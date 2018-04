FORTUNA LIGA: Trnava podľahla Dunajskej Strede

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava 1:0 (0:0)



Gól: 60. Bayo. Rozhodovali: Glova – Slyško, Mókoš, ŽK: Čmelík, Koštrna, Herc, Rodolfo, Kalmár, Macej – Civič, Tóth, Pehlivan, Egho, 7236 divákov.



DAC Dunajská Streda: Macej – Koštrna, Huk, Záhumenský – Blackman, Herc (74. Divkovič), Kalmár, Simon, Davis – Čmelík (55. Bayo), Pačinda (88. Vida)



Spartak Trnava: Chudý – Kadlec, Tóth, Godál, Civič – Sloboda, Greššák, Pehlivan (70. Yilmaz), Čanturišvili – Pekár (62. Egho), Ofosu (81. Brigant)

hlasy:



Marco Rossi, tréner DAC: "Mali sme viac šancí a z tohto pohľadu sme si zaslúžili vyhrať, aj keď v závere sme trochu tŕpli. Obidvom mužstvám chýbali viacerí hráči. My však pracujeme s celým kádrom tak, aby sme v takýchto situáciách dokázali nahradiť hráčov, ktorých práve nemáme k dispozícii."







Nestor El Maestro, tréner Trnavy: "Zápas bol fyzicky náročný, domáci boli o niečo lepší a zaslúžene vyhrali. Chýbali nám Vlasko a Vantruba, ale Chorý s Pekárom podali solídne výkony. Stratili sme dôležité body, do konca súťaže to bude ešte veľký boj."





MŠK Žilina – AS Trenčín 1:5 (1:3)



Góly: 12. Mihalík – 11. a 50. A. Mance, 14. El Mahdioui, 41. a 75. Gong, ŽK: 51. Holúbek, 81. Škvarka – 23. Čögley, 56. Paur. Rozhodovali: Ziemba - T. Somoláni, Ádám, 3298 divákov



zostavy a striedania:



Žilina: Volešák – Chvátal, Kaša, Hancko (45. Králik), Holúbek – Diaz, Pečovský (74. Bičachčjan), Škvarka – Jánošík, Mráz, Mihalík (53. Kubík)



Trenčín: Šemrinec – Čögley, Kleščík, Lawrence, Skovajsa – Gong – El Mahdioui, Paur (76. Beridze), Ubbink, Azango (90. Van Arnhem) – A. Mance (84. Čatakovič)



ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)



Gól: 49. Čavrič, Rozhodovali: Hrčka - Bobko, Galo, ŽK: Rundič - P. Maslo, 1080 divákov



zostavy a striedania:



Slovan: Šulla - Sekulič, Bajrič, Božikov, Rundič - De Kamps, Holman (83. Savičevič) - Čavrič (75. Hološko), Rabiu (72. Nono), Moha - Šporar



Ružomberok: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Jonec, Kupec (57. Pikk) - Qose, Ľupták - Daniel, Gešnábel (80. Takáč), Gál-Andrezly - Haskič (66. Čapek)

tabuľka:



1. Spartak Trnava 25 17 3 5 36:18 54



2. Slovan Bratislava 25 13 8 4 48:28 47



3. DAC Dun. Streda 25 12 9 4 33:22 45



4. MŠK Žilina 25 13 2 10 45:40 41



5. AS Trenčín 25 11 6 8 61:37 39



6. MFK Ružomberok 25 9 9 7 33:26 36

o udržanie

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Senica 2:2 (1:0)



Góly: 33. Orávik, 59. Pintér - 50. a 56. Kitambala. Rozhodovali: Horváth - Ferenc, Poláček, ŽK: Pintér, Cleber, Kotula, Duga, Šašinka - Sarpei, Brašeň, Celis, Lopez, Ranko, 526 divákov



zostavy a striedania:



Zlaté Moravce: Kováč - Kotula (64. Duga), Pintér, Nikolič, Chren - Pleva - Orávik, Bariš, Harba, Cleber (83. Bartolomeu)- Urgela (75. Šašinka)



Senica: Holec - Ranko, Práznovský, Marchena - Sarpei - Lupták (78. Šefčík), Lopez, Richtárech (46. Kitambala), Brašeň - Celis, Vaščák (84. Suchan)







FK Železiarne Podbrezová – 1. FC Tatran Prešov 1:1 (1:0)

