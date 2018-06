Francúzi remizovali s Dánmi a vyhrali C-skupinu

C-skupina, 3. kolo:



Dánsko - Francúzsko 0:0



ŽK: Jörgensen. Rozhodcovia: Ricci – De Carvalho, Vigliano (všetci Braz.), 78.011 divákov.



Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney (90+2. Lerager), Jörgensen, Eriksen - Sisto (60. Fischer), Cornelius, Braithwaite



Francúzsko: Mandanda - Sidibé, Varane, Kimpembe, Lucas (50. Mendy) - Kante, N'Zonzi - Dembele (78. Mbappe), Griezmann (68. Fekir), Lemar - Giroud

Konečná tabuľka C-skupiny:



1. Francúzsko 3 2 1 0 3:1 7*



2. Dánsko 3 1 2 0 2:1 5*



---------------------------



3. Peru 3 1 0 2 2:2 3



4. Austrália 3 0 1 2 2:5 1



*postup do osemfinále

Moskva 26. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska remizovali v utorňajšom zápase C-skupiny MS 2018 v Moskve s Dánskom 0:0 a spečatili postup z prvého miesta tabuľky. Nerozhodný výsledok zároveň posunul do osemfinále aj Dánov, ktorí skončili na 2. mieste. Francúzi narazia vo vyraďovacej časti v sobotu o 16.00 SELČ na druhý tím z D-skupiny, Dánov čaká v nedeľu o 20.00 víťaz "déčka".Francúzi mali po dvoch víťazstvách už istý postup bez ohľadu na výsledok, Dáni však potrebovali na definitívu postupu získať aspoň bod, ak sa nechceli spoliehať na výsledok stretnutia Austrália - Peru.Prvý polčas duelu medzi istými postupujúcimi Francúzmi a o postup bojujúcimi Dánmi nenadchol. Po štvrťhodine hry sa Giroud dostal k lopte v šetnástke, ale pohotovou ľavačkou namieril nad bránku. Francúzi mali v prvom polčase miernu hernú prevahu, ale aj v ich hre dominovala skôr pozorná defenzíva. V 30. minúte sa Dánom takmer vydaril rýchly brejk, keď na Corneliusov center nabehol Eriksen, ale francúzsky brankár Mandanda včas vybehol a zmaril šancu súpera. O tri minúty skúsil šťastie strelou spoza šestnástky Dembele, ale netrafil bránku. Oba tímy odprevadil do šatní piskot nespokojných divákov, no tí neboli príliš nadšení ani v druhom dejstve.V 54. minúte mal Mandanda problémy so strelou Eriksena, ale Dán neuspel ani o päť minút, keď spoza pokutového územia netrafil bránku. V 70. minúte zaujala šanca striedajúceho Fekira, ktorého strela tesne minula bránku. Bezgólové skóre sa nezmenilo ani v 83. minúte, keď Fekirov pokus zmaril brankár Schmeichel. Ani záverečné minúty nič nezmenili na opatrnom výkone oboch tímov. Vážnejšiu gólovú príležitosť si nevypracoval ani jeden z tímov a aj po záverečnom hvizde boli hráči "odmenení" piskotom z tribún. Po prvom bezgólovom výsledku na MS v Rusku však mohli byť spokojné oba tímy. Francúzi potvrdili prvé miesto v C-skupine, Dáni sa prebojovali do osemfinále.