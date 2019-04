FORTUNA LIGA: Slovan zdolal Michalovce a vedie ligu o 19 bodov

3. kolo skupiny o titul

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 4:1 (1:0)



Góly: 8. Moha, 54. Holman, 79. Čavrič, 83. Ljubičič - 51. Sulley. Rozhodovali: Ochotnický – Weiss, Tomčík, ŽK: Beskorovajnyj, Trusa (obaja Michalovce), 8350 divákov



ŠK Slovan Bratislava: Greif - Medvěděv, Bajrič, Božikov, Suchockij - Ljubičič, De Kamps (86. Strelec) - Čavrič (84. Rabiu), Holman (71. Dražič), Moha - Šporar



MFK Zemplín Michalovce: Kira - Rota, Grič, Carrillo, Beskorovajnyj, Vojtko - Casado - Trusa (66. Kountouriotis), Žofčák (71. Špiriak), Kolesár - Tounkara (46. Sulley)

HLASY:

tabuľka:



1. ŠK Slovan Bratislava 25 21 4 0 64:21 67



2. MŠK Žilina 25 14 6 5 44:25 48



3. FC DAC Dun. Streda 25 14 6 5 45:31 48



4. MFK Ružomberok 25 10 11 4 37:22 41



5. MFK Zemplín Michalovce 25 10 5 10 32:41 35



6. ŠKF iClinic Sereď 25 9 4 12 28:36 31





3. kolo o záchranu



tabuľka:



