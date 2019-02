FORTUNA LIGA: Derby Slovana a Trnavy bude v priamom prenose na RTVS

Otvárací zápas z nového futbalového štadióna na Tehelnom poli bude Dvojka vysielať v nedeľu 3. marca.

Bratislava 25. februára (TASR) - Tento víkend RTVS odvysiela výnimočne až dva zápasy futbalovej Fortuna ligy 2018/2019. V sobotu 2. marca o 15.15 h to bude duel futbalistov Nitry a Serede. Diváci si však budú môcť pozrieť v nedeľu nad rámec štandardného vysielania aj atraktívne derby medzi bratislavským Slovanom a Spartakom Trnava.



Otvárací zápas z nového futbalového štadióna na Tehelnom poli bude Dvojka vysielať v nedeľu 3. marca. Vysielanie RTVS sa začne hodinu pred úvodným výkopom o 17.00 h špeciálnym štúdiom. V ňom sa prostredníctvom unikátnych archívnych záberov vráti aj k najväčším futbalovým zápasom na starom Tehelnom poli.



"Od prvej chvíle nám bolo jasné, že tento zápas musíme prezentovať ako špeciálnu príležitosť. Ak sa od základov zrekonštruovaný ikonický štadión otvára najprestížnejším slovenským derby zápasom, je to udalosť, ktorá ďaleko presahuje rámec bežného športového súťaženia. Minutáž aj náplň predzápasového programu, ktorému venujeme mimoriadnu pozornosť, je ďalším dôkazom toho, že RTVS je pri všetkom podstatnom, čo sa v našom športe deje," citovala oficiálna tlačoví správa RTVS tímlídra pre priame prenosy Pavla Gašpara. Spolu s moderátorom a komentátorom Marcelom Merčiakom budú prítomní aj viacerí hostia, ktorí na Tehelnom poli napísali kus slovenskej futbalovej histórie a patrili k najdôležitejším postavám slovenského futbalu, medzi nimi aj overený expert RTVS Marián Zeman.



Zápas medzi futbalovými rivalmi, Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava, pribudol do vysielacej štruktúry RTVS iba nedávno. Podľa pôvodného programu mala RTVS vysielacie práva len na sobotňajší zápas medzi Nitrou a Sereďou. RTVS mala veľký záujem priniesť zápas divákom na celom Slovensku. Po takmer mesačných rokovaniach s Orange Sport TV sa podarilo dohodnúť a RTVS získala práva na vysielanie tohto zápasu. „Teší nás enormný záujem RTVS o odvysielanie tohto prestížneho zápasu, no zároveň chcem oceniť aj prístup nášho partnera z Orange šport TV, keďže rokovania neboli vôbec jednoduché. Najväčšie slovenské derby, prvé na vynovenom Národnom futbalovom štadióne, bude dostupné na celom Slovensku, čo naši futbaloví fanúšikovia určite ocenia," povedal k zápasu Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov.



Duel Slovan Bratislava – Spartak Trnava bude v priamom prenose vysielať aj Rádio Regina od 18.00 h.