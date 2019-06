Fonseca sa stal novým trénerom AS Rím

Futbalista AS Rím Kostas Manolas (druhý sprava) so spoluhráčmi.

AS v marci prepustil trénera Eusebia Di Francesca a mužstvo odvtedy dočasne viedol Claudio Ranieri.

Rím 11. júna (TASR) - Novým trénerom talianskeho futbalového klubu AS Rím sa stal Portugalčan Paulo Fonseca. S vedením "vlkov" podpísal dvojročnú zmluvu s opciou na tretí. Štyridsaťšesťročný kouč doteraz viedol ukrajinský Šachtar Doneck, s ktorým získal tri ligové tituly, resp. národné double v sérii a priviedol ho do skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/2020.



"Fonseca má víťaznú mentalitu a veľkú reputáciu. Vedie zverencov k odvážnemu a útočnému futbalu, ktorý dokáže baviť divákov," citovala agentúra AP slová amerického prezidenta klubu Jima Palottu.



Rimania skončili v tabuľke Serie A na šiestom mieste a od 25. júla budú účinkovať v 2. predkole Európskej ligy UEFA 2019/2020.