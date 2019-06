FORTUNA LIGA: FC Spartak Trnava definitívne zmenil majiteľa

Od piatka 14. júna bude Spartak patriť bratom Drobným.

Trnava 14. júna (TASR) - Slovenský futbalový klub Spartak Trnava definitívne zmenil majiteľa. Ako informoval oficiálny web "andelov", FC Spartak, a.s. patrí od piatka 14. júna dňa bratom Drobným.



"Vzájomné rokovania o prevode 100 % akcií FC Spartak, a.s. medzi predávajúcim City Arena, a.s. patriacej do skupiny p. Vladimíra Poóra a kupujúcimi, spoločnosťami patriacimi slovenskej rodine Drobných boli ukončené dohodou a podpisom transakčných dokumentov dňa 14. júna 2019 vo VIP priestoroch multifunkčného komplexu "CITY ARENA - Štadión Antona Malatinského" v Trnave. Týmto aktom futbalový klub FC Spartak Trnava prevzali noví majitelia. Pozitívne vyznieva fakt, že táto bašta slovenského futbalu ostáva v slovenských rukách. Predávajúci spoločne s kupujúcimi v tomto kroku vidia perspektívu ďalšieho úspešného pôsobenia tohto klubu s bohatou históriou slovenských a európskych futbalových súťaži. O stratégii FC Spartak Trnava bude vedenie klubu informovať najbližších dňoch," informoval klub v komuniké.