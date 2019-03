Fortunaliga: Slovan vyhral základnú časť o 14 bodov pred Žilinou a DAC

Sumáre 22. kola Fortuna ligy 2018/2019:

Góly: 43. Ďubek - 57. Davis (z 11 m), 70. Divkovič. Rozhodovali: Ziemba - Vorel, Borsányi, ŽK: Karlík, Brašeň, Kwin, Ďubek, Duga, Čögley - Vida, Koštrna, Bednár, Čmelík, 1620 divákov



Zlaté Moravce: Chovan - Čögley, Asanovič, Kwin, Chren - Brašeň (85. Tkáč) - Válovčan, Ďubek, Karlík (53. Duga), Švec (75. Kelez) - Dočekal



Dunajská Streda: Jedlička - Koštrna, Šatka, Kone, Davis - Tretiakov (90. Čmelík), Huk, Ronan, Herc - K. Vida (36. Taiwo) - Divkovič (80. Bednár)

Karol Praženica, tréner Zlatých Moraviec: "Dnes sme mali problém so zložením zostavy, lebo pre žlté karty nám chýbali Richtárech a Lupták. Vychádzali sme z pozornej defenzívy, no nedokázali sme sa dostávať do protiútokov. Cez polčas sme si povedali, že musíme ustáť tlak hostí, čo sa nám aj podarilo. Bohužiaľ prišla penalta a potom aj druhý gól, na ktorý sme už nedokázali odpovedať. Penalta bola prísna, ale rozhodca sa rozhodol tak, ako sa rozhodol."



Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Som hrdý na hráčov. Prvý polčas bol vyrovnaný, chceli sme hrať futbal, ale terén to nedovoľoval. Zlaté Moravce hrali dobre v obrane a dali krásny gól. V druhom polčase sme zmenili rozostavenie, čo prinieslo obrat v skóre. Toto víťazstvo sme ubojovali."

Góly: 17. Tounkara, 23. Carrillo, 32. a 55. Diarra - 45.+ Rota (vl.), 68. Umeh. Rozhodovali: Ochotnický - Pozor, Galo, ŽK: Rota, Paur - Umeh, Corryn, Mašovič, 1340 divákov



Michalovce: Kira - Rota, Carrillo, Beskorovajnij, Vojtko - Casado - Diarra, Danko (71. Trusa), Žofčák (58. Kountouriotis), Kolesár - Tounkara (81. Zacharkiv)



Tenčín: D. Chudý - Yem, Laczkó, Mašovič, Skovajsa (46. Slávik) - Van Arnhem (46. Umeh), Lamine, Čatakovič - Kvocera (69. Sleegers), Paur, Corryn

Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Predviedli sme veľmi dobrý výkon najmä v ofenzíve. Boli sme nebezpečnejší, ukázali sme bojovnosť, chcenie. Viacero akcií sme mohli lepšie dotiahnuť, ale chlapcom ďakujem za predvedený výkon. Dúfam, že nabudúce príde viac divákov, keďže sme dosiahli historický úspech. Dnes sme to potvrdili ďalším pekným výsledkom. Verím, že budeme takéto výkony predvádzať aj naďalej."



Vladimír Cifranič, tréner AS Trenčín: "Do 30. minúty boli domáci agresívnejší v osobných súbojoch a futbalovejší. My sme dovtedy inkasovali góly z kategórie lacnejších. V druhom polčase sme s tým chceli niečo urobiť, domáci však dali z protiútoku po našej akcii gól na 4:1, po ktorom bolo rozhodnuté. Chcenie, bojovnosť a nasadenie je to, čo nám chýba. V takom prípade sa nemôže prejaviť ani naša futbalová kvalita, ktorú určite máme. Dnes to bolo zaslúžené víťazstvo domácich."

