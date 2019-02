FORTUNA LIGA:Slovan zdolal Sereď, na čele tabuľky má 14-bodový náskok

ŠKF iClinic Sereď - Slovan Bratislava 0:1 (0:1)



Gól: 24. Šporar, Rozhodovali: Ziemba - Weiss, Jenčura, ŽK: Michalík, Morong - Šporar, Medvěděv, Dražič, Bajrić, ČK: 46. Michalík (Sereď) po 2 ŽK, 723 divákov



Sereď: Nwolokor – Menich, Michalík, Ba, Hučko – Pankarićan, Adekuoroye – Morong, Lačný (84. Ivan), Špehar (57. Mečiar) – Kuzma (80. Ulrich)



Slovan: Greif – Medvědev, Bajrić, Božikov, Suchockij – de Kamps – Čavrić (90+ Cmiljanić), Dražić (83. Guzmics), Holman (71. Strelec), Moha – Šporar

HLASY:

FK Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok 0:1 (0:0)



Gól: 60. Mustedanagič. Rozhodovali: Ochotnický - Žákech, Galo, ŽK: Mustedaganič, Breznaník - Obročník, Kružliak, Qose, Macík, 891 divákov



Podbrezová: Vantruba – Obročník, Oravec (46. Bartoš), Kiwior, Mojžiš – Viazanko, Paraj (88. Pavúk) – Urbanič (65. Halgoš), Špyrka, Breznaník – Olatunji



Ružomberok: Macík - Čurma, J. Maslo, D. Kružliak, Twardzik – Qose, Kochan (69. Takáč) – Kostadinov (90+. Kmeť), Mustedanagič (90. Gerec), Gál-Andrezly – Tandir

HLASY:

FK Senica - MŠDK Žilina 0:1 (0:1)



Gól: 24. Tomič. Rozhodovali: Pavlík – Pozor, Borsányi, ŽK: Otrísal, Dias - Kačer, Mihalík, Balaj, Sluka, 415 divákov



Senica: Taborda – Otrísal (84. Addo), Da Graca, Dias, Krč – Klapan, El Moudane, Petshi (71. Dangubič)– Zezinho (56. Castaňeda), Deretti - Ramírez



Žilina: Holec – Majdan, Minárik, Králik, Sluka – Káčer, Myslovič (75. Gamboš), Tomič (80. Balaj) – Mihalík (65. Vallo), Boženík, Diaz

HLASY:

FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1 (1:1)



Góly: 35., 68. Yilmaz, 48. Markoski - 38. Taiwo. Rozhodovali: Smolák - Kováč, Ádám, ŽK: Yilmaz, Janečka, Markosi - Šatka, Tretiakov, 4020 divákov



Trnava: Rusov – Turňa, Abena, Košút, Čonka – Janečka, Grendel –Miesenböck (61. Lovat), Yilmaz (77. Pekár), Markoski – Depetris (90. Tavares)



Dunajská Streda: Jedlička - Koštrna (62. Connor), Šatka, Koné, Grajalec - Herc, Huk - Čmelík (53. Camarena), Kalmár, Tretiakov - Taiwo (53. Ayong)



HLASY:

ViOn Zlaté Moravce-Vráble - AS Trenčín 3:1 (1:0)



Góly: 16. Richtárech, 55. Švec, 59. Ďubek (z 11 m) - 79. Bukary. Rozhodovali: Sedlák - Benko, Poláček, ŽK: Ľupták, Richtárech, Válovčan - Šulek, Paur, Lamine, 926 divákov



Zlaté Moravce: Chovan – Čögley, Asanovič, Qwin, Brašeň - Richtárech - Válovčan, Ďubek, Ľupták (80. Chomutov), Švec (67. Grozdanowski)- Tkáč (64. Dočekal)



Trenčín: Chudý - Šulek, Pišoja (58. Roguljič), Mašovič, Skovajsa - Bukari, Zubairu, Lamine, Corryn - Ubbink (20. Sleeger) - Paur (51. Čatakovič)

