ZOH: Zlato v biatlonových pretekoch s hromadným štartom pre Fourcada

Výsledky



preteky s hromadným štartom mužov na 15 km: 1. Martin Fourcade (Fr.) 35:47,3 (2 tr. okr.), 2. Simon Schempp (Nem.) rovnaký čas (1), 3. Emil Hegle Svendsen (Nór.) 11,2 (2), 4. Erik Lesser 11,6 (2), 5. Benedikt Doll (obaja Nem.) 18,8 (1), 6. Julian Eberhard (Rak.) 30,7 (3), 7. Erlend Bjöntegaard 32,1 (2), 8. Tarjei Boe (obaja Nór.) 34,6 (3), 9. Jesper Nelin (Švéd.) 34,6 (2), 10. Jakov Fak (Slov.) 36,1 (1)

Pjongčang 18. februára (TASR) - Zlato v pretekoch s hromadným štartom na 15 km vybojoval na ZOH v Pjongčangu francúzsky biatlonista Martin Fourcade, striebro v rovnakom čase vo fotofiniši patrilo Nemcovi Simonovi Schemppovi, bronz Nórovi Emilovi Hegle Svendsenovi (+11,2).Slovenský biatlon v 'masse' nemal zastúpenie, keď prvému náhradníkovi Matejovi Kazárovi chýbal jediný bod, aby sa do štartujúcej 30-ky zmestil. Zostala tak len spomienka na Pavla Hurajta, ktorý sa práve v tejto disciplíne vo Vancouveri'2010 nečakane radoval z bronzu.Kandidátov na medaily v areáli Alpensia bolo veľa, na ZOH v Soči sa na stupňoch zoradili Svendsen, Fourcade, Moravec a všetci boli na štarte. Vlani na MS v Hochfilzene vzniklo poradie medailistov Schempp, J. Boe, Eder a tiež sa predstavili kompletne, všetci s veľkým hladom prvýkrát sa medailovo v Pjongčangu blysnúť, okrem J. Boea, ktorý už mal zlato z vytrvalostných pretekov. Najviac sa verilo Fourcadovi, ktorému sa mohla doteraz len jedna medaila v Pjongčangu, zlatá zo stíhačky, vzhľadom na jeho sezónnu suverénnosť, máliť. Geniálny francúzsky biatlonista v seriáli Svetového pohára v troch 'mass' pretekoch bol vždy na stupňoch, z troch možností dva razy na tom najvyššom, len raz ho zdolal J. Boe.V Pjongčangu sa na medailovom stupni pred pretekmi s hromadným štartom na medailovom stupni nezopakovalo ani raz nejaké meno a aj tento fakt vnášal do 'massu' veľké očakávanie. Počasie tentoraz žiadnym výkyvom neprekvapilo, pri mínus dva stupne vietor fúkal na strelnici už tradičným spôsobom, s meniacim sa smerom. Naplno ho precítili na prvej streľbe ležmo pod umelým osvetlením favoriti, Eder, Peiffer, Fourcade, T. Boe i Svendsen s trestným okruhom. Druhá 'ležka' posunula do popredia dvoch Nemcov Dolla, a Lessera, Fourcade na nich strácal na 8. mieste len 9,4 sekundy, zlyhal J. Boe až s tromi chybami a strata 1:14,7 už pre neho neveštila nič dobré.Pred treťou streľbou sa pole výraznejšie na čele neroztrhalo, o to dôležitejšia bola 'stojka', ktorú Fourcade zvládol brilantne za 18,8 sekundy, v kontakte s ním vyrazili na trať aj Schempp a Lesser. Neuspeli T. Boe, Bjöntegaard, Lindström s dvoma trestnými okruhmi.Na záverečnú streľbu stojmo došli zhodne Fourcade, Schempp a Lesser a každý jeden si uvedomoval, že mieri aj na zlato. Všetci si však museli odkrúžiť niečo navyše, Fourcade netrafil posledný terč, Schempp štvrtý, Lesser tretí i piaty. Francúz sa síce na zostávajúce tri kilometre vydal prvý, no ako tieň ho prenasledoval Schempp, Doll už zaostával o 19,2 sekundy. Záverečné metre, ba aj centimetre zvládol vo fotofiniši lepšie Martin Fourcade a v 29 rokoch sa radoval zo štvrtej zlatej medaily na ZOH v kariére. Strhujúci súboj sprevádzal aj Svendsena a Lessera a napokon sa bronzom ovenčil Svendsen.