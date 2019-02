FORTUNA LIGA: DAC chce do prvej trojky, otvára dokončený štadión

Káder DAC na jarnú časť:

Brankári: Tomasz Kucz, Patrik Macej, Adrián Slančík, Martin Jedlička



Obrancovia: Milan Šimčák, Tomáš Huk, Souleymane Kone, Kristián Koštrna, Eric Davis, Ľubomír Šatka, Matúš Malý, Dániel Csóka, Cesar Blackman



Stredopoliari: Connor Ronan, Denis Baumgartner, Zsolt Kalmár, Máté Vida, Ladislav Nagy, Christián Herc, Lukáš Čmelík, Martin Bednár



Útočníci: Kristopher Vida, Marko Kelemen, Karsten Ayong, Stanislav Bilenkyi, Abdulrahman Taiwo, Marko Divkovič, Maksym Tretiakov

Dunajská Streda 15. februára (TASR) - Futbalisti FK DAC 1904 Dunajská Streda si chcú v jarnej časti Fortuna ligy udržať pozíciu v prvej trojke tabuľky. Prípravu mužstva ovplyvnil odchod kanoniera Vakouna Issoufa Baya do Celticu Glasgow, v klube však veria, že aj s obmeneným kádrom dosiahnu vytýčené ciele.Druhý tím jesennej časti FL predstavil svoje vízie na piatkovej tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnili majiteľ klubu Oszkár Világi, športový riaditeľ Jan Van Daele, tréner Peter Hyballa a kapitán mužstva Tomáš Huk.predstavil ciele klubu na jarnú časť majiteľ klubu Oszkár Világi.dodal.Citeľným odchodom je prestup Baya do Celticu Glasgow, ale to motivuje aj ďalších hráčov.objasnil zmeny v kádri športový riaditeľ Jan Van Daele.Dunajská Streda absolvovala deväť prípravných stretnutí s bilanciou šesť výhier, jedna remíza a dve prehry.povedal na margo prípravy tréner Peter Hyballa.Prvú tlačovú konferenciu prežíval kapitán Tomáš Huk, podľa ktorého bude na prvom jarnom zápase pekelná atmosféra.Karsten Ayong (Příbram), Abdulrahman Taiwo (Nitra), Tomasz Kucz (Leverkusen, hosť.), Dániel Csóka, Connor Ronan (obaja Wolverhampton, hosť.), Matúš Malý, Ladislav Nagy, Marko Kelemen (všetci DAC U19)Vakoun Issouf Bayo (Celtic), Dominik Špiriak, Roland Černák (obaja Michalovce, hosť.), Branko Bajič (Željezničar Sarajevo), Timotej Záhumenský (Karviná, hosť.), Ladislav Almási (Šamorín, hosť.), Esmerald Aluku