HLASY:

MFK Zemplín Michalovce - FC Nitra 0:0



Rozhodovali: Marhefka - Tomčík, Hrčka, ŽK: Vojtko, Rota, Carrillo - Gatarič, Zgrablič, Vestenický, Pindroch, Fábry, 827 divákov



Michalovce: Kira - Rota, Carrillo, Beskorovajnij, Vojtko - Casado - Diarra, Danko, Žofčák (83. Kountouriotis), P. Kolesár - Sulley (64. Tounkara)



Nitra: Pindroch - Chovanec, Niba, Zgrablič, Charizopulos - Bilovský, Kóňa, Machovec - Sokovič, Vestenický (81. M. Fábry), Gatarič



HLASY:



tabuľka po 20. kole:

Bratislava 23. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 20. kole Fortuna ligy v Nitre nad Sereďou 1:0 a na čele tabuľky majú už 14-bodový náskok. DAC Dunajská streda totiž prehral v Trnave so Spartakom 1:3. ViOn Zlaté Moravce-Vráble si poradil s Trenčínom 3:1 a na predposlednú Senicu stráca už iba bod.Slovan sa v Nitre mohol ujať vedenia už po niekoľkých sekundách, hlavička Čavriča však mierila nad bránku. V 14. minúte mal na nohe tutovku Šporar, sám zoči-voči Nwolokorovi však neuspel. Slovinský reprezentačný útočník aj naďalej zamestnával seredskú obranu a v 24. minúte po narážačke s de Kampsom otvoril skóre. Krátko na to mohol náskok Slovana zvýšiť Čavrič, no jeho strela minula cieľ. V defenzíve Serede to neraz škrípalo, čo mohol využiť Moha, Nwolokor však jeho pokus zneškodnil. Na začiatku druhého polčasu išiel Michalík tvrdo do súboja s Mohom a po druhej žltej karte musel ísť predčasne do kabín. V 57. minúte prišla Sereď aj o Špehara, ktorý musel striedať pre problémy s členkom. Slovan kontroloval vývoj zápasu a držal tesný náskok. V závere mohol pridať poistku Moha, no jeho delovku vyrazil Nwolokor na roh.„Gratulujem Slovanu k víťazstvu. Začali sme s veľkým rešpektom, veľa sme kazili, čo bola voda na mlyn súperovi. Slovan si vypracoval veľmi dobré šance, ktoré však nepremenil. Po inkasovanom góle sme sa snažili hru upokojiť a snažili sme sa o vyrovnanie, avšak počas prvého polčasu sme si nevytvorili šancu. Bojovnosťou sme sa snažili vyrovnať súperovi, chceli sme prechádzať do brejkov, ale hrať proti Slovanu v početnom oslabení je veľmi, veľmi ťažké.“„Mali sme výborný vstup od zápasu, už v 30. sekunde mal Čavrič tutovku a v úvodnej dvadsaťminútovke sme mali celkom štyri vyložené šance. Napokon sme skórovali po krásnej akcii stredom ihriska na jeden dotyk. Zápas bol skôr bojovný než kvalitný, my sme sa museli prispôsobiť dôrazu a bojovnosti, s ktorou súper vyrukoval. Vylúčenie paradoxne negatívne ovplyvnilo hru, po prestávke nám chýbala ľahkosť na lopte, hrali sme príliš zložito. Teší nás víťazstvo i ďalšie čisté konto, defenzíva pracovala na výbornú, súper prakticky nemal priamu strelu na bránu. Máme však na čom pracovať. V takýchto zápasoch treba streliť druhý, prípadne tretí gól, inak súper ešte stále žije a snaží sa hrýzť až do konca stretnutia. Mali sme tuším 14 streleckých pokusov, skórovali sme však len raz, takže potrebujeme byť efektívnejší a potvrdzovať našu kvalitu. Bol to iný duel než pred týždňom v Dunajskej strede, ale získali sme rovnaké tri body a natiahli sme skvelú víťaznú sériu z ihrísk súperov.