Góly: 26. Balaj, 77. Boženík. Rozhodovali: P. Hrčka – Somoláni, Ádám, ŽK: Fadairo – Sluka, Minárik, Králik, 1041 divákov



Železiarne: Vantruba – Obročník, M. Oravec, Kiwior, Mojžiš – Viazanko – Fadairo (46. Štefánik), Paraj, Špyrka, Breznaník (11. Pavúk, 71. Voško) – Olatunji



MŠK: Holec – Majdan, Kaša, Minárik, Sluka – Diaz – Mihalík (85. Vallo), Myslovič (62. Králik), Káčer, Tomič – Balaj (76. Boženík)

Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej: "Prvý polčas bol vyrovnaný, s minimom šancí na oboch stranách. Chceli sme hrať cez krídelné priestory, ale cez ne sme sa veľmi nepresadili. Súper využil štandardku a dostal sa do vedenia. V druhom polčase sme boli lepším mužstvom, viac sme držali loptu, dominovali sme v hre v poli, no bohužiaľ, do nejakej vyloženej šance sme sa nedostali. Finálna fáza nám nejde, boríme sa s tým. Inkasovali sme napokon aj druhý gól, čo nás mrzí."



Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "V prvom rade musím pochváliť mojich zverencov za prístup, ale aj výkon. Dali do zápasu všetko. Nebolo to jednoduché. Boli tu náročné podmienky. Stretli sa dve mladé mužstvá, ktoré ukázali, že vedia hrať futbal, aj keď terén nebol ideálny. My sme sa lepšie prispôsobili podmienkam na ihrisku, preto sme zvíťazili. Potešil ma Boženík, že dal gól, naskočil z lavičky a hneď premenil šancu. V závere sme mohli ešte pridať aj tretí, ak by sme aspoň jeden protiútok dotiahli do konca. Verím, že aj v nadstavbe nadviažeme prístupom a výkonom na tento zápas."

Rozhodovali: Pavlík – Weiss, Poláček. ŽK: Kružliak, Macík (obaja Ružomberok), ČK: 71. Niba - 69. Urdinov, 912 divákov



Nitra: Pindroch – Kuník, Zgrablič, Niba, Chovanec (81. Štefanec) – Kóňa, Šimončič – Gatarič, Bilovský, Šurnovský (89. Farkaš) – Sokovič



Ružomberok: Macík – Jonec, Maslo, Kružliak, Urdinov – Qose, Takáč – Kostadinov (75. Madleňák), Mustedanagič (81. Kmeť), Gál-Andrezly – Gerec (90. Bobček)

Ivan Galád, tréner Nitry: "Nám síce body utekajú, ale v každom zápase, v ktorom sme v uplynulých kolách hrali, je najlepším hráčom súperov brankár. Pokiaľ sa na to pozrieme opticky, komicko-futbalovo, tak je to zásluha aj našich hráčov. Strieľajú, pokúšajú sa vytvárať si šance a na toto by som chcel upozorniť aj nespokojnú nitriansku verejnosť. Pokiaľ chlapci budú mať viac šťastia, umu a kumštu, tak určite góly budú dávať."



David Holoubek, tréner Ružomberka: "Som rád, že sme zvládli zápas s nulou. Prvý polčas sme boli opticky lepší, lepšie sme kombinovali, ale bolo to bez nejakého väčšieho ohrozenia brány. Súper má smolu, že mu to tam v tomto období nepadá. Aj dnes si na rozdiel od nás vypracoval množstvo šancí. Mrzí nás strata ďalších bodov do nadstavbovej skupiny. Musíme začať viac pracovať, viac sa tlačiť do koncovky. Musíme dať do toho viac, ako len hrať vzadu na nulu. Chcem, aby sa diváci na futbale bavili a tak musia padať góly."