7. Spartak Trnava 25 8 5 12 30:30 29



8. FC Nitra 25 7 8 10 31:34 29



9. AS Trenčín 25 6 5 14 34:46 23



10. Železiarne Podbrezová 25 6 5 14 24:38 23



11. ViOn Zlaté Moravce 25 7 2 16 25:47 23



12. FK Senica 25 4 7 14 25:48 19





Bratislava 7. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 3. kole skupiny o titul nad MFK Zemplín Michalovce 4:1 a ich náskok na čele tabuľky Fortuna ligy 2018/2019 pred MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda narástol už na 19 bodov. Zverenci trénera Martina Ševela, ktorí v tomto ročníku stále nenašli premožiteľa, budú môcť spečatiť zisk titulu už v nedeľu 14. apríla na ihrisku Žiliny.V skupine o záchranu zvíťazila posledná Senica nad Trenčínom 3:2, ale neskresala štvorbodové manko na Zlaté Moravce, keďže ViOn zdolal Podbrezovú 2:1.Michalovce vyrukovali na trávniku suverénneho lídra tabuľky s troma stopérmi a aktívnym napádaním, no o čisté konto prišli už v 8. minúte. Čavrič poslal z pravého krídla nebezpečnú prízemnú prihrávku do šestnástky, Šporar na loptu ešte nedočiahol, ale ani Moha nebol pokrytý a pohodlne ju dopravil za chrbát Kiru - 1:0. Hostia sa po rýchlom inkasovanom góle nepoložili, Tounkara vymyslel užitočnú pätičku na Rotu, ten ju však nezužitkoval a loptu poslal vysoko nad. Po vyše dvadsiatich minútach sa v pokutovom území uvoľnil Casado a jeho krížny pokus len tesne minul Greifovu bránku. Na opačnej strane sa šancou neskončil rýchly protiútok troch proti dvom, Kira si neskôr poradil s technickým zakončením Mohu aj Šporarovou snahou o dorážku. V 29. minúte si Moha poradil s protihráčom a ponúkol tutovku Šporarovi, ktorý napálil loptu len do miest, kde stál brankár Michaloviec. Slovan opäť zahrozil po pravej strane Čavriča, ktorý si narazil s Ljubičičom, no tentoraz jeho prízemný center odvrátila defenzíva hostí. Po nedorozumení Ljubičiča s Holmanom sa objavil v šanci Kolesár, ale dostal sa z ideálnej streleckej pozície a neohrozil Greifa. Zemplín sa snažil o vyrovnanie aj tesne pred prestávkou a Žofčák našiel v čistej možnosti Kolesára, ktorý ju však zahodil.Michalovce vystriedali cez polčas, keď Sulley nahradil na hrote útoku Tounkaru. Úvodnú príležitosti mali domáci, keď Moha nastrelil po individuálnej akcii pripraveného Kiru, ale práve nový muž na trávniku sa v 51. minúte postaral o vyrovnanie. V šestnástke namieril ľavačkou k žrdi a Greif kapituloval - 1:1. Nerozhodný stav vydržal len tri minúty, Holman mal priestor a spoza šestnástky umiestnil loptu takisto k žrdi a vrátil domácim vedenie - 2:1. Po viac než hodine hry mal Slovan k dispozícii priamy kop na hranici šestnástky, Kira si poradil s pokusom Suchockého. Michalovce dobiedzali a predviedli akciu s centrom Žofčáka, priťuknutím Rotu a zakončením Casada, ktoré Greif vyrazil s námahou. Slovan už ďalšie vážne situácie pred vlastnou bránkou nepripustil a Čavrič poistil náskok tečovanou strelou, ktorá zapadla do šibenice - 3:1. Od tohto momentu bolo na ihrisku už len jedno mužstvo a v záverečnej desaťminútovke ešte Ljubičič pretavil na gól prihrávku Čavriča - 4:1. "Belasí" vedú tabuľku s devätnásťbodovým náskokom."Zo strany súpera to bol veľmi korektný zápas, nie je náhoda, že Michalovce hrajú v hornej šestke. Sú na tom kombinačne veľmi dobre. Snažili sme sa oprieť do úvodu zápasu, keď sa nám podarilo streliť gól, čo bolo výborné. V druhej časti úvodného dejstva mal aj súper náznaky, ktoré nezakončil a nepotrestal nás. V druhom polčase sme chceli zvýšiť náskok, mali sme aj šancu, následne súper vyrovnal na 1:1. Potrebovali sme to oživiť striedaniami, som rád, že sme potom boli efektívni. Otváral sa priestor pre našich krídelníkov, ktorí boli dostatočne tímoví. Strelili sme štyri góly, dosiahli sme ďalšie víťazstvo, tešíme sa z neho a ideme postupnými krokmi za naším cieľom.""Myslím si, že to bolo kvalitné stretnutie z oboch strán. Samozrejme, Slovan má vysokú kvalitu, ale aj z našej strany bol prvý polčas veľmi kvalitný. Škoda finálnej fázy, kde sme mohli nájsť lepšie riešenia a aspoň ísť do zakončenia. Do stavu 2:1 to bolo otvorené, za stavu 3:1 sa to uzavrelo, odchádzali nám už aj sily, čo bolo spôsobené pohárovým zápasom. Gratulujem súperovi k víťazstvu."1:0 (1:0)15. Ronan. Rozhodovali: Sedlák – Somoláni, Ferenc, ŽK: Čmelík, Huk, Koštrna (všetci DAC), 8541 divákovJedlička – Koštrna, Huk, Kone, Davis – Ronan, M. Vida, Kalmár – Čmelík (76. Taiwo), Divkovič (89. Backman), K. Vida (71. Bednár)Holec – Anang, Kaša, Králik, Lochošvili – Káčer, Pečovský, Škvarka – Mihalík (67. Tomič), Boženík (73. Balaj), Holúbek (83. Vallo)0:1 (0:0)54. Gerec. Rozhodovali: Očenáš – Ádám, Jánošík, ŽK: Baéz - Macík, 361 divákovNwolokor – Hučko, Michalík, Baéz, Kuzma (64. Špehar) – Morong, Menich, Lukáčik, Ba – Iván (75. St. Hillaire), Lačný (60. Pankaričan)Macík – Maslo, Kružliak, Kmeť (89. Jedinák), Qose – Gál-Andrezly, Takáč, Madleňák, Gerec (90.+1 Zsigmund) – Čurma, Mustedanagič (79. Kostadinov)2:3 (0:2)71. Sleegers, 83. Čatakovič – 27. Ramirez, 36. Kay (z 11 m), 50. Dangubič. Rozhodovali: Kružliak - Vorel, Chládek, ŽK: Mašovič, Paur - AsmahChudý – Yem, Kleščík (20. Pišoja, 54. Sleegers), Mašovič, Slávik – Roguljič – Paur, Čatakovič – Zubairu, Bukari, Corryn (42. Van Arnhem)Taborda – Asmah, Dias, Kay, Krč - El Moudane - Dangubič (73. Azankpo), Klapan, Tesija (90.+4 Dubois), Castaneda (84. Zezinho) - Ramirez1:1 (0:0)50. Yilmaz – 54. Chobot. Rozhodovali: Marhefka – Benko, Hrmo, ŽK: Markoski, Sokovič – Machovec, Macho, Dubeň, 2013 divákovBolek – Turňa, Abena, Janečka, Lovat – Grendel, Dudl - Markoski (83. Ashiru), Miesenböck, Čonka (64. Sloboda) – Depetris (46. Yilmaz)Pindroch – Dubeň, Farkaš, Niba – Charizopulos, Bilovský, Machovec (79. Macho), Chovanec – Gatarič (88. Vrábel), Chobot (73. Šurnovský) - Sokovič2:1 (0:0)71. Ďubek (z 11 m), 73. Válovčan - 65. Mojžiš. Rozhodovali: Chmura - Bednár, Žákech, ŽK: Kwin, Ďubek, Grozdanovski - Wiezik, Leško, Mojžiš, Kiwior, Špyrka, Hlohovský, 1121 divákovChovan - Čögley, Asanovič, Kwin, Brašeň - Orávik (60. Kelez), Ľupták (67. Karlik), Grozdanovski (90. Práznovský), Válovčan - Ďubek - DočekalVantruba - Obročník, Oravec, Kiwior, Mojžiš - Viazanko, Bartoš (77. Paraj) - Leško, Špyrka (81. Olatunji), Hlohovský - Wiezik