“Podľa tabuľkového postavenia bol jasný favorit Ružomberok, no domácich povzbudila predchádzajúca výhra na ihrisku Nitry a snažili sa ju v Zelpo aréne aj potvrdiť tým najlepším spôsobom, značnou ofenzívou. O prvý vzruch sa postaral v 4. min Breznaník, ktorý strelou z voleja vyskúšal brankára Macíka. Onedlho mal Breznaník ďalšiu príležitosť a opäť zo bol Macík, ktorý zabránil gólu. Do tretice bol Macík v akcii, keď v 7. min dobre mieril Obročník. Až potom sa hostia prebudili a v 11. min slabšiu strelu na bránku vyslal Mustedanagič, v 25. min sa pokúšal o ďalekonosný 'lob' Qose, ktorý skončil len tesne nad brvnom. Najbližšie ku gólu mal v 41. min Oravec, keď jeho hlavičku po centri Breznaníka bravúrne na čiare vyrazil brankár Macík. V závere polčasu len ofsajdové situácie na oboch stranách zabránili uznať gól, väčšiu možnosť však mali domáci, keď Kiwiorovu strelu zlikvidoval perfektným zákrokom Macík a následne už loptu za bránkovú čiaru dotlačil v ofsajde do siete Olatunji. Macík sa v bránke nudil v prvom polčase oveľa menej ako jeho náprotivok a zasiahol pred prestávkou ešte raz po strele Breznaníka. Po zmene strán sa trafil do siete po dlhom aute a predĺženej lopte z hlavy Tangiča z 12 metrov Mustedanagič, keď dokonale zvládol strelu z obrátky. Vo zvyšnom čase si síce 'železiari' vynútili územnú prevahu, no nič účinné nevymysleli a väčšiu šancu si už nevytvorili. Naopak, v 90. min len tesne v brejku netrafil bránku hosťujúci Kostadinov."Mrzí ma, že sme výsledkovo nenadviazali na zápas v Nitre. V prvom polčase, hlavne zo začiatku, sme mali dosť príležitostí na strelenie gólu. V druhom sme súperovi dovolili veľa štandardných situácii okolo šestnástky, a v tom je jeho sila. To sa aj potvrdilo a strelili z jednej gól. Snažili sme sa potom hrať ešte kombinovanejšie, cez krídelné priestory, zmenili sme rozostavenie, no nejakú stopercentnú šancu sme si nevypracovali. Mrzí ma, že sme tento zápas aspoň do remízového stavu nedoviedli. Nič sa však nedeje, ideme ďalej.""Videl som hrať nášho súpera v Nitre a bol to podľa mňa veľmi dobrý výkon. Páči sa mi, ako pracuje s mladými hráčmi, s celou organizáciou hry. Pripravovali sme sa na ťažký zápas celý týždeň, obom mužstvám sťažila hru plocha, ťažko sa dalo hrať kombinačne a rýchlo. Bolo to hlavne o súbojoch a nakopávaných loptách a súper mal zo dve, tri gólové príležitosti. Keby ich lepšie vyriešil, alebo my nemali v bránke Macíka, určite by sme prehrávali. V druhom polčase po ostrej debate v kabíne sme zmenili spôsob hry a myslenie a silovejšou hrou sme zápas strhli na svoju stranu, aj keď sa my náš výkon nepáčil."Na Záhorie pricestovali favorizovaní Žilinčania v značne omladenej zostave. Hostia mali loptu viac na svojich kopačkách, ale hra sa prevažne odohrávala v strede poľa. V 15. minúte sa do dobrej streleckej pozície dostal Myslovič, ale našťastie mieril len do Tabordu. V 24. minúte padol úvodný gól stretnutia, kedy z darovanej štandardnej situácie z 20 metrov vsietil k pravej žrdi Tomič, ktorý pôsobil v minulosti aj v Senickej akadémii. V 32. minúte sa dostal do šance Mihalík, ale mieril vedľa. Seničania sa v závere tlačili