Góly: 70. Sus, 79. Hučko, 90.+ Čonka (vlastný) - 55. Grendel. Rozhodovali: Sedlák - Hancko, Ferenc, ŽK: Baez, Ivan, Špehar, Hučko – Lovat, Grendel, Čonka, 2543 divákov



Sereď: Penksa – Sus, Ba (46. Špehar), Michalík, Hučko – Adekuoroye, Baez – Ivan, Menich, Morong (78. Mečiar) – Lačný (71. Kuzma)



Trnava: Rusov – Turňa, Abena, Košút (81. Pekár), Čonka – Janečka - Markoski (46. Lovat), Grendel, Ashiru (73. Tavares) - Yilmaz, Depetris

Góly: 40. Tesija (z 11 m) – 1. Moha, 58. Ljubičič. Rozhodovali: Marhefka – Kováč, Jekkel, ŽK: Asmah, El Moudane, Deretti, Tesija, Krč – Božikov, Holman, de Kamps, 1214 divákov.



Senica: Taborda – Otrísal, Dias, Da Graca, Asmah (44. Krč) – El Moudane (65. Klapan), Petshi, Segbe (69. Castaneda), Tesija - Deretti – Ramirez



Slovan: Greif – Medveděv, Bajrič, Božikov, Suchockij – Ljubičič, de Kamps (88. Guzmics) – Čavrič (74. Dražič), Holman (69. Strelec), Moha - Šporar

Ricardo Chéu, tréner Senice: "Je ťažké hovoriť o zápase, ktorý mal toľko emócií. Z prvej šance sme inkasovali hneď gól. Nie je jednoduché vstúpiť takto do zápasu. Hrali sme proti tímu, ktorý je na 95% majstrom v tejto súťaži. Slovan má výborných a rozdielových hráčov. Po góle sme sa snažili lepšie kontrolovať zápas, vyrovnali sme z pokutového kopu. V druhom polčase sme kontrovali situácie, z ktorých sa Slovan snažil ťažiť - najmä z krídelných priestorov. Najväčšie príležitosti sme si v zápase vypracovali my, hlavne Deretti a Klapan. Z rohu sme neskôr inkasovali druhý gól. Taký je futbal. Viem, že nemáme najlepších hráčov, v posledných štyroch zápasoch som ale nevidel lepší tím po taktickej stránke, ako sme my. Teraz sa začína náš skutočný boj proti tímom, ktoré s nami budú súperiť o záchranu. Som si však istý, že s týmto prístupom sa nám podarí zachrániť v lige."



Martin Ševela, tréner ŠK Slovan: "Náš úvod bol výborný. Prvá akcia a prvá strela na bránu okamžite znamenala gól. Držali sme opraty v rukách, nevyužili sme ponúknutú šancu v podobe pokutového kopu. Ak by sme dali na 2:0, bolo by to jednoduchšie. Súper vycítil šancu, následne sme išli do útlmu. Z ojedinelej šance v prvom polčase súper vyrovnal z pokutového kopu. Do druhého polčasu sme hráčov nabádali, aby hrali rýchlejšie. Trvalo nám to strašne dlho, navyše na veľa dotykov. Potrebujeme hrať na dva dotyky, ihrisko bolo výborne pripravené. V druhom polčase nám vyšla štandardná situácia, keď sa nám konečne podarilo skórovať aj zo štandardky. Tento gól znamenal tri body. Boli aj ďalšie šance, ktoré sme mohli využiť, finalizácia však nebola dostačujúca. Bolo to o jeden gól a súper cítil šancu. Musím uznať, že aj v našom pokutovom území bol trocha zmätok. Vedeli sme ale, že to nebude jednoduché. Sme radi, že sme si dnes pripísali ďalšie víťazstvo."

tabuľka po 22. kole:



1. Slovan Bratislava 22 18 4 0 53:18 58



2. MŠK Žilina 22 13 5 4 39:23 44



3. FC 1904 DAC Dunajská Streda 22 13 5 4 42:27 44



4. MFK Ružomberok 22 9 9 4 34:20 36



5. MFK Zemplín Michalovce 22 9 5 8 29:33 32



6. ŠKF iClinic Sereď 22 9 4 9 27:29 31



---------------------------------------------------



7. FC Nitra 22 7 5 10 27:30 26



8. FC Spartak Trnava 22 7 4 11 28:28 25



9. AS Trenčín 22 6 4 12 30:40 22



10. Železiarne Podbrezová 22 6 3 13 22:35 21



11. FK Senica 22 3 6 13 20:43 15



12. FC ViOn Zlaté Moravce 22 4 2 16 19:44 14







program 1. kola nadstavbovej časti FL - 16./17. marca:



o titul:



