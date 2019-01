Francúzsky klub AS Monaco suspendoval trénera Henryho

Vedenie klubu sa pre toto riešenie rozhodlo po dvoch prehrách.

Monako 24. januára (TASR) - Vedenie francúzskeho futbalového klubu AS Monaco pozastavilo výkon funkcie trénerovi Thierrymu Henrymu až do konečného rozhodnutia o jeho budúcnosti. Piatkový tréning A-mužstva už povedie asistent Franck Passi.



Vedenie klubu sa pre toto riešenie rozhodlo po dvoch prehrách. V lige "kniežatá" doma podľahli Štrasburgu 1:5 a v utorok vypadli z domáceho pohára po prehre 1:3 s Métami. Informovala o tom agentúra AP.



Štyridsaťjedenročný bývalý francúzsky reprezentant sa ujal kormidla AS Monaco v októbri minulého roka. "Kniežatá" sú momentálne až na predposlednom 19. mieste Ligue 1.