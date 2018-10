Hurikán schytal od Nižnej dvadsiatku

Extraliga mužov - 5. kolo:



FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – Fat Pipe Snipers Bratislava 4:6 (2:0, 0:2, 2:4)



1. FBC Florbal Trenčín – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 8:9 (2:2, 2:2, 4:5)



FaBK ATU Košice – FK Florko Košice 8:4 (0:0, 1:0, 7:4)



iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – TJ A – FbO Nižná 5:20 (1:8, 1:4, 3:8)



ŠK Lido Prírodovedec – FBK AS Trenčín 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)



FBC Mikuláš Prešov – Tsunami Záhorská Bystrica 0:7 (0:3, 0:4, 0:0)



Dohrávka 4. kola



Tsunami Záhorská Bystrica – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 13:5 (4:1, 6:2, 3:2)



Tabuľka po 5. kole:



1. Tsunami Záhorská Bystrica 5 5 0 0 0 38:14 15



2. TJ A - FbO Nižná 5 3 1 1 0 52:25 12



3. FaBK ATU Košice 5 4 0 0 1 47:33 12



4. ŠK Lido Prírodovedec 5 3 0 0 2 33:22 9



5. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 5 2 1 0 2 27:25 8



6. FK Florko Košice 5 2 1 0 2 35:28 8



7. 1. FBC Florbal Trenčín 5 2 0 1 2 33:31 7



8. Fat Pipe Snipers Bratislava 5 2 0 0 3 33:35 6



9. Florbalový klub AS Trenčín 5 2 0 0 3 27:32 6



10. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 5 1 0 1 3 33:57 4



11. FBC Mikuláš Prešov 5 1 0 0 4 19:40 3



12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 5 0 0 0 5 24:59 0



Bratislava 8. októbra (TASR) - Po 5. kole sa na čele florbalovej extraligy mužov usadil Tsunami Záhorská Bystrica. Úradujúci majster v sobotu zvíťazil v Prešove hladko 7:0, o deň neskôr v dohrávke 4. kola zdolal bez problémov aj Spišskú Nová Ves (13:5) a ako jediný tím bez straty bodu tak tróni na vedúcej pozícii.Najväčší debakel utŕžil cez víkend bratislavský Hurikán, ktorý podľahol doma Nižnej 5:20. Klub z Oravy po príchode slovenského reprezentanta Petra Nehilu strelecky explodoval, v uplynulých dvoch zápasoch nasúkal súperom dokopy 34 gólov.uviedol pre szfb.sk Nehila.Spolu so svojimi spoluhráčmi okupujú prvé štyri priečky tabuľky produktivity.poznamenal.V košickom derby sa z triumfu tešilo ATU, ktoré vyhralo nad Florkom 8:4. Zápas prilákal návštevu kola, do haly na Ostrovského prišlo viac ako tristo divákov.zhodnotil duel tréner ATU Košice Róbert Bučko.V repríze minuloročného finále prvej ligy sa z víťazstva 6:4 tešili hráči bratislavského Snipers, ktorí uspeli pod Dubňom v Žiline. Dôležité body si vybojovalo aj bratislavské Lido, ktoré zdolalo AS Trenčín tesne 4:3. Druhý trenčiansky tím 1. FBC nestačil na Spišskú Novú Ves (8:9).