ŠKF iClinic Sereď - ŠK Slovan Bratislava



FC 1904 DAC Dunajská Streda - MFK Ružomberok



MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce



o záchranu:



AS Trenčín - FC Spartak Trnava



FC ViOn Zlaté Moravce - FK Senica



Železiarne Podbrezová - FC Nitra





Bratislava 9. marca (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vyhrali základnú časť Fortuna ligy 2018/2019 s obrovským 14-bodovým náskokom pred MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda.Do desaťkolovej nadstavby pôjdu zverenci trénera Martina Ševelu v pozícii najväčších adeptov na zisk majstrovskej trofeje, keď v doterajšom priebehu ligovej sezóny nenašli premožiteľa. "Belasí" naposledy získali titul v roku 2014.Spartak Trnava napokon bude chýbať v hornej šestke. Rozhodla o tom prehra úradujúceho majstra 1:3 so Sereďou v sobotňajšom záverečnom 22. kole, po ktorom "andeli" nezosadili nováčika a krajského rivala zo šiestej priečky, hoci viedli zásluhou gólu kapitán Erika Grendela.Posledné 12. miesto tabuľky obsadil ViOn Zlaté Moravce so ziskom 14 bodov. Iba o jeden viac má na konte Senica, pričom tieto dva kluby sú najviac zo všetkých namočené do boja o záchranu.Nadstavbová časť odštartuje zápasmi 1. kola už na budúci víkend. Majster bude známy najneskôr 25. mája, keď je na programe záverečné 10. kolo nadstavby, resp. celkovo 32. kolo súťaže.Domáci sa mohli ujať vedenia už v 1. minúte, keď po Ďubekovom rozohratí štandardnej situácie sa odrazená lopta dostala k Švecovi, ale jeho strelu pod brvno Jedlička vyrazil na roh. S pribúdajúcim časom to boli hráči DAC, ktorí sa tlačili pred pokutové územie domácich. V 17. min sa Divkovič ocitol sám zoči-voči Chovanovi, ktorý v páde skvele zasiahol. Do vedenia išli napokon domáci, keď v 43. minúte Ďubek z priameho voľného kopu z asi 18 metrov vymietol šibenicu Jedličkovej brány. Už o minútu sa mohlo skóre opäť meniť. Švec obišiel Šatku, ale jeho prihrávku do päťky nedokázali upratať do siete ani Brašeň a ani Válovčan.Po zmene strán to boli opäť hostia, ktorí sa tlačili do útoku, ale nedokázali si vypracovať žiadnu streleckú príležitosť. V 56. minúte po strete Chovana s Taiwom v šestnástke rozhodca odpískal prísny pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Davis a bezpečne vyrovnal. V 63. minúte po centri Dugu sa dostal na zadnej tyči k lopte Švec, ale z uhla mieril len do bočnej siete. Rozhodujúci moment zápasu priniesla 70. minúta, keď na Taiwov center si nabehol Divkovič, ktorý hlavou aj za pomoci ľavej žrde prekonal Chovana. V nervóznom závere, keď sa viac "žltilo" ako hralo, si domáci nedokázali vypracovať žiadnu gólovú šancu a tak sa z víťazstva tešil favorit.Domáci nastupili s istotou účasti v prvej šestke a na ich hre v prvom polčase sa to pozitívne prejavilo. Od úvodu mali viac z hry, bez problémov čelili ofenzívnym snahám hostí a pomerne rýchlo rozhodli o svojom víťazstve. V 17. minúte Žofčák dlhým centrom vysunul Tounkaru, mladík v bránke Trenčína Chudý zle vybehol a Tounkara otvoril skóre - 1:0. O šesť minút predviedli domáci ďalší úspešný ofenzívny výpad, keď Rotovu spätnú prihrávku na kraj