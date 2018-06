Legendárny cyklista kritizuje Frooma: Nemal by štartovať na Tour

Tridsaťtriročný rodák z Kene preteká s dopingovým podozrením.

Berlín 20. júna (TASR) - Legendárny francúzsky cyklistika Bernard Hinault je za vylúčenie štvornásobného víťaza Tour de France Christophera Froomea z tohtoročných prestížnych pretekov.



"Froome by nemal na Tour štartovať. Dôvod je jednoduchý, veď mal predsa pozitívny dopingový test," povedal Hinault podľa agentúry DPA. Päťnásobný víťaz Tour sa pridal k viacerým slávnym osobnostiam s podobným názorom. Keď sa Brit postaví 7. júla na štart úvodnej etapy, mali by ďalší cyklisti "dať nohy dole z pedálov a povedať, že nebudú pretekať, keď bude on štartovať," dodal 63-ročný Hinault.



Tridsaťtriročný rodák z Kene preteká s dopingovým podozrením, keďže vo vzorke moču, ktorú mu odobrali 7. septembra 2017, objavili 2000 nanogramov salbutamolu. Maximálna povolená hranica látky, ktorá sa používa na liečbu astmy, je 1000 nanogramov. Podľa vedenia jeho tímu Sky mal Froome počas záverečného týždňa minuloročnej Vuelty príznaky astmy, preto užil väčšie množstvo salbutamolu. Choroba ho trápi už od detstva.



Froome vyhral minulý mesiac prvýkrát vo svojej kariére Giro d'Italia a stal sa práve po Hinaultovi a Eddym Merckxovi iba tretím cyklistom v histórii, ktorý drží naraz tituly z Tour de France, Vuelty aj Gira.