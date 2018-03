FORTUNA LIGA: Senica v Zlatých Moravciach získala iba jeden bod

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Senica 2:2 (1:0)



Góly: 33. Orávik, 59. Pintér - 50. a 56. Kitambala. Rozhodovali: Horváth - Ferenc, Poláček, ŽK: Pintér, Cleber, Kotula, Duga, Šašinka - Sarpei, Brašeň, Celis, Lopez, Ranko, 526 divákov.



zostavy a striedania:



Zlaté Moravce: Kováč - Kotula (64. Duga), Pintér, Nikolič, Chren - Pleva - Orávik, Bariš, Harba, Cleber (83. Bartolomeu)- Urgela (75. Šašinka)



Senica: Holec - Ranko, Práznovský, Marchena - Sarpei - Lupták (78. Šefčík), Lopez, Richtárech (46. Kitambala), Brašeň - Celis, Vaščák (84. Suchan)

Juraj Jarábek, tréner Zlatých Moraviec: "Súhlasím s trénerom hostí, že na veľmi ťažkom teréne sa hral kvalitný zápas hore-dole. My sme dobre vstúpili do stretnutia, Orávikom sme dali pekný gól. Hostia prišli dobre namotivovaní a boli veľmi nepríjemní. Po zmene strán nám Kitambala dal dva góly po našich silvestrovských chybách. Berieme z tohto stretnutia aj bod."



Ton Caanen, tréner Senice: "Dnešný zápas mal všetko čo mal mať. Na ťažkom teréne bolo množstvo osobných súbojov a padli štyri pekné góly. Do druhého polčasu sme zmenili taktiku, keby sme boli premenili možnosť na 1:3, asi by to bol iný záver stretnutia. Hral sa dobrý futbal, ktorý sa musel páčiť."

3. kolo skupiny o titul

MŠK Žilina – AS Trenčín 1:5 (1:3)



Góly: 12. Mihalík – 11. a 50. A. Mance, 14. El Mahdioui, 41. a 75. Gong, ŽK: 51. Holúbek, 81. Škvarka – 23. Čögley, 56. Paur. Rozhodovali: Ziemba - T. Somoláni, Ádám, 3298 divákov.



zostavy a striedania:



Žilina: Volešák – Chvátal, Kaša, Hancko (45. Králik), Holúbek – Diaz, Pečovský (74. Bičachčjan), Škvarka – Jánošík, Mráz, Mihalík (53. Kubík)



Trenčín: Šemrinec – Čögley, Kleščík, Lawrence, Skovajsa – Gong – El Mahdioui, Paur (76. Beridze), Ubbink, Azango (90. Van Arnhem) – A. Mance (84. Čatakovič)



Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Zápas sa lámal v prvom polčase. Boli sme nedisciplinovaní pri štandardkách, defenzívnych aj ofenzívnych, pretože keď dáme na 1:1 a máme štandardku, nemôžu ísť súperovi hráči dvaja na jedného z vlastnej polovice. Naivita v určitých herných situáciách nás pripravila o lepší výsledok. Chalani boli v prvom polčase schopní ísť do súpera tak, že pri vyššej produktivite by to bol šialený zápas s iným skóre. Takto to bol šialený zápas, ale s jasnou prevahou Trenčína. Aj za stavu, keď sme prehrávali o dva góly, sa s tým dalo niečo urobiť, ale nesmieme si streliť hneď v úvode polčasu jednoduchý gól. Ten nás zlomil a zápas sa len dohrával. Snažili sme sa ešte riskovať, ale dostali sme ďalší gól z rýchlej kontry. Dostali sme lekciu z produktivity a z dôrazu vo vlastnej šestnástke."



Vladimír Cifranič, tréner Trenčína: "Zápas sa mi hodnotí dobre, pretože sme vysoko vyhrali, ale treba povedať, že prehra je pre domácich krutá. Využili sme šance, ktoré sa nám naskytli, v polovici prvého polčasu, keď mala Žilina viac z hry, nás pri jej šanciach podržal brankár Šemrinec. Ustáli sme tlak a v druhom polčase sme takticky súboj uhrali. Hral sa otvorený futbal, oba tímy chceli vyhrať, padlo veľa gólov, bolo veľa brejkových situácií, zápas sa musel páčiť."

