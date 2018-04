Agónia Arsenalu na Old Trafford trvá, Wenger dostal od Sira Alexa vázu

Tréner londýnskeho tímu po tejto sezóne ukončí svoje takmer 22-ročné pôsobenia na lavičke Arsenalu.

Manchester 30. apríla (TASR) - V nedeľňajšom šlágri 35. kola anglickej Premier League zvíťazili futbalisti Manchestru United nad Arsenalom Londýn 2:1 a poistili si druhé miesto v tabuľke. Triumf nad "kanoniermi" zariadil v nadstavenom čase belgický stredopoliar Marouane Fellaini, keď jeho zadovková hlavička so šťastím skončila v sieti.



Pred úvodným výkopom odovzdal legendárny bývalý kouč domácich United Alex Ferguson striebornú vázu trénerovi londýnskeho tímu Arsenemu Wengerovi, ktorý po tejto sezóne ukončí svoje takmer 22-ročné pôsobenia na lavičke Arsenalu. Krátko sa pri nich pristavil aj súčasný kormidelník "červených diablov" Jose Mourinho, tentoraz však k slovnému iskreniu medzi ním a Wengerom neprišlo - Portugalčan potriasol "Profesorovi" rukou a išiel si sadnúť na lavičku. "Nič podobné som nečakal, bolo to krásne gesto. Užil som si to. Rád by som Sira Alexa pozval na pohár vína," vyhlásil Wenger, ktorého tím v roku 2002 oslavoval na Old Trafford titul. Potom však prišli horšie časy bez zisku trofeje a momentálna séria 11 zápasov bez víťazstva na štadióne úhlavného rivala.



Wenger na pozápasovej tlačovej konferencii nedal odpoveď na otázku, či v budúcej sezóne uvidia fanúšikovia trénerské mikrosúboje s Mourinhom. "On zostáva trénerom United a ja momentálne stále neviem, kde budem pôsobiť. Pracoval som na vrcholnej úrovni 35 rokov. Nepoznám nikoho, kto by tak dlho vydržal. Ocitol som sa v novej situácii, ktorú som nikdy predtým nezažil. Či si doprajem oddych? Poviem to tak, že by som bol prekvapený, keby sme sa v novej sezóne videli znova."



Zisk bodu Arsenalu unikol medzi prstami v úplnom závere. "Hráči sú zničení, pretože zo seba vydali maximum a ich úsilie dostalo facku gólom z poslednej minúty. Výsledok nás neteší, ale výkon bol dobrý." Arsenal nastúpil s viacerými neskúsenými hráčmi, Wengerova zostava mala najnižší vekový priemer od roku 2011, keď s United prehrali "The Gunners" vysoko 2:8.



Mourinho bol spokojný s tým, že jeho tím si definitívne zaistil miestenku v novom ročníku Ligy majstrov. "Stále nám však chýbajú štyri body na to, aby sme skončili druhí v tabuľke, čo je náš cieľ," uviedol portugalský kouč. Jeho zverenci majú päťbodový náskok pred Liverpoolom, ktorý odohral o zápas menej.