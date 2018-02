Froome štartuje v Španielsku, do cieľa prišiel v hlavnom balíku

Vyhral Francúz Thomas Boudat.

Granada 14. januára (TASR) - Britský cyklista Chris Froome štartuje v týchto dňoch na podujatí Ruta del Sol v španielskej Andalúzii, v stredajšej úvodnej etape z Mijasu do Granady prišiel do cieľa v hlavnom balíku. Vyhral Francúz Thomas Boudat.



Štvornásobného šampióna Tour de France napriek pozitívnej dopingovej vzorke, ktorú odobrali 7. septembra 2017 počas Vuelty, nesuspendovali a môže naďalej súťažiť. V moči rodáka z Kene objavili 2000 nanogramov salbutamolu, látky na liečbu astmy. Maximálna povolená hranica je 1000 nanogramov. Podľa vedenia jeho tímu Sky mal Froome počas záverečného týždňa Vuelty príznaky astmy, preto užil väčšie množstvo salbutamolu. "Rozumiem, že táto situácia priniesla veľa neistoty, ale som presvedčený, že sa z nej dostaneme," citovala Brita agentúra AP.



Podujatie na Pyrenejskom polostrove, ktoré Froome v roku 2015 vyhral, trvá do 18. februára. "Viem, že som neurobil nič zlé, preto nie je dôvod skrývať sa a vyhýbať sa pretekaniu," uviedol Froome.