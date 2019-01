Arsenal možno získa Perišiča na hosťovanie, do Interu pošle Özila

Problémom však môže byť Nemcov vysoký plat, ktorý je dvojnásobný v porovnaní s Perišičom, či Özilova neochota presťahovať sa do Milána.

Londýn 29. januára (TASR) - Chorvátsky futbalista Ivan Perišič by mohol prísť do londýnskeho Arsenalu na hosťovanie.



Podľa agentúry DPA krídelník Interu Miláno vyjadril záujem o prestup na Britské ostrovy. Opačným smerom, tiež na výpožičku, by mohol zamieriť Mesut Özil. Problémom však môže byť Nemcov vysoký plat, ktorý je dvojnásobný v porovnaní s Perišičom, či Özilova neochota presťahovať sa do Milána.