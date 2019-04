FORTUNA LIGA: Slovan v Žiline môže získať titul

Slovan naposledy získal titul v sezóne 2013/2014.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Súboj najúspešnejších klubov novodobej histórie slovenského futbalu bude mať pre Slovan Bratislava špeciálnu príchuť. "Belasí" totiž môžu v prípade víťazstva v nedeľu už vo 4. kole nadstavbovej časti rozhodnúť v Žiline o zisku rekordného deviateho majstrovského titulu v ére samostatnosti.



Slovan naposledy získal titul v sezóne 2013/2014. Majstrovskú definitívu môže získať v dvoch možných prípadoch, buď víťazstvom, alebo aj remízou pri predpoklade, že Dunajská Streda v sobotu nezdolá Sereď. Podľa trénera Slovana Martina Ševelu však mužstvo kalkulovať nechce a hodlá výhrou "zavrieť ligu". V tomto ročníku ešte neprehralo, stratilo len body za štyri remízy. Vonku sa mu mimoriadne darí, v sezóne na ihriskách súperov vyhralo všetkých 12 duelov,. "Budeme sa snažiť pokračovať v sérii a vo víťazstvách v zápasoch vonku, čo nás zdobí celú sezónu. Ak sa nám to podarí, dá sa povedať, že zavrieme ligu. Ale budeme najskôr musieť odviesť skvelú robotu na ihrisku. Nekalkulujeme, máme jasný cieľ spečatiť ligu už v Žiline. Tomu podriadime všetko," povedal Ševela na piatkovom stretnutí s médiami.



"Téma majstrovskej definitívy v kabíne samozrejme rezonuje, vieme, že už v nedeľu môžeme rozhodnúť o titule. Celé sa to nesie na pozitívnej vlne. Necítime nejaký tlak alebo nervozitu, zápasy si už teraz vyslovene užívame a na každý jeden sa veľmi tešíme. Náš cieľ je jasný – zvíťaziť aj v Žiline a definitívne rozhodnúť o zisku titulu. Vieme, že to nebude jednoduché, ale máme svoje ciele, na ktorých nič nemeníme," vyhlásil pre klubový web brankár Slovana Dominik Greif.



Žilina hrá na jar vo veľmi dobrej forme, prvýkrát prehrala až pred týždňom v Dunajskej Strede. Tohtosezónne vzájomné duely boli úplne odlišné, v septembri Slovan v Žiline triumfoval tesne 1:0, v decembri v rozlúčke s Pasienkami zase v otvorenom zápase 5:2. "Boli to odlišné zápasy a dovolím si povedať, že aj z dôvodu, že sa hralo na iných terénoch. Žilinčania majú na umelej tráve určitú výhodu, vonku je zase pre nich niekedy náročné prispôsobiť sa prírodnej tráve. My ale povrch neriešime, pretože máme takú kvalitu, že nám musí byť jedno, či hráme na prírodnej alebo umelej tráve. Pozeráme sa len sami na seba a na svoju hru," uviedol Greif.



Priaznivci Slovana v priebehu necelej hodiny vypredali všetky vstupenky do sektora hostí pod Dubňom. "Tak to je skvelé, že sa naši fanúšikovia k tomu takto postavili a prídu vo veľkom počte. Každého fanúšika si vážime, podpora z tribún je pre nás záväzkom, aby sme na ihrisku odviedli vždy všetko a potešili ľudí, ktorí za nami merajú cestu. Chceme predviesť pekný futbal aj pre našich fanúšikov a predovšetkým sa po zápase spoločne tešiť z veľkého úspechu," dodal 22-ročný Greif.