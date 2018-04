Argentína, Paraguaj a Uruguaj majú 12 miest pre futbalové MS 2030

Tri juhoamerické krajiny by chceli organizovať svetový futbalový šampionát pri príležitosti jeho storočnice.

Buenos Aires 10. apríla (TASR) - Argentína, Uruguaj a Paraguaj sa dohodli na menoslove dvanástich miest, ktoré by mohli hostiť zápasy finálového turnaja futbalových majstrovstiev sveta v roku 2030. Tri juhoamerické krajiny by chceli organizovať mundial pri príležitosti jeho storočnice. Informovala agentúra AP.



Všetci futbaloví lídri z týchto krajín potvrdili záujem o spoločnú kandidatúru. Prvé MS sa konali v roku 1930 v Uruguaji. Na šampionáte v roku 2030 by malo štartovať 48 krajín. V roku 2018 sa šampionát bude konať v Rusku, v roku 2022 v Katare. O MS 2026 majú záujem Maroko a spoločne USA, Kanada a Mexiko.



MS 2026 budú prvé s rozšíreným počtom účastníkov z 32 na 48. O organizátorovi rozhodne Kongres FIFA 13. júna v Moskve, ak by však nevybral Maroko ani Severnú Ameriku, generálny sekretariát otvorí priestor pre nových záujemcov.