Góly: 35. Djordjevič – 79. Micherda. Rozhodovali: Ochotnický – Žákech, Jánošík, ŽK: Kostelný, Leško, Djordjevič, Viazanko, Bernadina – Micherda, Udeh, Streňo, Bartek, ČK: 39. Udeh po druhej ŽK, 654 divákov



zostavy a striedania:



Podbrezová: Kuciak – Viazanko, Krivák, Djordjevič, Turňa (87. Bilič) – Baez, Kostelný – Bernadina (80. Breznaník), Tereščenko (57. Njire), Leško – Wiezik



Prešov: P. Lukáč – Bartek, Luberda (67. Prikryl), Udeh, Petko – Dzurík, Keresteš, Katona (71. Kraľovič), Micherda – Streňo (82. Hošek), Gatarič







MFK Zemplín Michalovce - FC Nitra 4:0 (1:0)



Góly: 10., 55. P. Kolesár, 77. Danko, 90.+ Kurminowski. Rozhodovali: Pavlík – Benko, Perát, ŽK: Križan, Ngeyitala, Vencl (všetci Nitra), 1011 divákov



Michalovce: Kira - Žofčák, Kavka, Carillo, Šimčák - Turík - Koscelník, Niši, Danko (86. Antonov), P. Kolesár (85. Matič) - Bragin (79. Kurminowski)



Nitra: Hroššo – Fábry (46. Ngeyitala), Križan (46. Farkaš), Niba, Vencl – Kóňa, Šimončič, Charizopulos (62. Vestenický) - Kuník, Militosjan, Machovec







tabuľka:



1. FC Nitra 25 9 9 7 21:18 36



2. MFK Zemplín Michalovce 25 7 7 11 23:27 28



3. Železiarne Podbrezová 25 8 3 14 23:39 27



4. ViOn Zlaté Moravce 25 7 5 13 30:41 26



5. Tatran Prešov 25 3 8 14 15:46 17



6. FK Senica 25 3 7 15 20:46 16

Poradie strelcov po stretnutiach 3. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy 2017/2018:



14 gólov: Rangelo Maria Janga (Trenčín/prestúpil do KAA Gent)



12 gólov: Jakub Mareš (Slovan Bratislava/prestúpil do Zaglebie Lubin)



11 gólov: Samuel Mráz (Žilina)



10 gólov: Erik Pačinda (Dunajská Streda)



9 gólov: Róbert Gešnábel (Zlaté Moravce-Vráble 9, Ružomberok 0), Antonio Mance (Trenčín), Alexandar Čavrič (Slovan Bratislava)



8 gólov: Filip Hološko (Slovan Bratislava), Roland Černák (Prešov 7/Dunajská Streda 1)



7 gólov: Desley Petrus Cornelis Ubbink (Trenčín)



6 gólov: Filip Balaj (Nitra 6/Žilina 0), Nermin Haskič (Ružomberok), Miroslav Káčer, Michal Škvarka (obaja Žilina), Marvin Egho, Erik Jirka (obaja Trnava), Martin Koscelník (Michalovce), Oliver Podhorin (Senica), Hilary Gong (Hilary Gong)



5 gólov: Vachtang Čanturišvili (Trnava), Lukáš Jánošík (Žilina), Tomáš Kóňa (Nitra), Dominik Kružliak (Ružomberok), Georgi Beridze, Aschraf El Mahdioui (obaja Trenčín), Zsolt Kalmár (Dunajská Streda)



4 góly: Nikolas Špalek (Žilina), Erik Daniel, Peter Gál-Andrezly (obaja Ružomberok), Endy Opoku Bernadina (Podbrezová), Igor Žofčák, Stanislav Danko (obaja Michalovce), David Holman (Slovan Bratislava)



3 góly: Štefan Gerec (Ružomberok), Sadam Sulley (Michalovce), Eric Davis Grajalez, Marko Divkovič (obaja Dunajská Streda), Rick van Haaren (Trenčín), Boris Godál, Andrej Kadlec (obaja Trnava), Ľubomír Urgela, Karol Karlík, Ewerton Paixao da Silva, Peter Orávik (všetci Zlaté Moravce-Vráble), Andrej Ivančík (Nitra), Dávid Leško, Lazar Djordjevič (obaja Podbrezová), Jurij Medveděv, Lynel Kitambala (obaja Senica), Filip Oršula, Mohammed „Moha“ Rharsalla Kadfi (obaja Slovan Bratislava), Jakub Grzerorz Wiezik (Prešov 1/Podbrezová 2)