Zlaté Moravce 31. marca (TASR) - Futbalisti Senice v dnešnom stretnutí tretieho kola o udržanie získali iba jeden bod.FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Senica 2:2Na silne podmočenom teréne sa hral od úvodu obojstranne ofenzívny futbal. Už v 6. minúte skúšal šťastie Lopez, ktorého strelu Kováč vytesnil na roh. Na opačnej strane Harbu vychytal Holec. V dobrej palebnej pozícii sa ocitol v 10. minúte Orávik, ale mieril iba do gólmana hostí. O dve minúty sa vo výbornej pozícii ocitol Celis, z 5 metrov trafil hlavou iba do Kováčových rúk. Skóre se menilo v 33. minúte, Orávik si šikovne nabehol na Harbovu prihrávku a skytou strelou medzi nohy Marchenu prekvapil Holeca. V závere prvého dejstva Kováč zneškodnil Lopezovu strelu pod brvno.Úvodná štvrťhodina druhého dejstva prieniesla poriadnu divočinu. Vyrovnanie prišlo v 50. minúte, keď po zmätkoch v domácej obrane sa dostal k lopte striedajúci Kitambala, ktorému nerobilo problém poslať loptu do prázdnej brány. V 56. minúte bolo už 1:2, to Brašeň našiel v pok území Kitambalu, ktorý poslal Záhorákov do vedenia. V 58. minúte mohlo byť pre domácich ešte horšie, Luptákov center z pravej strany hlavičkoval Vaščák iba do žrde. Po hodine hry sa začínalo odznovu. Cleber rozohral štandardnú situáciu a Pintér z päťky napálil loptu pod brvno. V 70. minúte Orávikov center Harba hlavičkoval tesne nad. Už o minútu Cleberova strela len o decimetre minula ľavú žrd Holecovej brány. Rozhodnúť mohol v 76. minúte Brašeň, ktorého čistú šancu vychytal Kováč. V ofenzívne ladenom stretnutí sa napokon body spravodlivo delili.MŠK Žilina – AS Trenčín 1:5Považské derby dvoch ofenzívne ladených celkov sľubovalo dobrý zápas a mužstvá to po prvej desaťminútovke, v ktorej viac pohrozili hostia, začali aj napĺňať. V 11. minúte poslal Gong z pravej strany center na bližšiu tyč a Mance hlavičkou otvoril skóre. Ubehla iba minúta, domáci získali v strede poľa loptu, Škvarka ňou našiel Jánošíka, ten si vytvoril priestor, prihral naľavo voľnému Mihalíkovi a bolo vyrovnané. Lenže rovnovážny stav nevydržal dlho, hostia predĺžili roh až na zadnú tyč, kde stál El Mahdioui a po jeho hlavičke hostia opäť viedli. Trenčania hrali veľmi dobre, v 20. minúte kopali už ôsmy roh a s každým mala domáca obrana na čele s Volešákom problém. Šošoni odpovedali v 24. minúte priamym kopom Škvarku z hranice šestnástky, ktorý opečiatkoval pravú spojnicu a šancou Mihalíka o dve minúty neskôr, s ktorou si Volešák poradil. Po polhodine hry našiel Holúbek dobre v šestnástke Škvarku, ktorý síce vypálil tvrdý projektil, ale Šemrinec bol dobre postavený a loptu vyrazil. Žilinčania získavali prevahu, v 34. minúte mal gól na kopačke opäť Škvarka, ale Šemrinec proti jeho strele výborne zasiahol. O minútu Hancko hlavičkou už aj prekonal brankára AS, lenže na čiare stojaci Čögley loptu odkopol do bezpečia. Keď sa zdalo, že domáci majú blízko k vyrovnaniu, predviedli hostia rýchly protiútok, Ubbink zľava nacentroval pred bránu a Gong pohotovo zasunul loptu po tretí raz do brány. V závere polčasu ešte domáci nútene striedali zraneného Hancka za Králika.Domáci sa nestihli poriadne spamätať z prvého polčasu a v 50. minúte im hostia zasadili ďalšiu gólovú ranu. Ubbink odcentroval z pravej strany do šestnástky, kde Mance predskočil Kašu a hlavou zvýšil na 4:1 pre Trenčín. Žilinčania museli navyše o chvíľu opäť nútene striedať, keď zraneného strelca ich jediného gólu nahradil Kubík. Hostia si pohodlne strážili svoj náskok, v 55. minúte sa do lopty oprel Gong, lenže Volešák tentoraz jeho pokus reflexívne zneškodnil. Domáci boli bezradní, hra sa im nedarila, kazili veľmi veľa a keď sa aj dostali pred bránu hostí, alebo kopali rohové kopy, nevedeli z toho nič vyťažiť. V 75. minúte našiel Ubbink perfektnou prihrávkou Gonga, ten sa zbavil v šestnástke Králika a strelou k ľavej žrdi zvýšil už na 5:1 pre hostí. Desať minút pred koncom sa pripomenula aj Žilina, keď striedajúci mladík Bičachčjan zakrútil dobre loptu z priameho kopu, ale Šemrinec ju dokázal vytlačiť na roh. V 88. minúte Mráz vypálil z hranice 16-tky na bránu, ale lopta opečiatkovala iba brvno trenčianskej brány. Majstrovská Žilina tak doma utŕžila poriadny debakel, keď prehrala 1:5.