viac do útoku a v 44. minúte mali kopať pokutový kop po faule Minárika na Derettiho, ale píšťalka rozhodcu Pavlíka ostala nemá. A tak do kabín išli hostia s jednogólovým vedením.V druhom polčase boli Seničasnia aktívnejší, pritlačili Žilinu na ich polovicu. V 53. minúte vyskúšal pozornosť Holeca Tamič, ale Žiline veľa problémov nenarobil. V 65. minúte pekne potiahol loptu Deretti, vystrelil spoza 16-ky a lopta letela tesne vedľa pravej žrde. Ojedinelú gólovú možnosť mali hostia v 71. minúte, kedy Tomič z otočky prestrelil. Seničania boli blízko vyrovnaniu v 78. minúte. Do vyloženej gólovej pozície sa dostal Castaňeda, ale zvnútra 16-ky nastrelil len vonkajšiu sieť. Ďalšia vyložená šanca prišla v závere stretnutia, keď mali Seničania výhodu rohového kopu, do pokutového územia išiel aj brankár Taborda, ten loptu po centri posunul pred bránu, ale domáci ju nedokázali pretlačiť na bránkovej čiare. Ani v samom závere Seničania nevyrovnali a hoci by zápasu svedčila minimálne remíza, z víťazstva sa tešili hostia."V úvode chcem pogratulovať Žiline. Musím byť ale úprimný, vždy hovorím pravdu. Dnes bola Senica určite lepšia. V prvom polčase sme mali kopať penaltu, navyše to bolo na červenú kartu, keďže náš hráč bol v šestnástke osamotený a postupoval na brankára. Následne by to bol iný zápas. Myslím si, že je dôležité hovoriť o takýchto veciach, aby sa slovenský futbal dostal na ďalšiu úroveň. Žilina skórovala z faulu, ktorý nebol. Okrem toho si hostia v prvom polčase vypracovali dve príležitosti po centrovaných loptách, ktoré sme dobre neubránili. V druhom polčase sme boli lepší, vysoko sme napádali. Na ihrisko som poslal všetkých ofenzívnych hráčov, ktorých som mal k dispozícii. Vypracovali sme si niekoľko príležitostí. Ak poviem, že sme si zaslúžili remízu, tak nie som úprimný. Senica si dnes zaslúžila víťazstvo.""Začnem pozitívnou vecou. Som veľmi rád, že dvaja mladí hráči z našej akadémie absolvovali prvý štart v lige. Zvládli to celkom slušne. Prvý polčas sme podali veľmi dobrý výkon, strelili sme pekný gól zo štandardnej situácie. Okrem toho sme mali jednu alebo dve nebezpečné situácie. Najmä hlavička Mihalíka si pýtala gól. Druhý polčas zlepšila Senica výkon, zatlačila nás do defenzívy. Náš výkon v druhom polčase nebol dobrý, nepodržali sme loptu v ofenzíve na vyšších pozíciách. Aj preto sme sa v záverečných dvadsiatich minútach dostali pod veľký tlak. Dobrou defenzívou a organizáciou hry sme to ale ustáli. Ak to mám zhodnotiť celkovo, prvý polčas bol v poriadku, druhý polčas bola lepšia Senica."Od začiatku zápasu videli priaznivci oboch mužstiev obojstranne medzišestnástkový futbal s minimom pokusov o zakončenie. Po štvrťhodine vystrelil tesne nad bránu z priameho kopu Grendel. O chvíľu tečovaná strela Mieseböcka letela nad bránu DAC a potom Depetris namieril vedľa brány hostí. Dunajskostredčania pohrozili v 26. minúte, keď nebezpečnú loptu spoza šestnástky našťastie pre domácich odvrátil Markoski. V 35. minúte sa domáci dostali do vedenia, keď po rýchlej kontre a centri do šestnástky Yilmaz prekonal Jedličku. Hostia odpovedali o 3 minúty, keď