šestnástky zužitkoval nekrytý Carrillo - 2:0. Hostia mohli skorigovať skóre v 25. minúte, Kvocera však svoju akciu nedoviedol do želaného konca. V 32. minúte bolo už 3:0, keď okno v obrane Trenčína využil Diarra po prihrávkach Tounkaru a Žofčáka. Gólovo úrodný prvý polčas vyvrcholil v nadstavenom čase, keď priamy kop Van Arnhema usmernil za chrbát vlastného brankára Rota - 3:1. Ukončil tým sériu domáceho brankára, ktorý inkasoval po 547 minútach.V úvode druhého dejstva sa Trenčania dostali do šestnástky domácich, vážnejšiu gólovú príležitosť si však nevypracovali. Na opačnej strane pohrozil z priameho kopu Žofčák, ktorý tesne minul bránku. V 55. minúte sa hostia dopustili ďalšej chyby v defenzíve, Kolesárovi dovolili prihrať nekrytému Diarrovi, ktorý pohodlne upravil na 4:1. Náskok na pár minút uspal domácich hráčov, tí sa v 68. minúte dopustili chyby pred vlastným brankárom, keď Umeh vyhral hlavičkový súboj s Rotom a tesne, ale predsa poslal loptu za Kiru - 4:2. O desať minút mohlo byť opäť o tri góly, Tounkara však po úniku za obranu hostí neprekonal Chudého.V chladnom počasí sa oba tímy pomalšie rozbiehali. Domáci stratili hneď v úvode kľúčového skúseného ofenzívneho hráča Breznaníka, ktorý sa zranil. Viazankovi potom nevyšla obaľovačka, hosťujúci kapitán Káčer mieril spoza šestnástky do priestoru, kde bol pripravený brankár Vantruba. A hoci domáci viedli na rohy 3:0, udrel súper hneď z prvého rohového kopu. Center Tomiča smeroval v 26. minúte na hlavu Filipa Balaja a bolo 0:1. Podbrezovčania sa snažili vyrovnať, ale nebezpečnejšie strely vyslala Žilina. Myslovič vypálil nad brvno a po tvrdej strele Mihalíka vyboxoval loptu brankár 'železiarov' do bezpečia.V upršanom druhom polčase mali domáci jasnú prevahu, usadili sa pevne na polovici hostí, ale nevedeli sa dostať do vážnejších príležitostí. Až v 60. minúte po prízemnom centri z ľavej strany Olatunji v päťke zakončil tesne vedľa. Diváci si potom veľa sľubovali od priameho kopu z vyše 20 metrov, ale Špyrka vyslal slabú strelu, ktorú Holec kryl. O pár minút mali Podbrezovčania ešte väčšiu príležitosť, z hranice šestnástky z priameho kopu mieril tesne nad brvno Štefánik. Potvrdilo sa teda pravidlo nedáš – dostaneš. Žilinčania poslali do hry striedajúceho Boženíka, ktorý ani nie po minúte pobytu na ihrisku a po prihrávke Majdana z pravej strany úplne voľný šikovne usmernil v malom vápne pätičkou loptu presne k žrdi – 0:2. Na tento zásah už 'železiari' nenašli odpoveď, naopak, mohli inkasovať, ak by po pár sekundách striedajúci Vallo z hranice veľkého vápna neprestrelil bránku.Prvý vzruch nastal už v 3. minúte. Po prihrávke Gatariča sa do gólovej šance dostal Sokovič, no na brankára Macíka nevyzrel. Hostia odpovedali o pár minút neskôr. Nádejná hlavička Gereca však po výbornom zákroku brankára Pindrocha skončila iba na brvne. Aj v ďalšom priebehu oba tímy predvádzali ofenzívny futbal, no s minimálnym počtom vyložených gólových šancí.V druhom polčase Nitrania zvýšili svoju útočnú aktivitu. Do dobrých príležitostí sa postupne dostali Bilovský, Šimončič, Kóňa i Sokovič, no zmenu skóre neprivodili. Dôležitý