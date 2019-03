Alexis Sanchez si nezahrá 6-8 týždňov

Tridsaťročný krídelník Manchestru United sa zranil v sobotňajšom ligovom zápase so Southamptonom.

Manchester 4. marca (TASR) - Čílsky futbalista Alexis Sanchez bude mimo hry šesť až osem týždňov pre problémy s kolenom. Prezradil to lekár národného tímu Pedro Onate pre periodikum El Mercurio. Tridsaťročný krídelník Manchestru United sa zranil v sobotňajšom ligovom zápase so Southamptonom.



Onate uviedol, že Sanchez si natiahol mediálny kolaterálny väz: "Je to nepríjemné zranenie, ale nie až také vážne." Alexis Sanchez s určitosťou vynechá stredajšiu odvetu osemfinále Ligy majstrov proti Parížu St. Germain aj nedeľňajší kľúčový duel o štvrtú priečku v Premier League na pôde Arsenalu Londýn.