37. minúte mal po prihrávke Bakoša tutovku Nagy, ale Trus vytiahol parádny zákrok a zmaril mu gólovú radosť. O minútu neskôr zahodili prečíslenie dvoch na jedného Bondra so Svitanom.V úvode tretej časti mal veľkú šancu opäť Bondra po prihrávke Svitanu, ale zoči voči Trusovi neuspel. V 46. minúte si pozície vymenili, no gólom sa neskončila ani táto tutovka. Pykať mohli o moment neskôr, Drozd si položil Čiliaka na ľad, jeho strela však skončila na žŕdke. Ani jeden nehral dobre v defenzíve a tak sa v ďalších minútach roztrhlo vrece s gólmi. V 48. minúte sa zblízka presadil druhýkrát v zápase Bakoš - 3:2. Ramsayho zverenci sa však z vedenia dlho netešili, už o minútu vyrovnal Kovyršin, ktorému naservíroval puk pred bránku Suško - 3:3 a v 51. dokonca prvýkrát v zápase prehrávali. Vylúčenie Marcinka potrestal Vorobej. Pri góle zostali pred Čiliakom dvaja nepokrytí Bielorusi. Ani tento stav však nevydržal dlhšie ako minútu. V 52. minúte sa presadil Jurčo - 4:4. Slovensko sa nakoniec rozlúčilo so šampionátom víťazne, v 55. minúte strelil piaty gól Hovorka po prihrávke Krištofa a o minútu neskôr upravil na 6:4 z trestného strieľania Ďaloga. V záverečných sekundách spečatil skóre Krištof v presilovej hre.vyslaní redaktori TASR ny wr