FORTUNALIGA: Do Michaloviec zamierili štyria legionári

Michalovce 1. augusta (TASR) - Vedenie fortunaligového klubu MFK Zemplín Michalovce zareagovalo na dve prehry v úvode ročníka zásahom do kádra. Tréner Anton Šoltis už pred sezónou netajil ambíciu posilniť tím na viacerých postoch, napokon prišlo v uplynulých dňoch k zrealizovaniu príchodov štyroch legionárov. Pre TASR to potvrdil športový riaditeľ klubu Marek Zahorčák.



Do Šoltisovho kádra pribudol 24-ročný grécky stredopoliar Dimitrios Popovits, ktorého predošlým pôsobiskom bol treťoligový nemecký klub Viktoria Kolín. Ďalšou novou tvárou je 19-ročný Brazílčan Gabriel Palmyere Bezzera. Defenzívu tímu, ktorý prehral úvodné dva zápasy fortunaligovej sezóny, by mali vystužiť aj ukrajinský stopér Vadim Červak a 20-ročný turecký ľavý obranca Emer Bekir. Obaja budú v Michalovciach na hosťovaní, Červak zo Sparty Praha, Bekir z Alanyasporu. "Na posilnení kádra naďalej pracujeme. Máme záujem rozšíriť tím ešte o dvoch hráčov," uviedol Marek Zahorčák.



Michalovský klub mal záujem aj o hosťovanie 19-ročného slovenského stopéra Šimona Kozáka, ale tomu v angažmáne na Zemplíne zabránilo obnovené zranenie.