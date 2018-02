Športový arbitrážny súd zrušil tresty 39 športovcom. Tu je ich zoznam

CAS tak uštedril tvrdý úder MOV, ktorý uvalil doživotné zákazy účasti na olympiádach dokopy 43 ruským športovcom a aj niekoľkým funkcionárom a členom realizačných tímov.

Lausanne 1. februára (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) nesúhlasí s verdiktom Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý vo štvrtok kompletne zrušil doživotné olympijské tresty 28 ruským športovcom. MOV zdôraznil, že 28-čka v Pjongčangu napriek tomu štartovať nebude a že verdikt môže mať vážne dôsledky na boj proti dopingu.



MOV uviedol vo vyhlásení, že potvrdenie trestu pre jedenásť športovcov "jasne demonštruje existenciu systémovej manipulácie v Soči", no vyjadril poľutovanie, že CAS nepoužil "tento dôkaz" aj v ďalších 28 prípadoch. "Môže to mať vážny dopad na boj proti dopingu. MOV si preto veľmi dôkladne rozanalyzuje odôvodnené rozhodnutia hneď, ako budú k dispozícii. Zároveň zváži dôsledky vrátane odvolania sa na Švajčiarsky federálny súd," agentúra dpa cituje zo stanoviska MOV.



Športovcov, ktorých CAS vo štvrtok úplne očistil, MOV na ZOH do Pjongčangu nepozve, keďže Ruský olympijský výbor je stále suspendovaný. "Nebyť potrestaný automaticky neposkytuje privilégium byť pozvaný."



Športový arbitrážny súd (CAS) vo štvrtok kompletne zrušil doživotné olympijské tresty 28 ruským športovcom, ktorí by tak podľa švajčiarskeho súdu mali mať možnosť súťažiť na nadchádzajúcej zimnej olympiáde. Ďalším jedenástim ich obmedzil iba na ZOH 2018 v Pjongčangu.



Zákaz pretekať v Kórejskej republike platí napríklad pre bobistu a dvojnásobného zlatého medailistu zo Soči Alexandra Zubkova, naopak, na hrách sa podľa CAS môžu zúčastniť víťazi zo Soči 2014 Alexander Legkov (v behu na lyžiach) a Alexander Tretiakov (v skeletone).



CAS tak uštedril tvrdý úder Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV), ktorý uvalil doživotné zákazy účasti na olympiádach dokopy 43 ruským športovcom a aj niekoľkým funkcionárom a členom realizačných tímov. Urobil tak v súvislosti s dopingovým škandálom na ZOH 2014 v Soči.



Až 42 športovcov sa proti verdiktu odvolalo. CAS sa prípadmi zaoberal od 22. januára a rozsudky zverejnil vo štvrtok ráno. Súd uviedol, že v prípade 28 športovcov "nazbierané dôkazy neboli dostatočné, aby sa preukázalo, že športovci porušili antidopingové pravidlá. Pokiaľ ide o týchto 28 športovcov, sankcie sú zrušené a ich individuálne výsledky dosiahnuté v Soči sú obnovené."



V prípade ďalších jedenástich platí rozhodnutie MOV, ale namiesto doživotného zákazu nemôžu štartovať len na hrách v Pjongčangu, ktoré sa uskutočnia od 9. do 25. februára.



CAS vo svojom vyhlásení zdôraznil, že sa na každý prípad pozeral osobitne a nie ako na súčasť rozsiahlejšieho organizovaného dopingu. "Panel CAS nemal mandát určiť, či existovala nejaká organizovaná schéma, ktorá dovoľovala manipuláciu s kontrolou dopingových vzoriek v laboratóriu v Soči, ale striktne na to, aby sa zaoberal 39 individuálnymi prípadmi a posúdil dôkazy aplikovateľné na jednotlivých športovcov," píše sa vo vyhlásení súdu.



Na pojednávaniach vypovedali aj vyšetrovateľ Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Richard McLaren, ktorý prvý prišiel so správou o organizovanom dopingu v Rusku, a kľúčový svedok Grigorij Rodčenkov, bývalý riaditeľ moskovského antidopingového laboratória.



