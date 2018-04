Francúz Alaphilippe vyhral 1. etapu Okolo Baskicka

1. etapa, Zarautz – Zarautz (162 km):



1. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step) 4:17:46 h, 2. Primož Roglič (Slov./Lotto NL-Jumbo) rovnaký čas ako víťaz, 3. Pello Bilbao (Šp./Astana), 4. Enric Mas Nicolau (Šp./Quick-Step), 5. Gorka Izagirre Insausti (Šp./Bahrain-Merida), 6. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-hansgrohe), 7. Patrick Konrad (Rak./Bora-hansgrohe), 8. Jelle Vanendert (Belg./Lotto-Soudal), 9. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale), 10. Nairo Quintana (Kol./Movistar) všetci +23 s



priebežné poradie:



1. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step) 4:17:36 h, 2. Primož Roglič (Slov./Lotto NL-Jumbo) +4 s, 3. Pello Bilbao (Šp./Astana) +32, 4. Enric Mas Nicolau (Šp./Quick-Step), 5. Gorka Izagirre Insausti (Šp./Bahrain-Merida), 6. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-hansgrohe), 7. Patrick Konrad (Rak./Bora-hansgrohe), 8. Jelle Vanendert (Belg./Lotto-Soudal), 9. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale), 10. Nairo Quintana (Kol./Movistar) všetci +33

Zarautz 2. apríla (TASR) – Víťazom pondelňajšej 1. etapy 58. ročníka šesťdňových cyklistických pretekov Okolo Baskicka sa stal Francúz Julian Alaphilippe z tímu Quick-Step Floors (4:17:46 h). Úsek dlhý 162 kilometrov s piatimi horskými a dvoma špurtérskymi prémiami sa začal aj skončil v meste Zarautz západne od San Sebastianu.Ďalšie priečky obsadili Slovinec Primož Roglič (LottoNL-Jumbo) a domáci Pello Bilbao (Astana). Tempo etapy udávala štvorica v úniku Ibai Salas (Burgos), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Aitor Gonzalez (Euskadi) a Amanuel Gebreigzabhier (Dimension Data). Ich náskok však postupne klesal, nové sily do žíl im vlial belgický špecialista na úniky Thomas De Gendt (Lotto Soudal). K pätici sa podarilo pripojiť ešte Talianovi Dariovi Cataldovi z Astany.Ako prvý vzdal únik skupiny, ktorá si udržiavala dvojminútový náskok na pelotón, štyridsať kilometrov pred cieľom Salas. Pelotón dostihol lídrov na predposlednej horskej prémii Aia. Na poslednej horskej prémii Elkano Gaina sa v pelotóne objavili trhliny a dopredu sa predrali Roglič, Alaphilippe a Nairo Quintana (Movistar). Na vrchole sa Quintana dostal do problémov a prepadol sa do skupinky prenasledovateľov. Zvyšní dvaja jazdci pokračovali bok po boku s náskokom dvadsiatich sekúnd.O umiestnení rozhodol záverečný špurt Slovinca a Francúza, tretí Bilbao prišiel do cieľa s odstupom 23 sekúnd.