Daiwo hlavou prekonal Rusova.Trnavčanom vyšiel úvod do 2. polčasu, keď v 48 minúte vysunul Depertis ideálne Markoského, ten vnikol do šestnástky a prízemnou strelou k pravej žrdi upravil na 2:1. V 56. minúte Depetris poslal loptu lobom ponad Jedličku, našťastie pre DAC však táto skončila na hornej sieti. V 60. minúte priamy kop Miesenböcka k ľavej žrdi vytlačil Jedlička v páde na roh. O 4 minúte neskôr po centri Čonku prehlavičkoval Depretris bránu hostí. V 68. minúte dostal loptu do pokutového územia Yilmaz, otočil sa s ňou a nezadržateľne prekonal brankára DACu. Hostia, ktorí sa celý druhý polčas snažili prekonať trnavskú obranu, mali príležitosť v 82. minúte, ale Kalmár nebezpečne vystrelil tesne vedľa brány Rusova. Trnavčania tak trochu nečakane, ale celkom zaslúžene získali v derby cenné tri body."Po víťazstve sa zápas hodnotí dobre, aj keď v prvej polhodine sme veľa kazili a neudržali sme loptu hore. Dunajkostredčania nám robili veľa problémov vpredu aj po stranách. Do zápasu sme sa dostali gólom, ale žiaľ, hneď sme aj inkasovali. V druhom polčase sme mali veľmi dobrú defenzívu, Dunajskostredčania nemali žiadnu šancu. Naopak, my sme hrozili z brejkov, dali sme dva góly a mali sme šance na ďalšie. Chlapcom k výkonu gratulujem.""Gratulujem Trnave k víťazstvu, ktoré je absolútne zaslúžené. V prvom polčase sme držali viac loptu, ale spravili sme množstvo chýb a bolo tam z našej strany málo pohybu. Vedeli sme, že súper bude nebezpečný a bude hroziť hlavne z protiútokov. Dostal sa do vedenia, ale nám sa podarilo vyrovnať na 1:1. Do druhého polčasu sme posunuli Kalmára na post desiatky, ale hneď v úvode prišiel gól na 2:1. Museli sme urobiť zmeny. Druhý polčas bol viac o bojovnosti. My sme urobili veľa chýb, stratili sme množstvo lôpt, boli sme príliš rozťahaní, čím sme súperovi uľahčili strieľanie gólov. Náš výkon nebol dobrý a tri body pre Trnavu sú zaslúžené."Od úvodných minút to boli domáci, ktorí sa tlačili pred pokutové územie Trenčanov. V 14. minúte mal gól na kopačke Ďubek, ale jeho strelu odvrátil na bránkovej čiare jeden z obrancov hostí. Do vedenia išli domáci v 16. minúte. To Válovčan šikovne potiahol akciu až do pokutového územia, spätnou prihrávkou ponúkol tutovku Richtátechovi a ten s prehľadom prekonal Chudého. Už o minútu sa mohlo skóre meniť opäť, keď Ďubek vysunul Šveca, ale ten zoči-voči brankárovi mieril iba do jeho nôh. Od tohto momentu sa hostia snažili o častejšiu kombináciu, ale všetka ich snaha sa končila pred pokutovým územím ViOnu.Druhý polčas začali domáci vo veľkom štýle. V 54. minúte si na Ďubekov roh vyskočil Asanovič a hlavou v dobrej pozícii mieril tesne nad. Už o minútu Ďubek videl nabiehajúceho Šveca, ten si šikovne zasekol obrancu a parádnou strelou z hranice šestnástky prekonal bezmocného Chudého. V 58. minúte Lamina fauloval v pokutovom území Válovčana a z nariadenej jedenástky Ďubek zvyšoval už na 3:0. V týchto chvíľach ViON dominoval a vytváral si jednu príležitosť za druhou. V 65. minúte sa Švec rútil sám na Chudého, ktorý výborne vybehol. V 67. minúte sa predviedol striedajúci Dočekal, ktorého