Rodčenkov právnik vyhlásil, že CAS svojím verdiktom "podľahol podvodníkom", a že rozhodnutie je úspechom ruského prezidenta Vladimíra Putina. "Toto nešťastné rozhodnutie poskytlo veľmi mierne tresty pre niektorých športovcov, no pre väčšinu úplnú 'priepustku z väzenia'. Verdikt posmeľuje podvodníkov, sťažuje šancu vyhrať pre čistých športovcov a je to zisk pre skorumpovaný ruský dopingový systém všeobecne a pre Putina špeciálne," povedal právnik Jim Walden.



Na oslobodzujúci verdikt naopak zareagovali s úľavou ruskí predstavitelia. "Sme nadšení, že spravodlivosť nakoniec zvíťazila. Znamená to, že športovci sú čistí," uviedol pre agentúru Interfax minister športu Pavel Kolobkov a zdôraznil, že teraz je na rade MOV, aby im dovolil štartovať v Pjongčangu. "Za posledný rok si prešli ťažkými časmi. Teraz sa chcú posunúť dopredu a vrátiť sa k tomu, čo ich baví najviac - pretekaniu vo férovej súťaži," dodal.



MOV začiatkom decembra 2017 udelil Ruskému olympijskému výboru zákaz účasti na ZOH 2018 a rozhodol, že športovci z krajiny môžu štartovať v Pjongčangu len ak splnia prísne antidopingové pravidlá a pod neutrálnou vlajkou a označením "Olympijskí športovci z Ruska". Koncom januára oficiálne povolil štart 169-tim ruským športovcom, ktorých Ruský olympijský výbor zaradil do nominácie. MOV však tesne pred jej zverejnením informoval športových predstaviteľov v krajine, že zákaz zúčastniť sa na hrách dal aj ďalším športovcom. Medzi nimi boli napríklad šesťnásobný olympijský šampión v šortreku Viktor Ahn, bežec na lyžiach Sergej Usťugov či biatlonista Anton Šipulin. Ešte týždeň predtým komisia MOV zúžila pôvodný ruský zoznam z 500 ľudí na 389, mená ani dôvod ich vyradenia ale neuviedla.



Zoznam 28 športovcov, ktorým CAS zrušil doživotné tresty a obnovil výsledky zo ZOH 2014 v Soči:



Alexander Legkov (beh na lyžiach, zlato, striebro)

Alexeij Negodailo (boby, zlato)

Dmitrij Trunenkov (boby, zlato)

Alexander Tretiakov (skeleton, zlato)

Maxim Vylegžanin (beh na lyžiach, 3xstriebro)

Albert Demčenko (sánky, 2xstriebro)

Alexander Bessmertnych (beh na lyžiach, striebro)

Nikita Kriukov (beh na lyžiach, striebro)

Tatiana Ivanovová (sánky, striebro)

Olga Fatkulinová (rýchlokorčuľovanie, striebro)

Jelena Nikitinová (skeleton, bronz)

Oľga Stulnevová (boby)

Ľudmila Udobkinová (boby)

Jevgenij Belov (beh na lyžiach)

Natalia Matvejevová (beh na lyžiach)

Alexej Petuchov (beh na lyžiach)

Jevgenia Šapovalovová (beh na lyžiach)

Tatiana Burinová (hokej)

Jekaterina Lebedevová (hokej)

Jekaterina Paškevičová (hokej)

Anna Ščukinová (hokej)

Jekaterina Smolencevová (hokej)

Sergei Čudinov (skeleton)

Maria Orlovová (skeleton)

Oľga Potylicynová (skeleton)

Arťom Kuznetcov (rýchlokorčuľovanie)

Alexander Rumjancev (rýchlokorčuľovanie)

Ivan Skobrev (rýchlokorčuľovanie)



Zoznam športovcov, ktorým CAS potvrdil dopingový trest, no zredukoval ho len na účasť v Pjongčangu:



Alexandr Zubkov (boby, 2xzlato)

Alexej Vojevoda (boby, 2xzlato)

Alexander Kasjanov (boby)

Ilvir Chuzin (boby)

Alexej Puškariov (boby)

Julia Čekalevová (beh na lyžiach)

Anastasia Docenková (beh na lyžiach)

Julia Ivanovová (beh na lyžiach)

Inna Ďubanoková (hokej)

Anna Šibanovová (hokej)

Galina Skibová (hokej)



CAS odložil rozhodnutuie v troch prípadoch:



Oľga Viluchinová (biatlon, 2xstriebro)

Jana Romanovová (biatlon, striebro)

Oľga Zajcevová (biatlon, striebro)