moment sa odohral v 69. minúte, keď brániaci Urdinov zatiahol v šestnástke Gatariča. Hlavný rozhodca Pavlík okamžite ukázal na biely bod a futbalistu z Macedónska poslal predčasne pod sprchy. Brankár Macík však bravúrne Bilovského pokus z bieleho bodu chytil. Následne na opačnej strane Nitran Niba zastavil nedovolene prenikajúceho Gereca a aj on videl červenú kartu. Sily na ihrisku sa tak opäť vyrovnali. V zostávajúcom priebehu víťazný gól nepadol a tak sa pod Zoborom body zaslúžene delili.Trnavčania boli od úvodu aktívnejší, dopredu ich hnalo množstvo fanúšikov, ktorí im vytvorili v Myjave domáce prostredie. Ani jedno mužstvo si však v priebehu prvého polčasu gólovú šancu nevypracovalo. Bránku Serede ohrozil dvoma strelami kapitán Trnavy Grendel, na opačnej strane to bol Morong, gól však nepadol.Po desiatich minútach druhého dejstva sa do vedenia dostali hráči úradujúceho majstra, keď Grendel z priameho kopu prekonal Penksu. O päť minút mohol vyrovnať Morong, jeho strela opečiatkovala iba brvno Rusovovej bránky. Sereď dala gól v 70. minúte, keď sa presadil Sus. V 78. minúte ešte zachránil Trnavu jej brankár po hlavičke Michalíka, o chvíľu však už nestačil na zakončenie Hučka, ktorý poslal Sereď do vedenia. V nadstavenom čase si strelil vlastný gól Trnavčan Čonka a nováčik súťaže si víťazstvom 3:1 zabezpečil účasť medzi najlepšími šiestimi tímami sezóny Fortuna ligy.Na Záhorie zavítal suverénny líder Slovan Bratislava aj s početnou diváckou kulisou. Domáci zaspali hneď úvod a Slovan išiel v 38. sekunde do vedenia, keď umiestnenou strelou Moha obstrelil Tabordu. Slovanisti mali loptu viac na svojich kopačkách, ale Záhoráci sa bojovným výkonom snažili čo najviac im sťažiť úlohu favorita. V 16. minúte po strete Medveděva s Asmahom v pokutovom území domácich odpískal hlavný rozhodca Marhefka pokutový kop, ktorý najlepší strelec Šporar nepremenil, keď Taborda loptu vyrazil na žrď a dorážku Šporar poslal vedľa. V 26. minúte nebezpečne vypálil Čavrič, Taborda loptu vyrazil. Domácim sa podarilo vyrovnať v 40. minúte, keď sa penalta kopala aj na druhej strane. Po faule Božikova na Derettiho zobral zodpovednosť na seba Tesija a vyrovnal.V druhom polčase sa hral lepší futbal, bolo aj viac šancí. V 49. minúte z otočky strieľal nad Ljubičič a o malú chvíľu bol v zakončení Šporar - mieril však vedľa. Na druhej strane sa dostal do zakončenia v 55. minúte Ramirez po chybnej rozohrávke obrany hostí, Greif však loptu zneškodnil. Rozhodnutie priniesla 58. minúta, keď sa po rohovom kope Suchockého hlavou z päťky presadil Ljubičič. Domáci sa nechceli zmieriť s týmto stavom a Slovamu boli vyrovnaným súperom, keď na ihrisku nebolo vidieť 40 bodový rozdiel. V 74. minúte Castanedova technická strela letela tesne vedľa. V 80. minúte bol v čistej šanci Šporar, brankár Taborda vytiahol výborný zákrok, loptu vyrazil na roh. Seničania mohli vyrovnať v 82. minúte, keď sa po centri Krča dostal do šance Deretti, no jeho zakončenie v sklze bolo slabé, brankár loptu kryl. Do ďalšej gólovej možnosti sa dostal v 86. minúte Klapan, ale z výbornej pozície vo vnútri 16-ky prestrelil.