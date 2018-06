Anglicko zvažuje kandidatúru na MS 2030, Čeferin: Podporili by sme ho

V roku 2026 sa uskutoční šampionát v USA, Kanade a Mexiku, kde bude premiérovo hrať 48 reprezentácií. Na organizáciu MS o štyri roky neskôr by mali mať väčšie šance európski kandidáti.

Moskva 14. júna (TASR) - Anglicko uvažuje o kandidatúre na usporiadanie majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2030. V roku 2026 sa uskutoční šampionát v USA, Kanade a Mexiku, kde bude premiérovo hrať 48 reprezentácií. Na organizáciu MS o štyri roky neskôr by mali mať väčšie šance európski kandidáti.



"Majú výbornú infraštruktúru a skúsenosti. Snažíme sa byť neutrálni, no pri kandidatúre niektorej z európskych krajín by sme určite neboli nestranní. Väčšiu šancu majú vždy krajiny pri spoločnej kandidatúre, ale Anglicko by mohlo spolupracovať so zvyškom Spojeného kráľovstva," citovala agentúra DPA prezidenta Európskej futbalovej únie (UEFA) Alexandra Čeferina.



Anglicko hostilo svetový šampionát v roku 1966, kde získalo doteraz svoj jediný titul majstra sveta.