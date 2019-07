Benin postúpil do štvrťfinále, Maroko zdolal až po penaltách

Africký pohár národov

Osemfinále:



Maroko - Benin 1:1 pp (1:1, 0:0), 1:4 v jedenástkovom rozstrele



Góly: 76. En-Nesyri - 53. Adilehou

Káhira 5. júla (TASR) - Futbalisti Beninu postúpili do štvrťfinále Afrického pohára národov v Egypte. V úvodnom osemfinále dnes zdolali ašpiranta na celkový triumf Maroko v jedenástkovom rozstrele 4:1. V riadnom hracom čase a predĺžení sa duel skončil 1:1.Benin, ktorý sa premiérovo prebojoval do štvrťfinále, poslal do vedenia v 53. minúte Moise Adilehou. Maročania vyrovnali o 23 minút neskôr zásluhou Youssefa En-Nesyria a v závere duelu mohli rozhodnúť. Hakim Ziyech však v šiestej minúte nastaveného času nepremenil penaltu.V rozstrele neuspeli ani Sofiane Boufal a En-Nesyri a tak sa z postupu tešil Benin, ktorý dohrával od siedmej minúty predĺženia bez vylúčeného Khaleda Adenona.