FORTUNA LIGA: Slovan bude mať deväť nových hráčov

Výsledky Slovana v prípravných zápasoch:



FC Krídla Sovietov Samara - Slovan 4:0



Olimpik Doneck - Slovan 0:1, gól: Božikov



FK Vojvodina Novi Sad - Slovan 0:2, góly Slovana: Hološko, Šporar



FC Újpest - Slovan 1:2, góly Slovana: Čavrič, Vittek



FC Zenit Petrohrad - Slovan 0:0



NK Veres Rivne - Slovan 1:0



FC Zastav Zlín - Slovan 3:2, góly Slovana: Holman, Šporar



Káder Slovana pre jarnú časť Fortuna ligy:



brankári: Dominik Greif, Michal Šulla, Frederik Valach



obrancovia: Boris Sekulič, Milan Rundič, Diamantis Chouchoumis, Erik Čikoš, Kornel Saláta, Arťom Suchockij, Adam Laczkó, Vasil Božikov, Kenan Bajrič



stredopoliari: Vukan Savičevič, Joeri de Kamps, Moha, Lukáš Droppa, Ibrahim Rabiu, Filip Oršula, Nono, Ricky van Haaren, Dávid Holman, Mitchell Schet



útočníci: Andraž Šporar, Filip Hološko, Róbert Vittek, Aleksandar Čavrič, Boris Cmiljanič







prišli: Kenan Bajrič (NK Olimpija Ľubľana), Boris Cmiljanič (voľný hráč - naposledy SD Huesca), Ricky van Haaren (voľný hráč - naposledy AS Trenčín), Jurij Medveděv (FK Senica - zostáva v doterajšom klube na hosťovaní), Moha (Olimpik Doneck), Nono (Diósgyori VTK), Arťom Suchockij (voľný hráč - naposledy Zorja Luhansk), Andraž Šporar (FC Bazilej), Michal Šulla (FK Senica)



odišli: František Kubík (ukončenie zmluvy), Jakub Mareš (Zaglebie Lubin), Samuel Šefčík (hosťovanie v FK Senica), Juraj Kotula a Marek Rigo (hosťovanie v FC ViOn Zlaté Moravce)



Bratislava 16. februára (TASR) - Vedenie futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava angažovalo počas zimnej prestávky deväť nových hráčov, ktorí majú pomôcťnaplniť dlhodobé ciele. Podľa slov viceprezidenta klubu Ivana Kmotríka ml. nie je primárnym cieľom boj o titul vo Fortuna lige 2017/2018, no v nasledujúcich sezónach chce už klub z hlavného mesta v najvyššej súťaži dominovať.Bratislavčania chcú čo najviac stabilizovať káder pre ďalšie roky.povedal na margo plánov klubu Kmotrík ml.Tréner Martin Ševela si nové posily pochvaľuje.uviedol na piatkovej tlačovej konferencii Ševela.Slovan vstúpi do jarnej časti prebiehajúcej sezóny Fortuna ligy s 9-bodovým mankom na vedúci Spartak Trnava, no podľa vyjadrenia vedenia klubu nie je na zverencov trénera Ševelu vyvíjaný žiadny tlak.doplnil viceprezidentZo Slovana v zime odišiel najlepší strelec Jakub Mareš do poľského Zaglebie Lubin. S Františkom Kubíkom klub ukončil spoluprácu, ten sa následne stal hráčom MŠK Žilina. Trojica mladých futbalistov Samuel Šefčík, Juraj Kotula a Marek Rigo putovala na hosťovanie do Senice, resp. do Zlatých Moraviec.