2 góly: Kristopher András Vida, Marin Ljubičič (obaja Dunajská Streda), Kristi Qose, Dalibor Takáč (obaja Ružomberok), Jakub Paur, Martin Šulek (obaja Trenčín), Vukan Savičevič, Boris Sekulič (obaja Slovan Bratislava), Matúš Mikuš, Andrej Rendla (obaja Podbrezová), Filip Kaša, Yusuf Otubanjo, David Hancko, Jaroslav Mihalík (všetci Žilina), Ján Vlasko, Kubilay Yilmaz (obaja Trnava), Erik Streňo (Prešov), Blažej Vaščák, Alan Kováč (obaja Senica), Miloš Šimončič (Nitra), Peter Kolesár (Michalovce)



1 gól: Róbert Valenta, Ján Chovanec, Márius Charizopulos, René Kotrík, Andrej Fábry (všetci Nitra), Štefan Pekár, Martin Tóth, Tomáš Brigant, Ivan Hladík, Matúš Čonka, Anton Sloboda, Yasin Pehlivan, Reagy Ofosu (všetci Trnava), Peter Katona, Usman Adekunle Issa, Martin Luberda, Nikola Gatarič, Lukáš Micherda (všetci Prešov), Damián Bariš, Peter Sládek, Martin Chren, Cleber Silva Nascimento, Ondřej Šašinka, Haris Harba, Michal Pintér (všetci Zlaté Moravce-Vráble), Lukáš Skovajsa, Peter Kleščík, Phil Elayo Azango, Philippe van Arnem, Joey Sleegers, Hamza Čatakovič (všetci Trenčín), Miloš Lačný, Ján Maslo, Tihomir Kostadinov, Matej Kochan, Michal Jonec (všetci Ružomberok), Filip Ďuriš, Denis Duga, Samuel Šefčík, Michal Ranko (všetci Senica), Kornel Saláta, Mitchel Schett, Róbert Vittek, Milan Rundič, Andraž Šporar (všetci Slovan Bratislava), Martin Válovčan, Viktor Jedinák, Ján Krivák, Matúš Turňa, Stijepo Njire (všetci Podbrezová), Róbert Polievka, Denis Vavro (obaja Žilina), Peter Kavka, Milan Šimčák, Kose Carrilo, Iľja Tereščenko, Dawid Kurminowski (všetci Michalovce), Tomáš Huk, Marko Živkovič, Yves Simon Pambou, Christián Herc, Ľubomír Šatka, Vakoun Issouf Bayo (všetci Dunajská Streda), Timotej Záhumenský (ZlatéMoravce-Vráble 1/Dunajská Streda 0)



vlastné góly:



2 góly: Jaroslav Kostelný (Podbrezová)



1 gól: Ľubomír Šatka, Kristián Koštrna (obaja Dunajská Streda), Michal Ranko (Senica), Dominik Kružliak (Ružomberok), Milan Rundič (Slovan Bratislava), Martin Králik (Žilina), Richard Križan (Nitra), Peter Kavka (Michalovce), Ľubomír Urgela (Zlaté Moravce-Vráble)

Dunajská Streda 1. apríla (TASR) - Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 3. kola skupiny o titul vo Fortuna lige nad FC Spartak Trnava 1:0.Vo veľmi dobrej atmosfére hrali mužstvá s nasadením, osobné súboje boli veľmi tvrdé. Najväčšiu šancu na otvorenie skóre v prvom polčase mal v 8. minúte domáci Lukáš Čmelík, ale trnavský brankár Martin Chudý dobre zakročil. V ďalšom priebehu hry dominovali obrany, mužstvá sa do gólových príležitostí prakticky nedostávali. Po zmene strán mal šancu hosťujúci Andrej Kadlec, ale nedokázal prekonať Patrika Maceja v dunajskostredskej bránke.Po hodine hry sa dostal do úniku striedajúci Vakoun Issouf Bayo a presným zakončením poslal DAC do vedenia. Po strelenom góle domáci futbalisti ožili a v nasledujúcich minútach boli lepší ako Trnavčania. Hostia však mohli v nadstavenom čase vyrovnať, ale Martin Tóth ani Marvin Egho svoje veľké šance nevyužili. Dunajská Streda tak vyhrala nad vedúcim celkom tabuľky 1:0 a pripravila Trnave prvú prehru v lige od 25. novembra minulého roka.