Úradujúci majster Spartak v 1. kole Fortuna ligy prehral so Senicou

FK Senica - FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)



Gól: 40. Čonka /vl./. Rozhodovali: Marhefka – Tomčík, Žákech, ŽK: 1152 divákov.



Zostavy a striedania:



FK Senica: Taborda – Herrera, Otrísal, R. Dias, Kotula – Solano (65. Kováč), Tesija, Zezinho, Krč – Celis (59. Segbe), Castaňeda (82. Cuadros),



Spartak Trnava: Rusov – A. Kadlec, Hladík, M. Tóth, Čonka – Oravec - Pekár, Vlasko (78. Brigant), Sloboda (57. Jirka), Čanturišvili – Dangubič (50. Jarovič)



Hlasy trénerov:



Ton Caanen, tréner Senice: "Myslím, že nepotrebujete byť Einstein, aby ste vedeli, že toto je pre náš klub veľký výsledok a posilnenie. Vedeli sme, akému dobrému tímu čelíme aj napriek zmenám, ktoré v zostave urobil. Taktiku sme dnešnému zápasu prispôsobili tak, aby hráči vydržali so silami. Od 60. minúty sme boli unavení, mohli ste to vidieť na hráčoch. Mali sme ale motiváciu dosiahnuť dobrý výsledok. Za držanie lopty a šance by bola spravodlivá remíza, ale sme radi že sme získali tri body."



Radoslav Látal, tréner Trnavy: "Pre nás je to sklamanie. Po zápase v Mostare sme šetrili niektorých hráčov. Neospravedlňuje nás to, že máme široký káder. Dopadlo to tak, ako dopadlo. Hráčov som pred zápasom nabádal, aby z ich strany nenastalo isté uspokojenie či podcenenie. Stalo sa, nedali sme šance a dostali sme lacný gól. Hostia to potom zavreli a pred bránu Senice sa dostávalo ťažko."

MFK Ružomberok - ŠKF Sereď 0:0



Rozhodovali: Očenáš – Ferenc, Roszbeck, ŽK: J. Maslo – Mečiar, 1459 divákov.



Zostavy a striedania:



MFK Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Twardzik, Urdinov – Qose, Takáč (79. Brenkus) - Daniel, Kostadinov, Gál-Andrezly – Tandir.



ŠKF Sereď: Penksa – Menich, Michalík, Djibi Ba, Mečiar – Baez – Loduha (89. Hučko), Richnák (76. Adekuoroye), Gatarič, Morong – Militosyan (46. Ulrich).



Hlasy trénerov:



David Holoubek, tréner Ružomberka: "Do zápasu sme vstúpili aktívne, mali sme gólové príležitosti, ale sme ich nepremenili. Mužstvo stále išlo za víťazstvom. Aj druhý polčas sme mali pod kontrolou, bohužiaľ, v niektorých činnostiach sme boli nepresní a unáhlení. To, že sme neskórovali, sa stáva. Chalani však zápas odpracovali od prvej do poslednej minúty. Je mi ľúto, že z toho nemajú výstup. To je však beh na dlhšiu trať. My na koncovke pracujeme aj budeme pracovať a myslím si, že sa to otočí. Mrzí ma, že domácim fanúšikom sme nedopriali víťazstvo."



Michal Gašparík, tréner Serede: "Vedeli sme, kam ideme, s kým budeme hrať. Zamerali sme sa na obrannú činnosť, čo sa nám zo začiatku aj darilo. Potom domáci mali veľkú šancu, ktorú zlikvidoval brankár, ktorý nás v prvom polčase podržal. V druhej polovici súper začal aktívnejšie, my sme sa zbytočne stiahli, čo sme hráčom absolútne nekázali. Od 20. minúty mali domáci veľmi dobrý úsek hry, keď nás zatlačili, znovu si vypracovali jednu stopercentnú šancu, ale strelili to nad bránu. My sme mali nejaké náznaky, ale nedotiahli sme to do konca. Škoda, že Jožko Menich z prvej trafil len žrď."

