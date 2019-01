FORTUNA LIGA: Kóňa predĺžil zmluvu s Nitrou

Nitra 31. januára (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Tomáš Kóňa predĺžil zmluvu s fortunaligovým klubom FC Nitra do leta 2020. V stredu o tom informovala oficiálna stránka mužstva.



Tridsaťštyriročný špílmacher sa vrátil do materského klubu v júli 2017 a v bielo-modrom drese nastúpil na 47 fortunaligových zápasov, v ktorých si pripísal sedem gólov a deväť asistencií. "Dostal som ponuku od klubu, tak prečo si nepredĺžiť kariéru ešte o jeden rok. V Nitre som sa vždy dobre cítil, vyrastal som tu a preto som nemal dôvod odchádzať, aj keď som mal konkrétne zaujímavé ponuky. Je tu výborný kolektív, preto dúfam, že aj ostatným chlapcom sa podarí predĺžiť pod Zoborom zmluvy, nakoľko viacerým v lete končia. Ja som sa rozhodol ešte rok stráviť v Nitre a verím, že sa nám bude dariť minimálne tak, ako doteraz," povedal.



"Osobne som veľmi rád, že sme s Tomášom predĺžili zmluvu. Je to pre nás veľmi podstatný hráč, preto ma teší, že sme sa dohodli. Verím, že bude kľúčovým hráčom. Doteraz také služby preukazoval a myslím si, že každý, kto futbalu rozumie, ocení jeho vklad do hry. Hoci je Tomáš vekom už tridsiatnik, je to profesionál a stará sa o seba. Pokiaľ sa futbalu niekto venuje, dá sa hrať na vysokej úrovni aj v takomto veku. Kongo bude mať vždy čo odovzdať nášmu mužstvu a mladým hráčom," uviedol generálny manažér Jozef Petráni.