strele k ľavej žrdi chýbali iba centimetre. V 71. minúte Ďubekov center našiel v malom vápne Qwina, ten však ani z 2 m loptu do siete nepretlačil. V 79. minúte sa skóre opäť menilo, keď na hranici malého vápna sa dostal k lopte Bukary a prudkou strelou pod brvno prekonal Chovana na 3:1. V 88. minúte Čatakovič šikovne vysunul Corryna, ktorého strela skončila na ľavej žrdi Chovanovej brány. V nadstavenom čase si už ViOn dôležité víťazstvo ustrážil."Po neúspešnom vystúpení v Ružomberku sme sa poctivo pripravovali na dnešný zápas. Dnes to bolo hlavne o bojovnosti a osobných súbojoch. Dali sme tri góly a mali sme aj ďalšie šance. Po góle na 3:1 sme to už ubojovali. Mali sme problém s poskladaním zostavy, vypadli nám Chren a Karlík, ale hráči, ktorí ich nahradili, sa úloh zhostili dobre.""Z našej strany do gólu na 3:1 je ťažké čokoľvek hodnotiť. Dnes to bolo o bojovnosti, o srdci. Domáci mali prevahu a zaslúžene vyhrali. My sme sa dnes vôbec nedostali do hry. Gratulujem domácim k víťazstvu."Prvý polčas dôležitého zápasu o prvú šestku príliš nenadchol. Po štvrťhodine hry sa po rohovom kope Žofčáka dostal k hlavičke Sulley, ale nenamieril presne. Po dlhých minútach, v ktorých sa hra odohrávala najmä medzi šestnástkami bez streleckých pokusov, sa v 32. minúte dostali k slovu hostia. V 32. minúte však Machovec namieril svoj priamy kop z nádejnej pozície iba do múru. V 37. minúte domáci márne avizovali hru rukou hráča hostí v šestnástke, gólom sa následne neskončila ani ďalekonosná strela Kolesára, ktorú zastavila spojnica Pindrochovej bránky. Keďže presne nenamieril ani Casado, prvý počas bol napriek miernej prevahe domácich bezgólový.Zaujímavejšie dianie prinieslo druhé dejstvo. V 52. minúte hlavičkoval domáci kapitán Žofčák tesne vedľa bránky, no domáci boli ešte bližšie ku gólu o šesť minút. Danko skúsil strelu z väčšej vzdialenosti, na ktorú Pindroch tesne nedosiahol, no nitrianskeho brankára zachránila ľavá žrď. Nitrania odpovedali šancou Vestenického, ktorý však v nádejnej pozícii neprekvapil Kiru. Tímy sa v druhom polčase viac snažili o ofenzívu, najmä Michalovčania sa častejšie dostávali do streleckých pozícií. V 79. minúte bolo rušno pred nitrianskou bránkou, keď najskôr Kolesárovu strelu ratoval pohotový Pindroch na bránovej čiare a následne sa neujala ani strela Danka. V závere zápasu mali viac z hry domáci, organizovaná obrana Nitry im však nedovolila skórovať."Mali sme síce viac šancí, ale keď nedáte gól, tak nemôžete vyhrať. Súhlasím s tvrdením, že remíza svedčí zápasu.""V Michalovciach sme chceli vyhrať a odčiniť domácu prehru s Podbrezovou. Žiaľ, nepodarilo sa nám to. Napriek terénu, ktorý sťažoval hru domácim aj nám, sme videli taktický zápas, ktorému svedčí remíza."1. Slovan Bratislava 20 16 4 0 49:17 522. Dunajská Streda 20 11 5 4 39:26 383. Žilina 20 11 5 4 35:22 384. Ružomberok 20 9 7 4 34:20 345. Michalovce 20 8 4 8 25:31 286. Trnava 20 7 4 9 27:23 257. Nitra 20 7 4 9 27:28 258. Sereď 20 7 4 9 22:28 259. Trenčín 20 6 3 11 29:35 2110. Podbrezová 20 6 2 12 21:32 2011. Senica 20 3 6 11 19:4é 1512. Zlaté Moravce 20 4 2 14 17:40 14la mf