Na snímke hráči Ružomberka Ján Maslo (vľavo) a Kristi Qose (tretí zľava) a hráči Serede Adam Morong (druhý zľava) a Róbert Richnák (vpravo) v zápase 1. kola futbalovej Fortuna ligy MŠK Ružomberok - ŠKF Sereď v Ružomberku v sobotu 21. júla 2018. Foto: TASR/Dušan Hein

Senica 22. júla (TASR) - Úradujúci majstri FC Spartak Trnava prehrali v úvodnom zápase dvadsiateho šiesteho ročníka slovenskej futbalovej Fortuna ligy na pôde FC Senica 0:1. O triumfe domácich rozhodol v 40. minúte vlastný gól Matúša Čonku.V úvodnom stretnutí nového ročníka Fortuna ligy privítali Záhoráci majstrovský tím Spartaka Trnava. Novozložené domáce mužstvo, v zostave ktorého sú piati noví hráči, nastúpilo proti pozmenenej trnavskej zostave oproti pohárovému zápasu. Trnavčania mali od začiatku hru pod kontrolou a v úvodnej štvrťhodine sa dostali aj do dvoch dobrých gólových príležitostí. V 12. minúte dostal loptu za obranu Dangubič, z ľavej strany išiel sám na brankára, ale jeho zakončenie bolo slabé. V 15. minúte po centri z pravej strany hlavičkoval osamotený Čanturišvili do brvna, odrazená lopta sa dostala k Pekárovi a ten tvrdou delovkou vystrelil pod brvno, ale výborným zákrokom sa prezentoval brankár Taborda. Postupom času sa hra vyrovnala a hralo sa prevažne v strede poľa. Seničania sa v útočnej fáze do zakončenia nedostávali, ale v 40. minúte sa na nich usmialo šťastie. Pekne zakombinovali pred trnavskou šestnástkou a v šestnástke dezorientovaný Čonka poslal loptu za Rusovov chrbát. A tak išli Záhoráci do kabín s jednogólovým vedením.Druhý polčas sa niesol v znamení trnavskej snahy o otočenie výsledku. Miestami mali drvivý tlak a centre v okolí šestnástky lietali z jednej strany na druhú, ale novic v senickej bráne Taborda si udržal čisté konto. V 58. minúte mohol vyrovnať Čanturišvili, ale prekopol, o sedem minút bol v dobrej príležitosti striedajúci vysoký útočník Jarovič, ale z päťky mieril iba do brankára. Ďalšiu šancu si Trnavčania vypracovali v samotnom závere stretnutia, keď v nadstavenom čase vznikla trma-vrma pred brankárom Tabordom, ale jeden zo senických obrancov nakoniec loptu odpratal do bezpečia. Na Záhorí sa tak zrodilo obrovské prekvapenie, keď podceňovaný domáci tím v stretnutí bojoval, túžil po úspešnom výsledku a nakoniec ho aj dosiahol. Trnavčania síce mali hru prevažne v moci, mali aj šance, ale ich celkový výkon možno hodnotiť za nemajstrovský.Už v 3. minúte po Danielovom centri Tandir hlavou trafil ľavú žrď "svätyne" hostí. Čo sa týka vzruchu pred bránami, na dlhý čas to bolo pod Čebraťom všetko. V 33. minúte si Liptáci vpredu dobre poposúvali loptu, až Kostadinovi nahotovali gólovú streleckú parketu, ale v poslednej chvíli Ružomberčanovi dal nohu Gatarič. Prvý polčas s jedinou loptou, ktorá smerovala medzi žrde, nebol nejako záživný a inak ako bez gólov sa ani nemohol skončiť.Od začiatku aktívnejší Liptáci po zmene strán zvýšili obrátky, boli to však hostia, ktorí v 59. minúte po brejku vážne pohrozili, keď Menich zblízka napálil do žrde. O tri minúty neskôr zase na druhej strane veľkú príležitosť na otvorenie skóre spálil Gál-Andrezly, keď ku koncovke vyzval Daniela. Domáci tlačili, ale ich snaha stroskotávala na obrannom vale nováčika. Poslednú sľubnú príležitosť na zmenu stavu mal domáci mladík R. Kružliak, z prvej však prestrelil. A tak si hostia odviezli z Liptova historický bod.