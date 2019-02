Florbalisti TJ A-FbO Nižná zdolali v šlágri majstrovské Tsunami

Extraliga mužov - 20. kolo:



piatok



1. FBC Florbal Trenčín – iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 5:6 pp (2:1, 0:2, 3:2 - 0:1)



sobota



FK Florko Košice – FBK AS Trenčín 7:2 (2:1, 0:1, 5:0)



Tsunami Záhorská Bystrica – TJ A-FbO Nižná 6:8 (1:4, 2:2, 3:2)



FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – FaBK ATU Košice 11:8 (3:3, 3:2, 5:3)



Fat Pipe Snipers Bratislava – FBC Mikuláš Prešov 10:5 (3:2, 3:0, 4:3)



FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – ŠK Lido Prírodovedec 6:10 (1:3, 1:1, 4:6)



Tabuľka po 20. kole:



1. TJ A - FbO Nižná 20 15 2 1 2 196:106 50



2. Tsunami Záhorská Bystrica 20 15 0 1 4 143:90 46



3. FK Florko Košice 20 13 1 1 5 142:101 42



4. FaBK ATU Košice 20 13 0 2 5 144:116 41



5. ŠK Lido Prírodovedec 20 12 2 0 6 130:107 40



6. Fat Pipe Snipers Bratislava 20 10 2 0 8 135:136 34



7. Florbalový klub AS Trenčín 20 9 1 1 9 115:110 30



8. 1. FBC Florbal Trenčín 20 7 2 3 8 132:123 28



9. Grasshoppers AC Uniza Žilina 20 7 2 1 10 123:135 26



10. FBC Mikuláš Prešov 20 3 0 2 15 87:153 11



11. FbC Young Arrows Sp.N.Ves 20 2 0 2 16 113:194 8



12. VŠK PdF UK Hurikán 20 0 2 0 18 81:170 4

Bratislava 25. februára (TASR) - Florbalisti TJ A-FbO Nižná triumfovali vo víkendovom šlágri 20. kola extraligy mužov na pôde úradujúceho majstra Tsunami Záhorská Bystrica 8:6. Mužstvo z Oravy si tak upevnilo pozíciu na čele tabuľky, pred druhými Záhorákmi má už štvorbodový náskok.V Stupave sa hostia ujali vedenia v 2. minúte a potom už neumožnili domácim otočiť výsledok. Tsunami síce stihlo vyrovnať skóre na 1:1 a neskôr na 6:6, ale Nižná dvomi gólmi v závere strhla víťazstvo na svoju stranu.zhodnotil duel pre szfb.sk autor hetriku a líder Nižnej Peter Nehila.Bratislavský Hurikán nečakane uspel v Trenčíne, kde zvíťazil nad miestnym 1. FBC 6:5 po predĺžení. Uchoval si tak šancu na predposledné miesto, ktoré zaručuje účasť v baráži o záchranu. Košické Florko stoplo rozbehnutý AS Trenčín, ktorý mal Tomáša Kafku v bránke, a vyhralo vďaka päťgólovej tretej tretine 7:2. Strelcom všetkých piatich gólov domácich v záverečnom dejstve bol Jozef Halás.uviedol Halás.O miestenku do play off tuho bojujú žilinské "kobylky," ktoré zdolali košické ATU 11:8 a na ôsmy 1. FBC Trenčín strácajú dve kolá pred koncom základnej časti len dva body.povedal hrajúci tréner a kapitán Žiliny Marián Galovič. V ďalších stretnutiach si Snipers poradili doma s prešovským Mikulášom 10:5 a bratislavské Lido uspelo na Spiši 10:6.