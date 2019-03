Florbalové play off bez Žiliny, Nižná si za súpera vybrala ŠK Lido

Extraliga mužov - 22. kolo:



Tsunami Záhorská Bystrica – FK Florko Košice 9:8 pp (4:0, 3:5, 1:3 - 1:0)

FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – ŠK Lido Prírodovedec 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)

FaBK ATU Košice – iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 7:2 (1:1, 3:1, 3:0)

FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – FBK AS Trenčín 7:11 (0:4, 1:6, 6:1)

1. FBC Florbal Trenčín – FBC Mikuláš Prešov 12:2 (6:1, 5:1, 1:0)

Fat Pipe Snipers Bratislava – TJ A-FbO Nižná 5:7 (1:4, 4:1, 0:2)



Konečná tabuľka po základnej časti:



1. TJ A - FbO Nižná 22 16 2 1 3 209:119 53*

2. Tsunami Záhorská Bystrica 22 15 1 1 5 155:103 48*

3. FaBK ATU Košice 22 15 0 2 5 156:121 47*

4. FK Florko Košice 22 14 1 2 5 158:116 46*

5. ŠK Lido Prírodovedec 22 13 2 0 7 137:118 43*

6. Fat Pipe Snipers Bratislava 22 11 2 0 9 150:148 37*

7. 1. FBC Florbal Trenčín 22 9 2 3 8 152:128 34*

8. Florbalový klub AS Trenčín 22 10 1 1 10 131:127 33*

----------------------------------------------------------------

9. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 22 8 2 1 11 137:140 29

10. FBC Mikuláš Prešov 22 4 0 2 16 99:171 14

----------------------------------------------------------------

11. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 22 2 0 2 18 126:215 8**

----------------------------------------------------------------

12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán 22 0 2 0 20 84:188 4***



*-postup do play off

**-účasť v baráži

***-zostup z najvyššej súťaže do 1. ligy mužov



Dvojice štvrťfinále play off:



TJ A - FbO Nižná - ŠK Lido Prírodovedec

Tsunami Záhorská Bystrica - Fat Pipe Snipers Bratislava

FK Florko Košice - Florbalový klub AS Trenčín

FaBK ATU Košice - 1. FBC Florbal Trenčín

Bratislava 11. marca (TASR) - Záverečné 22. kolo základnej časti florbalovej extraligy mužov vyriešilo posledné tajničky. Do prvej osmičky sa aj napriek veľkej snahe neprebojovali hráči Grasshoppersu Žilina, ktorí doma podľahli bratislavskému Lidu 3:4. Ani víťazstvo by im však nepomohlo k postupu do play off, pretože ich dvaja konkurenti 1. FBC Florbal Trenčín a AS Trenčín cez víkend nezaváhali.Žilinské "kobylky" zaostali v konečnom zúčtovaní za ôsmym AS Trenčín o štyri body.povedal pre oficiálny web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) hrajúci tréner a kapitán Žiliny Marián Galovič.Obhajcovia titulu zo Záhorskej Bystrice odohrali v hlavnom meste vyrovnaný duel proti košickému Florku a o svojom víťazstve 9:8 rozhodli až gólom v predĺžení. To im však zaručilo konečné druhé miesto za už dávnejšie istým víťazom základnej časti Nižnou. Oravčania uspeli v Bratislave nad Snipers v pomere 7:5. Vypadávajúci bratislavský Hurikán sa rozlúčil s extraligou prehrou v Košiciach s ATU 2:7.Po skončení základnej časti sa uskutočnil telefonický výber súperov do štvrťfinále play off. Ako prví si vyberali víťazi základnej časti z Nižnej, ktorí si zvolili za súpera piatym tím tabuľky ŠK Lido.uviedol kapitán Nižnej Tomáš Reguly.zavelil do boja Daniel Dobrovodský z ŠK Lido.Ako druhí vyberali zástupcovia Tsunami Záhorskej Bystrice, úradujúci majster sa vo štvrťfinále stretne so Snipers Bratislava.povedal tréner Tsunami Ján Purc. Tretí tím po základnej časti ATU Košice si zvolil za súpera 1. FBC Trenčín, štvrtou dvojicou bude FK Florko Košice - FBK AS Trenčín.Prvé štvrťfinálové zápasy sú na programe v sobotu 16. marca. Série play off sa hrajú na tri víťazné stretnutia.