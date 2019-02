FORTUNA LIGA: Senica získala na hosťovanie Dangubiča z Trnavy

Chorvátsky ofenzívny futbalista Dangubič odohral v drese Spartaka Trnava v prebiehajúcej sezóne 14 zápasov, strelil tri góly a pridal dve asistencie.

Senica 21. februára (TASR) - Fortunaligový klub FK Senica získal na hosťovanie do konca sezóny Filipa Dangubiča zo Spartaka Trnava. Informoval o tom na svojej internetovej stránke.



Pre klub je to piata zimná posila. Chorvátsky ofenzívny futbalista Dangubič odohral v drese Spartaka Trnava v prebiehajúcej sezóne 14 zápasov, strelil tri góly a pridal dve asistencie. V Senici sa stretne s krajanmi Markom Tešijom a Mihovilom Klapanom.



Dvadsaťtriročný Dangubič prišiel do Trnavy v júli 2018 z chorvátskeho klubu HNK Rijeka, v ktorom pôsobil od mládežníckych kategórii. Na hosťovaniach si zahral aj v Slovinsku.